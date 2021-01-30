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30 января 2021, 15:00

Реабилитация после COVID-19: как восстанавливают пациентов - репортаж из Аксаковщины

Новости темы "Коронавирус: последние новости"
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Коронавирусная инфекция требует не только серьезного лечения, но и восстановления, причем порой довольно длительного. Какие процедуры и методики назначают чаще всего выздоровевшим и как пройти реабилитацию дома, узнали в Республиканской больнице медицинской реабилитации в деревне Аксаковщина.

По индивидуальной программе

С 1 ноября больница в Аксаковщине закрылась на карантин - главный корпус начал принимать на долечивание пациентов с коронавирусом.

- Наша клиника на время стала так называемой больницей второго этапа, куда на долечивание из других учреждений переводились пациенты. В основном осуществляли медикаментозную терапию: ан­ти­бактериальную, гормональную. Зачастую после лечения медпрепаратами у пациентов проявляются осложнения: повышенное давление, диарейный синдром. Старались назначать та­кие лекарства, которые помогают скор­рек­тировать эти осложнения, - отмечает главный врач клиники Сергей Малышко. - В красной зоне работали с выздоравливающими наши инструкторы ЛФК: помогали раздышаться после перенесенной пневмонии, ассоциированной с COVID-19.

Главный корпус открылся после карантина только 11 января. Сегодня здесь более 120 пациентов, которые проходят реабилитацию после инсультов, тяжелых травм, операций на суставах, позвоночнике, головном мозге. Для каждого составили индивидуальную программу с бассейном, массажами, ЛФК, лечебными ваннами и другими процедурами. В Аксаковщине пациенты находятся от 14 до 28 дней.

- С 1 февраля открываем второй корпус, клинико-диагностический, для реабилитации тех, кто перенес различные заболевания, в том числе COVID-19, - сообщает главврач. - На самом деле универсального средства или метода восстановления после коронавируса нет: мультидисциплинарной бригадой оценивается состояние человека и ему назначается индивидуальная программа.

Главный врач Сергей Малышко
Главный врач Сергей Малышко
Заместитель главного врача по медицинской части Светлана Денисова
Заместитель главного врача по медицинской части Светлана Денисова

Природный лекарь

Медики уверяют: ошибочно думать, что после окончания медикаментозного лечения в стационаре пациент совершенно здоров. Организм требует длительной реабилитации. Если у молодежи выше шансы на быстрое восстановление, то людям в возрасте потребуется гораздо больше времени.

- В реабилитации под строгим контролем медработников в первую очередь нуждаются пациенты со среднетяжелой и тяжелой формами течения коронавирусной инфекции, - уточняет заместитель главврача по медицинской части Светлана Денисова. - Для тех, кто перенес вирус в легкой форме, реабилитация в медучреждении не нужна. Достаточно проводить аксигенотерапию дома - как можно чаще гулять на свежем воздухе, на природе, в лесу. Проходить не менее двух-трех километров в день, чтобы восстановить дыхательную функцию. Этот метод подходит для профилактики разных инфекционных заболеваний.

Валентина Семенова
Валентина Семенова

Что касается продуктов питания, то еда, по словам Светланы Денисовой, предпочтительна калорийная, обогащенная витаминами.

- Но всего должно быть в меру, особенно витамина С. Если мы говорим о ковидной инфекции, то страдает микроциркуляция на уровне микрососудов. Витамин С в больших количествах повышает их проницаемость, - поясняет медик. - Безусловно, в процессе выздоровления важно настроение пациента. Зачастую людей не покидает чувство тревожности до самого излечения.

В республиканской клинической больнице
В республиканской клинической больнице
Доцент кафедры детский инфекционных болезней БГМУ Анатолий Астапов проходит реабилитацию после пневмонии, ассоциированной с COVID-19
Доцент кафедры детский инфекционных болезней БГМУ Анатолий Астапов проходит реабилитацию после пневмонии, ассоциированной с COVID-19
Мединская сестра физиотерапевтического отделения Светлана Кушнеревич
Мединская сестра физиотерапевтического отделения Светлана Кушнеревич

Не терять оптимизма

В этом вопросе на помощь приходят психотерапевты и психологи. На них с весны лежит не меньшая нагрузка, чем на других медицинских специалистах.

