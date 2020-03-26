Разрушению аутентичной конюшни в Миорском районе будет дана правовая оценка

26 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Разрушению конюшни 1907 года рода Святополк-Мирских в Миорском районе будет дана правовая оценка, заявил на заседании Витебского облисполкома министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава ведомства обратил внимание, что в Витебской области 33 исторических памятника находятся в неудовлетворительном состоянии, 37 объектов не используется. "Только 39% материальных историко-культурных ценностей имеют соответствующие паспорта, на 600 объектов они не составлены. Проекты охранных зон разработаны для 287 недвижимых памятников наследия, что составляет 31% от общего числа в области. В этом направлении работа ведется слабо. Такое отношение зачастую приводит к негативным последствиям", - сказал Юрий Бондарь.

Он привел в пример недавний случай в Миорском районе. В марте местный райагросервис снес конюшню на территории бывшей усадьбы рода Святополк-Мирских в деревне Каменполье. "Конюшня не является охраняемым объектом, но она находится на территории историко-культурной ценности (рядом расположена усадьба, концептуально конюшня ее часть. - Прим. БЕЛТА). Нормы закона нарушены, сейчас мы совместно с прокуратурой будем давать правовую оценку этим действиям", - сказал министр.

Конюшня на территории бывшей усадьбы рода Святополк-Мирских в деревне Каменполье до разрушения. Фото из Telegram

Чтобы подобных ситуаций в будущем не произошло, помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич предложил разослать списки с охраняемыми объектами председателям райисполкомов.

К слову, "Витебскоблимущество" и управление культуры облисполкома недавно сформировали список объектов наследия, которые предлагают инвесторам. В их числе и бывшая усадьба Святополк-Мирских. Здание не используется.

В список историко-культурных ценностей Витебской области входят 957 объектов.-0-