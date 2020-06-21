Равнение - на "Остромечево"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 21 июня 2020
Минск Переменная облачность +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:03 Лукашенко посещает с рабочей поездкой Светлогорский район Гомельской области Президент
09:41 ДОСЬЕ: К 85-летию со дня рождения Нинели Богуславской Культура
09:26 Решающий поединок за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдет в Орше Спорт
09:22 Белорусские медики в условиях COVID-19 подтвердили свое высокое звание - Караник Общество
00:59 В английском Рединге три человека погибли от ножевых ранений В мире
00:32 За 24 часа в мире заразились коронавирусом почти 139 тыс. человек В мире
20.06.20
20.06.20 23:49 Илон Маск продал дом за $29 млн Калейдоскоп
20.06.20 23:09 Крупный лесной пожар бушует в Канаде В мире
20.06.20 22:40 Умер президент Европейской легкоатлетической ассоциации В мире
20.06.20 21:59 Минские "Динамо" и "Энергетик-БГУ" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
20.06.20 21:39 Коста-Рика приостанавливает план восстановления экономики из-за второй волны COVID-19 В мире
20.06.20 21:13 ЦСКА крупно проиграл "Зениту" в матче футбольного чемпионата России Спорт
20.06.20 20:58 Силы самообороны Японии обнаружили неизвестную подлодку В мире
20.06.20 20:23 Парламентские выборы в Черногории назначены на 30 августа В мире
20.06.20 19:53 Брестское "Динамо" одержало волевую победу над "Городеей" в чемпионате Беларуси Спорт
20.06.20 19:28 Кольцеобразное затмение Солнца ожидается 21 июня Калейдоскоп
20.06.20 18:59 В Канаде разбился гидросамолет В мире
20.06.20 18:31 В Саудовской Аравии отменяют комендантский час В мире
20.06.20 18:00 "Торпедо-БелАЗ" не удержал победу над "Ислочью" в чемпионате Беларуси Спорт
20.06.20 17:45 Минский зоопарк приглашает 28 июня на пенную дискотеку Регионы
20.06.20 17:40 ФОТОФАКТ: Тренировочный сбор девушек-баскетболисток проходит в Минске Спорт
20.06.20 17:30 Пресс-секретарь Назарбаева рассказал о самочувствии первого президента Казахстана В мире
20.06.20 17:15 Футболистки "Днепра" победили БОЦОР в женском чемпионате Беларуси Спорт
20.06.20 16:39 РЕПОРТАЖ: Девушки-кинологи впервые представят Беларусь на Армейских играх - история Екатерины и Злодея Регионы
20.06.20 16:28 На территории МЗКТ произошло возгорание Происшествия
20.06.20 16:22 "Рубин" одержал волевую победу над "Уралом" в чемпионате России Спорт
20.06.20 16:03 "Беларусь 3" подготовил тематический эфир о деятелях советской и белорусской культуры Культура
20.06.20 15:46 В медицине важны ответственность и участие, без этого в профессии не задерживаются - главврач роддома Общество
20.06.20 15:13 Авторов лучших эссе конкурса "Мы в ответе за Победу" наградили в Институте погранслужбы Общество
20.06.20 14:57 Футбольный чемпионат Италии возобновится отложенными матчами 25-го тура Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
21 июня 2020, 10:03

Равнение - на "Остромечево"

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Движение вверх!
На службе у природы

Первым на Брестчине населенным пунктом, которому присвоили статус "деревня будущего", стал агрогородок Остромечево. Именно на его территории расположено многоотраслевое и высокопродуктивное сельхозпредприятие ОАО "Остромечево" - одно из крупнейших хозяйств не только в области, но и в республике. Здесь шьют норковые шубы, производят молоко и мясо, выращивают фрукты и делают из них сок.

Фирменный стиль - работать на совесть

Философия предприятия - развитие экономики. Главное, чтобы каждая из отраслей приносила прибыль, повышая тем самым уровень жизни сельчан. А уж остромечевцы в стороне не останутся. Здесь знают, как трудиться на земле. К слову, весь профессиональный путь нынешнего директора Олега Бурака связан с ОАО "Остромечево". После школы начинал работать полеводом. Окончив сельскохозяйственную академию, стал агрономом, затем - начальником производственного участка, а с марта 2016 года - директором.

- Мне повезло работать под началом легендарной личности в сельском хозяйстве - Алексея Скакуна. Ему удалось создать многопрофильное предприятие и собрать коллектив единомышленников, где каждый четко знает и исполняет свои обязанности, - отмечает Олег Анатольевич. - Костяк предприятия - специалисты, которые, как и я, начинали трудовой путь в "Остромечево", преодолевали трудности, радовались победам. За их плечами огромный багаж знаний и опыт, которые сегодня они передают молодым специалистам. С такой командой профессионалов, преданных своему делу, любые задачи по плечу.

Во все времена основным локомотивом производства в ОАО "Остромечево" являлось животноводство. Почти 70% в объеме выручки занимают молоко и мясо. Растениеводство в первую очередь направлено на обеспечение животноводства качественными и дешевыми кормами.

В этом году хозяйство приобрело производственную площадку соседнего предприятия. Общее поголовье крупного рогатого скота - почти 18 тыс., из которых 2660 - дойное стадо. Последние годы удой на корову достиг 10 тыс. килограммов. В связи с присоединением цифра несколько снизилась. Но, по словам директора, это ненадолго. Наладят там рабочий процесс и в скором времени выйдут на новые показатели.

