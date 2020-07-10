Рачков: пандемия создает сложности, но не для белорусского АПК

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические последствия пандемии COVID-19 создают определенные сложности, но не для белорусского АПК. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков во время встречи с трудовым коллективом ОАО "Ружаны-Агро" в Пружанском районе, сообщает БЕЛТА.

Сергей Рачков во время рабочей поездки в Брестскую область встретился с трудовым коллективом ОАО "Ружаны-Агро". Обсуждались условия труда работников, зарплата, развитие производства. "Парламентарии должны еще больше уделить внимания сельчанам, которые очень много и честно работают. Они создают значительный экономический потенциал, формируют продовольственную безопасность страны. Результаты их труда значительны. Поставки продовольствия ежегодно прибавляют $5-6 млрд в нашем экспортном портфеле. Сейчас пандемия создала определенные сложности для всего мира, но не для белорусского АПК. Он продолжает работать. Продовольствие еще больше востребовано на внешних рынках", - отметил сенатор.

Он напомнил, что еще 25 лет назад Президенту, правительству, аграриям пришлось приложить максимум усилий, чтобы сохранить сельское хозяйство. Сегодня оно интенсивно развивается и дает результаты.

Парламентарий отметил, что встречи с сельчанами, посещение агропромышленных предприятий помогают глубже разобраться в проблемах, которые волнуют людей в регионах. А это в свою очередь позволяет улучшить качество принимаемых законопроектов, повысить эффективность правоприменительной практики на местах.

Во время поездки Сергей Рачков провел встречи с председателем Ружанского сельисполкома Оксаной Юрковской, депутатами Пружанского райсовета и Ружанского сельсовета. Сенатор рассказал о деятельности Совета Республики, принятых на весенней сессии законах, направленных на решение актуальных социальных вопросов, поддержку экономики, стимулирование предпринимательской активности, расширение внешней торговли и диверсификацию экспорта. Особое место в разговоре было уделено электоральной кампании и работе с обращениями граждан. По мнению председателя Постоянной комиссии Совета Республики, депутатский корпус должен больше внимания уделять сельским районам, созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест, поддержке здравоохранения, школьного образования.

В этот же день сенатор провел прием граждан и прямую телефонную линию в Ружанах. Он ответил на вопросы об обеспечении дополнительной безопасности граждан, проживающих в городском поселке, и оказании помощи в издании книги о здоровом образе жизни. За час к нему обратились шесть человек. Звонки поступали из разных районов, вопросы в основном находились в компетенции местных властей. Сенатор считает, это говорит об определенных недоработках с их стороны, которые необходимо устранять, в том числе при содействии на более высоком уровне.-0-