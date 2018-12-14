Разработки университетской науки необходимо активней коммерциализировать - Кравцов

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Университеты должны не просто генерировать идеи, но и уметь их коммерциализировать. Такое мнение сегодня во время совместного заседания советов университетов Гродно высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание было посвящено теме взаимодействия университетов по развитию инновационной бизнес-среды в Гродненском регионе на основе модели "Университет 3.0". Участие в заседании приняли представители власти, научных кругов, а также руководство трех высших учебных заведений - Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета, Гродненского государственного аграрного университета.

"Университетская наука зачастую выступает двигателем прогресса. Университет 3.0 - это новый формат для нашего образования. Он предусматривает не только образование и науку, но и коммерциализацию разработок. Перед университетами стоит задача активизировать эти процессы. Делаем шаги по созданию инновационной структуры, вовлекаем в работу молодых ученых, да и самих студентов", - отметил Владимир Кравцов.

Причем в университетах немало есть интересных предложений и идей. Работа по их продвижению проводилась и раньше. Во всех трех гродненских вузах созданы хорошие лаборатории: есть разработки, патенты, договоры с предприятиями. Владимир Кравцов подчеркнул, что главная задача теперь - помочь продвигать идеи.

Важным шагом в этом способен стать научно-технологический парк, учредителем которого выступает ГрГУ им. Янки Купалы. Недавно он справил новоселье в собственном здании по улице Господарчей: здесь разместили офисы, зоны для работы, научно-производственные лаборатории. Одна из функций технопарка - поддержка и сопровождение студенческих проектов, бизнес-инкубирование малых инновационных предприятий.

Ректор Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы Ирина Китурко рассказала, что дальнейшим этапом в развитии технопарка станет реконструкция еще одного здания на улице Господарчей площадью около 6,5 тыс. кв.м: у потенциальных резидентов есть потребность не только в офисных и бытовых, но и производственных помещениях. Есть и конкретные проекты по размещению там инновационных производств. Это позволит создать высококвалифицированные рабочие места, увеличить выручку от реализации инновационной и наукоемкой продукции.-0-