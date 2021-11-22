Расширение производств и создание новых: в Брестской области сформировали перечень инвестпроектов

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 22 ноября 2021
Минск Переменная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:39 Лискович: в ТЛЦ находятся 22 беременные беженки Общество
15:37 Молодежь столицы высадит более 100 яблонь в зоне отдыха "Жара" Регионы
15:34 Сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ пройдет 25-26 ноября Общество
15:33 Политолог: многие беженцы на границе - курды-езиды, которые больше всех пострадали от войны Общество
15:23 Региональный бизнес-форум пищевой промышленности пройдет в Борисове 24 ноября Регионы
15:22 Расследование уголовного дела в отношении Егора Дудникова завершено Происшествия
15:17 МНС: на I полугодие 2022 года запланирована 171 выборочная проверка Экономика
15:13 В Минской области за выходные в ДТП 3 человека погибли, 3 травмированы Происшествия
15:02 В Чехии ввели локдаун для непривитых от COVID-19 В мире
15:01 Брестский облисполком подарил военному комиссариату области Geely Atlas Регионы
15:00 Рунец: межпарламентские организации занимают важное место среди институтов в мировой политике Общество
14:55 Рабочие места для людей с инвалидностью предложат на электронной ярмарке вакансий 25 ноября Общество
14:47 Беженец: мы очень благодарны белорусской стороне, но все равно хотим попасть в Германию Общество
14:47 Манойло: информационная открытость - позиция сильного государства, уверенного в своей правоте Общество
14:44 Ярошенко: "Великий камень" предоставляет одни из лучших условий ведения бизнеса Экономика
14:36 В Гомельской области готовят к продаже первый объект под снос Регионы
14:34 Более Br17 тыс. долга по арендной плате вернули в бюджет сельхозорганизации после мониторинга КГК Регионы
14:27 ГПК: литовцы продолжают снимать постановочное видео о своем "гостеприимстве" Общество
14:27 Добрые дела и любовь к родине: Могилевский институт МВД провел онлайн-конкурс Регионы
14:27 Новополоцкий "Измеритель" предлагает создать на своих площадях технопарк Экономика
14:19 Доллар на торгах 22 ноября подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
14:19 Игроки "Динамо-Минск" Илья Усов и Алексей Колосов станут участниками матча звезд КХЛ Спорт
14:14 В Могилеве за попытку дать взятку сотруднику ГАИ задержан россиянин Происшествия
14:10 Депутат Госдумы: Польша - реципиент ЕС и в каждом беженце видит конкурента Общество
14:03 Беларусь и Сербия объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы Технологии
14:00 Австралия впервые с марта 2020 года открывает границы В мире
13:54 В Беларуси к середине недели станет теплее Общество
13:48 Стал известен состав биатлонной сборной Беларуси на стартовых этапах Кубка мира и Кубка IBU Спорт
13:43 Расширение производств и создание новых: в Брестской области сформировали перечень инвестпроектов Регионы
13:40 Захарова призвала гуманитарные организации придерживаться мандата в вопросе беженцев Общество
Все новости
Все новости
Регионы
22 ноября 2021, 13:43

Расширение производств и создание новых: в Брестской области сформировали перечень инвестпроектов

Фото из архива
Фото из архива

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сформировали перечень из 179 инвестиционных проектов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на облисполком.

"Брестский облисполком в рамках разработки прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2022-2025 годы с учетом потенциала и точек роста регионов сформировал перечень из 179 производственных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составляет более Br2,9 млрд, из них на 2022 год - Br662,2 млн", - рассказали в облисполкоме. Деньги планируется привлечь в создание новых компаний, строительство объектов в сфере агропромышленного комплекса, а также реализовать проекты на действующих предприятиях.

В Брестской области определили 47 инвестпроектов, формирующих промышленный потенциал развития региона. Их общая стоимость оценивается в Br2 млрд, в том числе на 2021-2025 годы - Br862 млн. Предусматривается создание почти 4 тыс. рабочих мест.

В частности, один из проектов касается строительства горно-обогатительного комбината на базе месторождения Ситницкое. ОАО "Березастройматериалы" намерено расширить производство керамической плитки. На "Кузлитмаше" рассматривают возможность разработки и освоения производства новой линейки механических прессов точной штамповки. Холдинговая компания "Пинскдрев" и "558 Авиационный ремонтный завод" планируют модернизировать свое производство. Обсуждается вариант строительства завода минеральной ваты на основе гранитоидов.

"В текущей пятилетке будет продолжен поиск инвесторов для реализации значимых проектов по созданию в регионах новых предприятий и производств с высокой добавленной стоимостью, в том числе на основе использования местных сырьевых ресурсов", - подчеркнули в Брестском облисполкоме.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область инвестиции
Новости рубрики Регионы
Молодежь столицы высадит более 100 яблонь в зоне отдыха "Жара"
Фото из архива Региональный бизнес-форум пищевой промышленности пройдет в Борисове 24 ноября
Фото Брестского облвоенкомата Брестский облисполком подарил военному комиссариату области Geely Atlas
Фото из архива В Гомельской области готовят к продаже первый объект под снос
Фото из архива Более Br17 тыс. долга по арендной плате вернули в бюджет сельхозорганизации после мониторинга КГК
Фото Могилевского института МВД Добрые дела и любовь к родине: Могилевский институт МВД провел онлайн-конкурс
Главное
Лукашенко о взаимодействии с ЕС по беженцам: контактные лица на контакт даже не выходят
Лукашенко поручил Каранику активизировать работы в сельском хозяйстве
Головченко: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с ОАЭ в сфере торговли и инвестиций
Старт продаж дома "Брюссель" в Minsk World! Европейский комфорт по цене от 799 евро за м²!
Топ-новости
Лукашенко и Пашинян провели телефонный разговор
Лукашенко предложил построить в Гродненской области предприятия по переработке древесины
Лукашенко предупредил диких политиков в Польше о последствиях их угроз
Кочанова: мир динамично меняется, но ничто не заменит человеческое общение
Караник: пока мы не получили ни одного евро обещанной международной помощи для беженцев
Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 23 ноября
Компания Parimatch получила "золото" премии Effie
МНС: на I полугодие 2022 года запланирована 171 выборочная проверка
ГАИ с наступлением заморозков рекомендует проверить техсостояние автомобилей
Щекин: контроль над Польшей со стороны Вашингтона и Лондона является гарантией разобщенности Европы
"Антиковидная наружка": говорим об эффективной рекламе в эпоху коронавируса
В Беларуси стартовала декада кибербезопасности
Шевцов: беженцам на границе доставлено более 53 т продуктов
В Беларуси более 3,3 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19
ГПК: литовцы продолжают снимать постановочное видео о своем "гостеприимстве"
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.