Что касается молочной переработки, то более 10 лет назад ОАО "Остромечево" приобрело акции ОАО "Брестское мороженое", куда сегодня поставляется почти все молоко, производимое в хозяйстве. Продукция, которая выпускается под торговыми марками "Остромечевские просторы" и "Тимоша", хорошо знакома покупателям. Это молоко, сметана, сырки, творог и, конечно, мороженое. В ближайших планах - наладить выпуск твердых сыров. Основной объем продукции реализуется в Брестской области, часть идет на Минск. Мороженое и сырки предприятие отправляет на экспорт.

Один из крупнейших в Беларуси комплексов по выращиванию и откорму КРС находится также в "Остромечево". Бычки здесь растут как на дрожжах - среднесуточные привесы достигают килограмма. Всего в хозяйстве содержится на откорме 10 тыс. голов быков. К моменту реализации каждый из них достигает более 500 килограммов веса.

Сад, расти!

Сад ОАО "Остромечево" славился во все времена. На 172 га выращивают 17 сортов яблок, в основном польских и голландских, которые хорошо приспособились к нашему климату. Для хранения урожая построено современное овощехранилище на 2,5 тыс. тонн, а по соседству - цех по выпуску сока и фруктовых чипсов.

Весной в хозяйстве заложили таджикско-белорусский сад Дружбы. Специально для этого из Таджикистана в Беларусь доставили 6 тыс. саженцев разных плодовых деревьев. Сад разместился на 10 гектарах, три из которых занял виноградник. На остальных землях высажено по три сорта яблони, черешни и абрикоса. За садом Дружбы остромечевцам помогают ухаживать белорусские и таджикистанские специалисты-ученые.

Меха для белорусских модниц

На предприятии есть собственный зверокомплекс по выращиванию ценного пушного зверя - норки. Он имеет статус племенного хозяйства. Всего содержится более 24 тыс. пушистых зверьков. По цвету меха они разделены на 7 групп. Есть норки с черным, белым и коричневым цветом меха, а также серебристо-голубым и жемчужным.

- Благодаря собственным мощностям по переработке и пошиву удается поддерживать звероводческое направление на уровне рентабельности. На меховые изделия спрос нестабильный как на внутреннем, так и на мировом рынке. Но в хороший год звероводство дает до 4% в общем объеме выручки, - поясняет Олег Бурак.

Производство небольшое - всего 24-25 тысяч шкур в год. Главное преимущество, по словам директора, в том, что есть собственные корма и не приходится брать кредиты, чтобы их закупать в не лучший для отрасли год. Кормят пушистых зверей дважды в день. В меню - мясные корма, рыба, творог.

В центре агрогородка работает фирменный магазин "Меха", где представлен большой ассортимент меховых изделий: пальто, полупальто, манто, жилеты, жакеты, женские и мужские головные уборы, сумочки, брелоки, сувениры. В одном здании с магазином расположен цех пошива. Работницы занимаются подборкой меха, кройкой и шитьем изделий. Здесь о меховой моде знают все! Например, одной из последних разработок местных мастериц стали круглые дамские сумочки.

В планах у коллектива ОАО "Остромечево" развивать и дальше каждое из направлений, преумножая результаты. На повестке дня - уборочная страда. Виды на урожай-2020 хорошие, ведь по-другому здесь работать не умеют.

Марина МАНУЙЛИК, 7 Дней

Фото Вадима ЯКУБЁНКА, БЕЛТА.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест сельское хозяйство
Новости рубрики Регионы
Движение вверх!
Фото из архива Минский зоопарк приглашает 28 июня на пенную дискотеку
РЕПОРТАЖ: Девушки-кинологи впервые представят Беларусь на Армейских играх - история Екатерины и Злодея
Артем Цуран. Фото из архива Прошедшие в Минске акции несанкционированные, заявлений об их проведении властям не поступало - Цуран
Владимир Кравцов. Фото из архива От ремонта жилья до покоса травы: около 50 звонков поступило Кравцову во время прямой линии
Мемориал "Буйничское поле". Фото из архива Патриотическая акция "Звон скорби" пройдет на Буйничском поле 22 июня
Главное
В мемориальном комплексе "Ола" Лукашенко посещает с рабочей поездкой Светлогорский район Гомельской области
Белорусские медики в условиях COVID-19 подтвердили свое высокое звание - Караник
В Беларуси выздоровели и выписаны 36 749 пациентов с COVID-19
Кочанова с рабочей поездкой посетила Пинск
Топ-новости
В медицине важны ответственность и участие, без этого в профессии не задерживаются - главврач роддома
РЕПОРТАЖ: Девушки-кинологи впервые представят Беларусь на Армейских играх - история Екатерины и Злодея
Прошедшие в Минске акции несанкционированные, заявлений об их проведении властям не поступало - Цуран
Каждый третий папа в Беларуси уделяет внимание раннему развитию своих детей
Более 8 тыс. молодых специалистов работают в белорусском здравоохранении
Кунцевич: в основе укрепления и развития государства лежит личная ответственность каждого гражданина
Авторов лучших эссе конкурса "Мы в ответе за Победу" наградили в Институте погранслужбы
От ремонта жилья до покоса травы: около 50 звонков поступило Кравцову во время прямой линии
Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз
Движение транспорта по участку ул.Московской в Минске ограничено до 1 июля
В Беларуси ограничено купание в 10 зонах отдыха, в двух - запрещено
Сезон прыжков с парашютом открыли в Гомельской области
В Беларуси смещены сроки вступительной кампании
Персонал БелАЭС впервые принял участие в межсистемной противоаварийной тренировке
"Проще сделать, чем найти" - как минчанка создала приложение по расшифровке анализов
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.