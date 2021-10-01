Расширение границ, уплотнение либо намыв земель: в Гомеле обсудили стратегию развития города

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Стратегические направления развития Гомеля обсудили на заседании горисполкома в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Андрей Морозов рассказал о реализации генерального плана и градостроительного развития города. Он отметил, что с 2016 года Гомель прирос на более 530 га. Сейчас в границах города - свыше 14,5 тыс. га.

На ближайшую перспективу определены участки для многоэтажной застройки. В черте города это завершение молодых микрорайонов №№ 18, 21, 59, 94, 96 и 104, а также уплотнение существующих. В качестве резерва - свободные площадки в районе Якубовки. За пределами городской черты рассматриваются территории бывшей военной части вблизи Новобелицкого района, а также леса в южной границе Гомеля. Для усадебного строительства - кварталы в Романовичах, Новой Жизни, Красном Маяке, Хуторе и в районе ул.Оранжерейной.

"Социально-экономическое развитие областного центра должно быть направлено на улучшение условий для экономики и социальной сферы. Важно обеспечить не только жилищные, но и социальные потребности населения, совершенствуя городскую инфраструктуру", - подчеркнул Алексей Морозов.

Развитие производственных территорий предполагает формирование зон для размещения новых предприятий и производств, которые будут вынесены из центральной части города. Ориентир - район химзавода и юго-востока. Также за счет реорганизации промышленных территорий предстоит сформировать зоны для развития малого и среднего бизнеса. Актуально и дальнейшее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко акцентировал внимание на более отдаленных перспективах. "Сегодня мы должны определить, как будет развиваться город завтра и послезавтра. Площадок под многоэтажную застройку нам хватит на пару лет, под дома усадебного типа - немногим больше. Эта тема востребована у гомельчан, люди хотят строить дома", - сказал он. Так, с начала года выделено около 140 участков под строительство индивидуального жилья.

Петр Кириченко обозначил насущный вопрос о резервных территориях. Фонд для уплотнительной застройки небезразмерный, поэтому тема достаточно остра. Городские власти рассматривают два основных варианта развития. Первый - площадки, требующие намыва и серьезных вложений на проведение таких работ - более Br1 трлн. При этом они обеспечат перспективу лишь на 5-6 лет. Второе направление - развитие города в сторону Березок. Это масштабное поле для деятельности: проектная мощность 7 млн кв.м. Освоение этого задела займет многие десятилетия. Однако для этого необходимо согласование главы государства и строительство Восточного обхода. Без этой транспортной развязки будет автоколлапс, подчеркнули в горисполкоме.

Вместе с тем мэр Гомеля отметил, что варианты неоднократно просчитывали и ситуацию анализировали на уровне губернатора. По предварительным расчетам, вариант с намывом земель по затратам фактически сопоставим со вторым даже с учетом Восточного обхода.

Директор института БелНИИПградостроительства Александр Хижняк рассказал, что по заказу Министерства архитектуры и строительства специалисты приступили к разработке нового генерального плана Гомеля. Эта работа предполагает несколько этапов. Первый - подготовка тематической цифровой подосновы - завершен в июле этого года. Сейчас идет сбор и анализ данных с последующей выработкой предложений.

Тему намыва земель Александр Хижняк предложил оставить в качестве резервной. Вопрос с Березками вместе с возведением транспортной инфраструктуры будет глубоко проработан. Руководитель убежден, что при грамотном подходе всегда можно найти оптимальные варианты. Один из них - предусмотреть очереди возведения моста, начав, к примеру, с двухполоски. По мере роста жилого массива и транспортных потоков увеличить и пропускную способность.

Александр Хижняк призвал делиться идеями и предложениями по развитию Гомеля. "Пусть это будут предложения дискуссионного характера. Это даже лучше, ведь, анализируя большой объем информации, мы сможем комплексно подойти к стратегии развития областного центра", - подчеркнул он. Вместе с тем директор института отметил, что необходимо четко определить 2-3 стратегических направления, которых и будут придерживаться при разработке и реализации нового генерального, не распыляясь на различные вариации.

Специалисты всех служб и ведомств заверили, что все решения будут тщательно просчитаны и выверены, ведь город - для людей.-0-