Равнение - на "Остромечево"

Первым на Брестчине населенным пунктом, которому присвоили статус "деревня будущего", стал агрогородок Остромечево. Именно на его территории расположено многоотраслевое и высокопродуктивное сельхозпредприятие ОАО "Остромечево" - одно из крупнейших хозяйств не только в области, но и в республике. Здесь шьют норковые шубы, производят молоко и мясо, выращивают фрукты и делают из них сок.

Фирменный стиль - работать на совесть

Философия предприятия - развитие экономики. Главное, чтобы каждая из отраслей приносила прибыль, повышая тем самым уровень жизни сельчан. А уж остромечевцы в стороне не останутся. Здесь знают, как трудиться на земле. К слову, весь профессиональный путь нынешнего директора Олега Бурака связан с ОАО "Остромечево". После школы начинал работать полеводом. Окончив сельскохозяйственную академию, стал агрономом, затем - начальником производственного участка, а с марта 2016 года - директором.

- Мне повезло работать под началом легендарной личности в сельском хозяйстве - Алексея Скакуна. Ему удалось создать многопрофильное предприятие и собрать коллектив единомышленников, где каждый четко знает и исполняет свои обязанности, - отмечает Олег Анатольевич. - Костяк предприятия - специалисты, которые, как и я, начинали трудовой путь в "Остромечево", преодолевали трудности, радовались победам. За их плечами огромный багаж знаний и опыт, которые сегодня они передают молодым специалистам. С такой командой профессионалов, преданных своему делу, любые задачи по плечу.

Во все времена основным локомотивом производства в ОАО "Остромечево" являлось животноводство. Почти 70% в объеме выручки занимают молоко и мясо. Растениеводство в первую очередь направлено на обеспечение животноводства качественными и дешевыми кормами.

В этом году хозяйство приобрело производственную площадку соседнего предприятия. Общее поголовье крупного рогатого скота - почти 18 тыс., из которых 2660 - дойное стадо. Последние годы удой на корову достиг 10 тыс. килограммов. В связи с присоединением цифра несколько снизилась. Но, по словам директора, это ненадолго. Наладят там рабочий процесс и в скором времени выйдут на новые показатели.

Что касается молочной переработки, то более 10 лет назад ОАО "Остромечево" приобрело акции ОАО "Брестское мороженое", куда сегодня поставляется почти все молоко, производимое в хозяйстве. Продукция, которая выпускается под торговыми марками "Остромечевские просторы" и "Тимоша", хорошо знакома покупателям. Это молоко, сметана, сырки, творог и, конечно, мороженое. В ближайших планах - наладить выпуск твердых сыров. Основной объем продукции реализуется в Брестской области, часть идет на Минск. Мороженое и сырки предприятие отправляет на экспорт.

Один из крупнейших в Беларуси комплексов по выращиванию и откорму КРС находится также в "Остромечево". Бычки здесь растут как на дрожжах - среднесуточные привесы достигают килограмма. Всего в хозяйстве содержится на откорме 10 тыс. голов быков. К моменту реализации каждый из них достигает более 500 килограммов веса.

Сад, расти!

Сад ОАО "Остромечево" славился во все времена. На 172 га выращивают 17 сортов яблок, в основном польских и голландских, которые хорошо приспособились к нашему климату. Для хранения урожая построено современное овощехранилище на 2,5 тыс. тонн, а по соседству - цех по выпуску сока и фруктовых чипсов.

Весной в хозяйстве заложили таджикско-белорусский сад Дружбы. Специально для этого из Таджикистана в Беларусь доставили 6 тыс. саженцев разных плодовых деревьев. Сад разместился на 10 гектарах, три из которых занял виноградник. На остальных землях высажено по три сорта яблони, черешни и абрикоса. За садом Дружбы остромечевцам помогают ухаживать белорусские и таджикистанские специалисты-ученые.

Меха для белорусских модниц

На предприятии есть собственный зверокомплекс по выращиванию ценного пушного зверя - норки. Он имеет статус племенного хозяйства. Всего содержится более 24 тыс. пушистых зверьков. По цвету меха они разделены на 7 групп. Есть норки с черным, белым и коричневым цветом меха, а также серебристо-голубым и жемчужным.

- Благодаря собственным мощностям по переработке и пошиву удается поддерживать звероводческое направление на уровне рентабельности. На меховые изделия спрос нестабильный как на внутреннем, так и на мировом рынке. Но в хороший год звероводство дает до 4% в общем объеме выручки, - поясняет Олег Бурак.

Производство небольшое - всего 24-25 тысяч шкур в год. Главное преимущество, по словам директора, в том, что есть собственные корма и не приходится брать кредиты, чтобы их закупать в не лучший для отрасли год. Кормят пушистых зверей дважды в день. В меню - мясные корма, рыба, творог.

В центре агрогородка работает фирменный магазин "Меха", где представлен большой ассортимент меховых изделий: пальто, полупальто, манто, жилеты, жакеты, женские и мужские головные уборы, сумочки, брелоки, сувениры. В одном здании с магазином расположен цех пошива. Работницы занимаются подборкой меха, кройкой и шитьем изделий. Здесь о меховой моде знают все! Например, одной из последних разработок местных мастериц стали круглые дамские сумочки.

В планах у коллектива ОАО "Остромечево" развивать и дальше каждое из направлений, преумножая результаты. На повестке дня - уборочная страда. Виды на урожай-2020 хорошие, ведь по-другому здесь работать не умеют.

Марина МАНУЙЛИК, 7 Дней

Фото Вадима ЯКУБЁНКА, БЕЛТА.

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