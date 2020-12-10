Развитие инновационного предпринимательства обсудят на бизнес-форуме в Пинске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 10 декабря 2020
Минск Переменная облачность -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:25 В Могилеве пожар в гараже повредил три машины Происшествия
09:22 После землетрясения в Иркутске обнаружили трещины в зданиях соцобъектов В мире
09:15 В Башкортостане дети отравились хлором в бассейне В мире
09:14 Генконсул Беларуси обсудил с китайскими партнерами направления развития парка "Великий камень" Общество
09:02 "Гомельтранснефть Дружба" планово устранила дефекты на магистрали Унеча - Мозырь Регионы
09:00 Импровизация в стиле "Твист". В комплексе Minsk World сдан еще один дом! Общество
08:55 Швейцария ужесточает антикоронавирусные меры В мире
08:53 Тело младенца обнаружили в контейнере для мусора в Витебске Происшествия
08:50 Азиатский банк развития улучшил прогнозы роста ВВП в развивающихся странах континента В мире
08:46 Мобильные датчики контроля скорости будут работать на трассе М8 с 10 декабря по 3 января Регионы
08:43 В Индии расширяют поиск причин неизвестной болезни на юге страны В мире
08:39 Около 40 проектов представят в Бресте на областном этапе "100 идей для Беларуси" Регионы
08:23 Телятник горел в Дрогичинском районе Происшествия
08:14 Прототип корабля Starship взорвался при испытаниях в Техасе В мире
08:09 Сингапур и Великобритания заключили соглашение о зоне свободной торговли В мире
08:05 Футболисты "Локомотива" проиграли "Баварии" в ЛЧ, завершив еврокубковый сезон Спорт
08:00 Новогодний бал для одаренных детей пройдет в Бобруйске 12 декабря Регионы
07:55 Развитие инновационного предпринимательства обсудят на бизнес-форуме в Пинске Регионы
07:38 Землетрясение мощностью 5,5 баллов произошло на Байкале В мире
07:35 В Тбилиси в канун Нового года открываются 3 магазина белорусских товаров Общество
07:21 Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны в связи с коронавирусом Общество
07:12 ITA приступило к повторному анализу допинг-проб с Игр в Сочи Спорт
07:04 ДОСЬЕ: К 150-летию со дня рождения художника Фердинанда Рущица Культура
07:00 Иудеи всего мира празднуют Хануку В мире
07:00 Лукашенко: БНТУ решает одну из важнейших задач по формированию научно-технической элиты страны Президент
07:00 Картина дня: сотрудничество с ЕАБР, Гранит науки и новогодние распродажи Общество
00:54 На МКАД автомобиль "поскользнулся" и наехал на осветительную мачту Происшествия
00:34 Действующий президент Ганы победил на выборах В мире
09.12.20
09.12.20 23:59 В ООН обеспокоены повышением температуры Земли В мире
09.12.20 23:36 В Польше проходит антиправительственная акция В мире
Все новости
Все новости
Регионы
10 декабря 2020, 07:55

Развитие инновационного предпринимательства обсудят на бизнес-форуме в Пинске

Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-форум по вопросам развития инновационно-промышленного кластера пройдет на базе Полесского государственного университета 10-11 декабря, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор технопарка "Полесье" Алексей Козырь.

Форум пройдет в смешанном формате: одни участники непосредственно посетят ПолесГУ, другие присоединятся к обсуждению онлайн. В программе - выставка инновационной продукции предприятий кластера, выступления спикеров о реализуемых проектах, проведение переговоров, заключение договоров.

"Задача бизнес-форума - дальнейшее продвижение инновационного предпринимательства на территории Припятского Полесья. Мировой опыт показывает, что кластеры - весьма эффективный инструмент экономического развития регионов. Мы успели в этом убедиться, участвуя в совместной обучающей программе под эгидой Всемирного банка", - отметил Алексей Козырь.

Инновационно-промышленный кластер в области биотехнологий и зеленой экономики на базе Полесского университета был сформирован в 2018 году. Сейчас в нем зарегистрировано 32 субъекта хозяйствования (предприятия, организации, фермерские хозяйства), которые реализуют кластерную инициативу по восьми направлениям. В основном это растениеводство - им занимается около 20 предприятий. Среди других направлений - животноводство, аквакультура, биологические минеральные вещества и премиксы, биологически активные вещества и биопрепараты, технологии здорового образа жизни, технологии водоочистки, зеленая экономика и туризм.

Планируется, что во время форума технопарк "Полесье" подпишет соглашение с представителем ПРООН о создании на базе инновационно-промышленного кластера платформы по поддержке территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС". Если совет кластера одобрит проект, к его реализации приступят сразу после новогодних праздников. А в первой половине 2021 года платформа должна заработать.

"На этой информационной площадке будут размещаться инновационные проекты, бизнес-франшизы, разработанные учеными ПолесГУ, структурами Академии наук, другими организациями, и адаптированные под конкретные территории (в основном - Припятского Полесья). Предприниматели смогут реализовать у себя такие бизнес-проекты. У нас уже есть договоренность об их финансировании с банками. Также будут подключаться доноры ПРООН", - рассказал Алексей Козырь.

Кроме того, будут подписаны партнерское соглашение с республиканским Агентством инвестиций и приватизации и трехсторонние меморандумы о сотрудничестве. Так, завод "Кузлитмаш", ПолесГУ и технопарк планируют реализовать проекты по выпуску кавитационных комплексов для различных отраслей промышленности, а также тренажеров для реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Торфопредприятие "Глинка", университет и технопарк намерены разработать модифицированные субстраты и питательные грунты на основе торфа.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бизнес предприниматели форумы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива "Гомельтранснефть Дружба" планово устранила дефекты на магистрали Унеча - Мозырь
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости будут работать на трассе М8 с 10 декабря по 3 января
Фото из архива Около 40 проектов представят в Бресте на областном этапе "100 идей для Беларуси"
Фото из архива Новогодний бал для одаренных детей пройдет в Бобруйске 12 декабря
ФОТОФАКТ: Зима в окрестностях туркомплекса "Красный Бор"
Фото из архива В Минской области в этом году созданы 142 первичных профсоюзных организации
Главное
Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Что это значит?
Кочанова: республиканский и местные бюджеты - ключевое звено в работе всех органов власти
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1851 пациент с COVID-19, выписаны 2422
Импровизация в стиле "Твист". В комплексе Minsk World сдан еще один дом!
Топ-новости
Картина дня: сотрудничество с ЕАБР, Гранит науки и новогодние распродажи
Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны в связи с коронавирусом
Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам медиации"
Выход из экономической рецессии, наращивание торговли - Петришенко о задачах СНГ на данном этапе
Благотворительная акция "Наши дети" еще до своего начала привлекла более Br17 тыс.
Генконсул Беларуси обсудил с китайскими партнерами направления развития парка "Великий камень"
Иудеи всего мира празднуют Хануку
Семейная политика и повышение качества жизни - депутат о предложениях к ВНС
"Гомельтранснефть Дружба" планово устранила дефекты на магистрали Унеча - Мозырь
ВОЗ: соблюдать личные меры безопасности нужно и после старта массовой вакцинации против COVID-19
Генпрокуратура прокомментировала применение литовской стороной института универсальной юрисдикции
В Италии ребенок переболел COVID-19 еще в ноябре 2019 года
Нацбанком прекращена деятельность временной администрации Белгазпромбанка
Белорусский национальный технический университет награжден орденом Трудовой Славы
"Было сделано все возможное" - медики рассказали о борьбе за жизнь Кебича
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.