Заведующая отделом медико-психологической реабилитации Наталья Патонич работает здесь больше 20 лет. В самом начале эпидемии ей пришлось быстро мобилизовать коллег и составить программу психологической реабилитации.

Медицинская сестра физиотерапевтического отделения Наталья Омельченко
Медицинская сестра физиотерапевтического отделения Наталья Омельченко

- Информации о вирусе было очень мало на начальном этапе. Исходили из того, что это острый стресс как для медиков, так и заболевших. Поэтому с каждым из пациентов встречаемся при поступлении в больницу и перед выпиской. Как правило, болеют целыми семьями. Когда ты здесь на реабилитации, а дома остались нездоровые близкие люди или кто-то из них погибает - это очень тяжело. Наша главная задача - помочь им пережить стресс, - отмечает врач-психотерапевт. - При депрессивном состоянии, расстройстве сна прибегаем к медикаментозной коррекции. Проводим занятия на релаксацию и даже танцевально-двигательную терапию.

Медицинская сестра физиотерапевтического отделения Марина Макова включает аппарат для вакуумной терапии
Медицинская сестра физиотерапевтического отделения Марина Макова включает аппарат для вакуумной терапии
Массажист физиотерапевтического отделения Дмитрий Михайлович делает восстанавливающий массаж пациенту
Массажист физиотерапевтического отделения Дмитрий Михайлович делает восстанавливающий массаж пациенту

Вернуться к жизни

Лечебная и дыхательная гимнастика, физиотерапия, прогулки на свежем воздухе, психологическая помощь - у тех, кто приезжает в Аксаковщину на долечивание и реабилитацию, день расписан по минутам. В числе таких минчанка Валентина Семенова.

- Здесь меня в прямом смысле слова поставили на ноги. Коронавирусом я заболела в середине декабря. Была высокая температура, невероятная слабость. Первые две недели практически ничего не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов. В моей жизни было несколько операций: после аварии меня, можно сказать, по частям собирали, но то, что я перенесла сейчас, намного тяжелее, - вспоминает Валентина Семенова. - Лежала в нескольких больницах Минска, а на долечивание и реабилитацию перевели в Республиканскую больницу. Здесь замечательные условия для пациентов, очень хорошие специалисты. Я уже строю планы, хочу скорее увидеть семью, заняться делами. Одним словом, возвращаюсь к прежней жизни.

Медицинская сестра физиотерапевтического отделения подключает аппарат электростимуляции мышц пациенту Вадиму Ржевусскому
Медицинская сестра физиотерапевтического отделения подключает аппарат электростимуляции мышц пациенту Вадиму Ржевусскому
Медсестра отделения неврологии №1 Наталья Горянцева
Медсестра отделения неврологии №1 Наталья Горянцева

В Аксаковщине уже неделю восстанавливает свое здоровье после COVID-19 заслуженный врач Республики Беларусь доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ Анатолий Астапов.

- Соблюдал все возможные меры предосторожности, но коронавирус не обошел стороной и меня. Заразиться мог где угодно, от этого никто не застрахован. Я сам врач-инфекционист с многолетним стажем, но никогда не думал, что перенесу такое тяжелое заболевание. Была двусторонняя пневмония. Спасло то, что ее диагностировали при 25% поражении легких, - вспоминает Анатолий Астапов. - Заметил неладное, когда градусник показал температуру 36,9. Казалось бы, это нормально, но моя комфортная температура тела 36,4. Потом начался кашель, а когда появилась одышка, первым делом подумал: как же я буду читать лекции своим студентам, если после 10 минут монолога мне сложно дышать? Сейчас, конечно, гораздо лучше: мечтаю поскорее вернуться в строй - к своим пациентам и студентам.

В приемном отделении
В приемном отделении

Марина МАНУЙЛИК,

фото Павла ОРЛОВСКОГО,

газета 7 Дней.-0-

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