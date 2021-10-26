Районная инклюзивная акция "Дорогою добра" стартует 1 ноября в Осиповичах

26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Районная инклюзивная акция "Дорогою добра" пройдет с 1 ноября по 3 декабря в Осиповичах. Мероприятие приурочено к Году народного единства, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

"Акция включает в себя ряд мероприятий, в числе которых - инклюзивный дистанционный конкурс видеороликов "В единстве наша сила", фотовыставка "Мир особенных людей", а также серия мастер-классов по лепке из глины и выставка керамики, - отметили в областном методическом центре. - К участию в них приглашаются люди с ограниченными физическими возможностями. Организаторы нацелены расширить их социальное взаимодействие, вовлечь в создание новых культурных проектов и способствовать развитию их творческого потенциала".

Конкурсные видеоролики сможет увидеть каждый желающий. Они будут демонстрироваться 3 декабря во время награждения победителей и открытия в районном Центре культуры и досуга Осиповичей выставки "Мир особенных людей". Организатором экспозиции выступил народный фотоклуб "Раніца". На снимках будут изображены особенные люди, принявшие участие в тематической фотосессии.

На протяжении всего периода проведения акции состоится серия мастер-классов по лепке из глины "Прикоснуться к прекрасному". Творческие занятия будут организованы еженедельно по четвергам на базе районного Центра народных ремесел. Изготовленные в этот период работы войдут в состав итоговой выставки "Добрых рук творение", которая откроется 2 декабря в районном историко-краеведческом музее.-0-