Расходы на образование в 2020 году увеличатся в Беларуси на 13%

2 сентября, Ушачский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Расходы на сферу образования в 2020 году увеличатся в Беларуси на 13% и составят Br7,3 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на праздничном мероприятии, посвященном Дню знаний, в Ореховской средней школе имени Н.Л.Костюченко Ушачского района, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси многое делается для развития образования, эта сфера наряду со здравоохранением является одним из приоритетов государственной политики. "Сейчас депутаты Палаты представителей работают над проектом бюджета на 2020 год и из Br40 млрд расходной части консолидированного бюджета страны почти Br18 млрд идет на социальную сферу. Это 44%. Из них Br7,3 млрд - на развитие образования. Увеличение к прошлому периоду составляет 13%", - сообщил председатель Палаты представителей.

Он подчеркнул, что внимание уделяется учреждениям образования, расположенным не только в столице, областных центрах, но и в меньших населенных пунктах, агрогородках. "Мы сейчас находимся в Ушачском районе. Буквально через пару недель будем открывать здесь после серьезной реконструкции детский сад. Также строится школа искусств", - констатировал Владимир Андрейченко.

Вспоминая свое время учебы, он отметил, что ситуация абсолютно изменилась за истекшее время. "Когда я ходил в школу, у нас не было электричества, учились при керосиновой лампе. Не было горячего питания, подвоза. Например, я каждый день ходил пять километров в одну сторону и пять - в обратную. Поэтому все поменялось кардинально, а самое главное - в лучшую сторону. Для наших детей созданы хорошие условия, развиваются новые технологии, строятся сады, школы. Дальше все зависит уже от самих детей и их родителей", - заключил Владимир Андрейченко.

На торжественной линейке, поздравляя педагогический коллектив и учащихся с новым учебным годом, председатель Палаты представителей отметил, что 21 год назад он принимал участие в открытии Ореховской школы, поэтому сегодня ему особенно приятно в ней присутствовать. "Школьная пора - самое счастливое время в жизни каждого человека, добрая память о котором навсегда сохраняется. Да, учиться нелегко. Но помните, что вы учитесь прежде всего для себя: чтобы взять как можно больше знаний, понять этот сложный мир и быть полезным", - сказал Владимир Андрейченко, обращаясь к ученикам. Первоклассникам он пожелал, чтобы их долгий путь в науку был светлым, интересным и радостным.

В этом году в Ореховской средней школе, рассчитанной на 312 учащихся, будут обучаться 117 ребят в одну смену. Средняя наполняемость классов составляет 9-11 человек. Бесплатным горячим питанием обеспечены все учащиеся. Дополнительное бесплатное питание организовано для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов. В целях безопасности в учреждении образования функционирует система контроля доступа и система видеонаблюдения.

Во время посещения школы

Владимир Андрейченко вручает подарок директору школы Ларисе Булавко

В качестве преподавания здесь уверены: учебный процесс обеспечивают 20 педагогов с высшим образованием. Помимо уроков для ребят действуют различные объединения по интересам и факультативы: предметные, спортивной, профориентационной и экологической направленности, по творческой деятельности, в среде программирования Scratch. Материально-техническая база школы включает 14 учебных кабинетов, в том числе лингафонный и кабинет информационных технологий, библиотечно-информационный центр, спортивный и тренажерный залы. Повышать свои знания школьники могут в ресурсных центрах по экологии и энергосбережению, а физическую подготовку - в спортивном городке на пришкольной территории. Здесь обустроены поле для мини-футбола, беговые дорожки с твердым покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки. На подготовку к 2019/2020 учебному году школы затрачено около Br17 тыс.-0-

Фото Александра Хитрова