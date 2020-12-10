Развитие инновационного предпринимательства обсудят на бизнес-форуме в Пинске

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-форум по вопросам развития инновационно-промышленного кластера пройдет на базе Полесского государственного университета 10-11 декабря, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор технопарка "Полесье" Алексей Козырь.

Форум пройдет в смешанном формате: одни участники непосредственно посетят ПолесГУ, другие присоединятся к обсуждению онлайн. В программе - выставка инновационной продукции предприятий кластера, выступления спикеров о реализуемых проектах, проведение переговоров, заключение договоров.

"Задача бизнес-форума - дальнейшее продвижение инновационного предпринимательства на территории Припятского Полесья. Мировой опыт показывает, что кластеры - весьма эффективный инструмент экономического развития регионов. Мы успели в этом убедиться, участвуя в совместной обучающей программе под эгидой Всемирного банка", - отметил Алексей Козырь.

Инновационно-промышленный кластер в области биотехнологий и зеленой экономики на базе Полесского университета был сформирован в 2018 году. Сейчас в нем зарегистрировано 32 субъекта хозяйствования (предприятия, организации, фермерские хозяйства), которые реализуют кластерную инициативу по восьми направлениям. В основном это растениеводство - им занимается около 20 предприятий. Среди других направлений - животноводство, аквакультура, биологические минеральные вещества и премиксы, биологически активные вещества и биопрепараты, технологии здорового образа жизни, технологии водоочистки, зеленая экономика и туризм.

Планируется, что во время форума технопарк "Полесье" подпишет соглашение с представителем ПРООН о создании на базе инновационно-промышленного кластера платформы по поддержке территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС". Если совет кластера одобрит проект, к его реализации приступят сразу после новогодних праздников. А в первой половине 2021 года платформа должна заработать.

"На этой информационной площадке будут размещаться инновационные проекты, бизнес-франшизы, разработанные учеными ПолесГУ, структурами Академии наук, другими организациями, и адаптированные под конкретные территории (в основном - Припятского Полесья). Предприниматели смогут реализовать у себя такие бизнес-проекты. У нас уже есть договоренность об их финансировании с банками. Также будут подключаться доноры ПРООН", - рассказал Алексей Козырь.

Кроме того, будут подписаны партнерское соглашение с республиканским Агентством инвестиций и приватизации и трехсторонние меморандумы о сотрудничестве. Так, завод "Кузлитмаш", ПолесГУ и технопарк планируют реализовать проекты по выпуску кавитационных комплексов для различных отраслей промышленности, а также тренажеров для реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Торфопредприятие "Глинка", университет и технопарк намерены разработать модифицированные субстраты и питательные грунты на основе торфа.-0-