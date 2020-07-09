"Речицадрев" нарастил поставки в Египет, США, Канаду

9 июля, Речица /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Речицадрев" в этом году нарастило экспортные поставки в Египет, США, Канаду. Об этом шла речь сегодня во время посещения предприятия председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Важными темами разговора стали результаты модернизации производства, работа в условиях пандемии, диверсификация экспорта, стратегия развития на ближайшие годы.

"Время показало, что решение о модернизации, которое было принято ранее, правильное. Предприятие сегодня успешно работает. Добавились рабочие места - более 120. И сегодня здесь трудятся почти 1,5 тыс. человек. У предприятия хорошие показатели", - отметил Владимир Андрейченко.

Председатель Палаты представителей считает важным, что "Речицадрев" работает в замкнутом цикле. "Все, что необходимо для производства древесно-стружечных, ламинированных плит, фанеры, есть в стране. Производство того, чего не было, например, смол, они организовали у себя. То есть тратить валюту не нужно", - сказал спикер.

Более 85% продукции ОАО отправляет на экспорт. По мнению Владимира Андрейченко, предприятию нужно искать и новые, более премиальные рынки, не теряя при этом уже налаженные контакты.

Генеральный директор ОАО "Речицадрев" Валерий Тулейко обратил внимание, что в этом году предприятие несколько диверсифицировало рынки сбыта. "Рынок поменялся количественно и качественно. Начали больше поставлять в Египет, Канаду, США. Они стали больше заявлять. Это альтернатива. Ведем переговоры и по другим направлениям", - рассказал он.

Из-за пандемии предприятие несколько потеряло в объемах производства. "В совокупности мы месяц простояли. Это сказалось на объемах производства. Но будем наверстывать. Ориентир - закончить 2020-й со стопроцентным результатом к уровню прошлого года, без падения. Поэтому нацелены оставшиеся месяцы работать с плюсом или не снижая объемы прошлого года", - поделился планами генеральный директор.

Изучают в ОАО и возможности реализации инновационных проектов. Например, рассматривают вариант выпуска HPL-панелей. "Проект органично вписывается в нашу концепцию производства. Сейчас будем отрабатывать различные аспекты. Есть вариант добавить производство мебели", - рассказал Валерий Тулейко.

В производственных цехах Владимир Андрейченко пообщался с работниками предприятия.

Кроме того, он посетил ОАО "СветлогорскХимволокно".-0-

Фото Сергея Холодилина