Развитие инфраструктуры Национального аэропорта поспособствует улучшению бизнес-климата Минска

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие инфраструктуры, интегрированной с территорией Национального аэропорта Минск, будет способствовать улучшению бизнес-климата белорусской столицы. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.

Как сообщалось, 14 октября глава государства подписал указ №378, согласно которому границы Минска и Смолевичского района Минской области изменяются в целях комплексного развития территории, прилегающей к Национальному аэропорту. В черту города будут включены земельные участки юрлиц общей площадью более 321 га, расположенные в Смолевичском районе. С 1 января 2020 года эти территории будут относиться к Октябрьскому району столицы.

Озвучивая позицию аэропорта по этому поводу, Ромина Саматханова отметила: "Прилегающие к столичному аэропорту земли - функционально значимые площади, которые должны быть развитыми и благоустроенными. Вокруг аэропорта необходима инфраструктура, которая могла бы интегрироваться с территорией предприятия. Это могут быть бизнес-центры, выставочные павильоны, логистические центры, паркинги и отели, что обеспечит городу возможность для привлечения инвесторов и улучшения бизнес-климата".

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-