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31 марта 2020, 18:14

Распространение вирусов зависит от поведения заболевшего и окружающих - брестский врач-инфекционист

Николай Сулевский
Николай Сулевский
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31 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Распространение респираторных инфекций зависит от поведения заболевшего человека и окружающих его людей, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА заведующий инфекционным отделением №2 Брестской областной клинической больницы и по совместительству главный внештатный специалист по инфекционным болезням главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Сулевский.

"Все зависит от того, как себя будет вести и заболевший человек, и окружающие его люди. Если у кого-то есть признаки заболевания коронавирусом, возможно был контакт с заболевшим, то рекомендуется самоизоляция на 14 дней. В это время следует находиться дома, меньше контактировать с другими людьми, не посещать публичные места, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками", - рассказал Николай Сулевский. Он подчеркнул, что эти несложные меры могут помочь сохранить собственное здоровье и окружающих.

Медик обратил внимание, что к гигиене стоит относиться более тщательно. Ведь в течение дня человек бесчисленное количество раз прикасается к разным поверхностям и вещам, в том числе в магазине, общественном транспорте. Поэтому руки нужно мыть как можно чаще, обрабатывая ладони и их тыльную сторону, пальцы и пространство между ними, ногтевые пластины.

Николай Сулевский пояснил, почему важно временно свести к минимуму свои контакты. "Общаясь, мы не знаем о статусе человека: он может болеть или быть носителем вируса. Контакты первого уровня возникают неожиданно. Поэтому нужно стараться как можно меньше посещать места массового скопления людей. Мы не призываем отказаться от просвещения, культурной жизни, но сейчас такое время в стране и во всем мире. К этому нужно отнестись с большим пониманием", - сказал он. В том числе стоит прислушаться к рекомендациям и отказаться от поездок за рубеж.

По словам главного инфекциониста Брестской области, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, под контролем медиков. Насчитывается более 500 инфекционных коек, в том числе 120 в областной клинической больнице. В частности, в брестской "инфекционке" медики наблюдают за 42 пациентами, из них 10 являются контактами первого уровня. Признаков коронавирусной инфекции ни у кого нет.

"Инфекционные отделения сейчас работают на проведение преимущественно карантинных мероприятий. То есть госпитализируем пациентов, у которых есть признаки респираторных инфекций, не исключается заболевание коронавирусом. Большинство прибыли из эпиднеблагополучных стран, мы их обследуем. Они у нас находятся на 14-дневном карантине. Также под наблюдением находятся контакты первого и второго уровней", - рассказал Николай Сулевский.

При нынешней эпидситуации "инфекционных" коек в регионе достаточно, заверил медик. При необходимости их число будет увеличено за счет перепрофилирования.-0-

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