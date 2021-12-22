22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реабилитационный женский центр создан на подворье Свято-Елисаветинского монастыря по проекту "Поддержка и реабилитация/ресоциализация женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации". Как рассказала корреспонденту БЕЛТА координатор социальных проектов монастыря Наталья Бунде, сегодня в приюте проживают около 40 женщин.

Подворье на территории монастыря в деревне Нелидовичи Минского района существует уже 10 лет. То есть и прежде здесь давали приют и оказывали помощь нуждающимся по мере возможности. Проект был направлен на организацию психологической и социальной реабилитации попадающих на подворье женщин. Партнером выступило отделение финского посольства в Республике Беларусь, которое помогло с финансированием затрат.

"С августа 2020 года по декабрь 2021-го монастырь выстроил работу реабилитационного центра, где сегодня проживают около 40 женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации после освобождения из мест лишения свободы, страдающих различными видами зависимостей, потерявших работу и кров, - сказала Наталья Бунде. - Число проживающих может постоянно меняться. За все время существования подворья через него прошли около 300-350 женщин. Некоторые остаются на пару дней или месяцев, другие живут там годы".

Благодаря проекту были проведены обучающие курсы, встречи со специалистами в области права и трудового законодательства, правозащитниками и психологами. С помощью профессиональных юристов и адвокатов женщинам оказана помощь в восстановлении документов и прав на собственность, поддержка в оформлении пенсии и опеки.

Многие женщины, приходящие на подворье, теряют свои трудовые навыки и для полноценного возвращения к жизни нуждаются в дальнейшем профессиональном обучении. Благодаря проектной поддержке, некоторые из них прошли обучение на курсах "Оператор ПК, начинающий бухгалтер". На курсах "Основы кондитерского мастерства" обитательницы подворья освоили технологию приготовления изделий из различных видов теста и попрактиковались в этом. Обучение на курсах "Основы флористики" помогло женщинам научиться делать декоративные композиции из цветов и постичь основы цветоведения.

Также для желающих были проведены курсы "Обучение работе на доильном оборудовании", что особенно важно для женского подворья, так как там разводят мелкий рогатый скот. Было закуплено доильное оборудование, на котором проходило обучение и которое теперь размещено на подворье монастыря.

Закупалось и другое оборудование, в основном необходимое для сопровождения проекта: компьютеры, многофункциональное устройство, интерактивная доска для проведения семинаров, обучающих мероприятий. Также в специально выделенном помещении воскресной школы организован компьютерный класс, где прошли обучение основам владения ПК обитатели приюта. В дальнейшем желающие смогут использовать компьютер при необходимости в личных нуждах, но под присмотром старшей сестры.

"Самая главная проблема - после освобождения из тюрьмы женщинам некуда возвращаться и они приходят на подворье. Многие страдают алкоголизмом и, находясь на подворье, борются с этой зависимостью. Часто приходят женщины с детьми, которые бегут от насилия в семье. У некоторых просто семейные проблемы, и от них они прячутся на подворье. Каждая история индивидуальна. И помощь нужна разная, - отметила Наталья Бунде. - У нас женщин обеспечивают всем необходимым - предоставляют жилье и питание, посильную работу, одежду и медикаменты в случае болезни. Помогают в восстановлении документов, психологической помощи. Конечно же, важной помощью является духовная жизнь, посещение богослужений и молитва".

Поскольку такой приют более чем востребован, в планах у монастыря строительство еще одного общежития для женщин и родственников, которые хотят их навестить. "Также планируется строительство богадельни, где будут находить приют больные и немощные люди. По замыслу, обитательницы подворья смогут ухаживать за ними и тем самым будут обеспечены работой", - добавила Наталья Бунде.-0-

Фото Свято-Елисаветинского монастыря