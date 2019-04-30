Районы Беларуси начали вводить ограничения на продажу алкоголя к последним звонкам и выпускным

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Районы Беларуси начали принимать меры по ограничению продажи алкогольных напитков в преддверии последних звонков и выпускных вечеров в школах. Такие решения некоторых райисполкомов опубликованы на Национальном правовом портале.

Решения основаны на пункте 5 статьи 11 закона №429-З "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта". Ограничения не затрагивают объекты общественного питания, которые торгуют алкоголем в розлив.

Так, на территории Оршанского района продажу алкогольных напитков решено ограничить на полные сутки 30 мая (последние звонки) и с 00.00 8 июня до 08.00 9 июня (выпускные вечера), а также полные сутки 1 сентября (мероприятия ко Дню знаний).

Мозырский райисполком ввел ограничения на реализацию алкоголя с 08.00 30 мая до 08.00 31 мая, с 08.00 8 июня до 08.00 9 июня и с 08.00 2 сентября до 08.00 3 сентября. Отдельно оговорено, что ограничения не распространяются на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов, свадебных и юбилейных торжеств.

Такая же оговорка сделана в решениях Кировского и Кричевского райисполкомов. В Кировском районе 15 мая, 1 июня, 1 сентября и 14 октября объявлены Днями трезвости - полные сутки в указанные даты, а также 8 июня будет ограничена продажа алкоголя. А в Кричевском антиалкогольная акция "День трезвости" назначена на 30 мая, 2 сентября и 16 ноября. В эти даты запланированы мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма. Будет ограничена продажа спиртных напитков в течение суток, а также с 17.00 до 24.00 8 июня - в связи с проведением выпускных вечеров в школах.-0-