"СветлогорскХимволокно" модифицирует материалы для средств защиты от вирусов

9 июля, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "СветлогорскХимволокно" модифицирует уже имеющуюся и наладит выпуск новой продукции из нетканых материалов с более высокой степенью защиты от вирусов. Об этом шла речь сегодня во время встречи председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с трудовым коллективом предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал заместитель генерального директора по производству Олег Шевчук, ОАО тесно сотрудничает с учеными в этом направлении. На исследование уже отправлено порядка 30 образцов, обработанных специальной пропиткой. "Мы стараемся увеличить защитные характеристики нетканых материалов, которые используются в производстве защитных средств для органов дыхания от воздействия микроорганизмов и вирусов", - уточнил Олег Шевчук.

Также в планах закупка оборудования по производству мелтблауна - нового материала, который будет применяться для медицинских изделий с повышенным уровнем защиты. Установку намерены ввести к концу этого года.

Владимир Андрейченко положительно оценил работу предприятия, выбранную стратегию в ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. "В условиях пандемии здесь сохранили производство, даже учитывая, что зарубежные партнеры сократили закупки светлогорской продукции из-за того, что сами остановились. ОАО нашло новую нишу. Приоритетным направлением стал выпуск нетканых материалов для медицинских целей - масок, комбинезонов. Продукция востребована не только в стране, но и за ее пределами", - обратил внимание он. В целом в месяц на "СветлогорскХимволокно" сейчас выпускают 1,7 тыс. т нетканых материалов.

Также спикер отметил, что активно развивается и город. "Светлогорск изменился до неузнаваемости за последние годы. Появились новые кварталы. Он чистый, уютный, современный, цветущий", - сказал Владимир Андрейченко.

Работники предприятия сегодня задали вопросы председателю Палаты представителей. В частности, речь шла о регулировании цен. Спикер напомнил, что есть перечень товаров, цены на которые регулируются. В целом же по итогам пяти месяцев этого года цены в республике выросли на 3,2% к январю-маю 2019-го. По отдельным позициям даже есть снижение. Индикативная планка на год - рост цен не более 4-5%, обратил внимание Владимир Андрейченко. Интересовались работники и мерами поддержки реального сектора экономики.

Председатель Палаты представителей подчеркнул, что встречи с коллективами дают возможность узнать напрямую, какие темы волнуют людей, с каким настроением они смотрят в будущее. "СветлогорскХимволокно" - одно из крупнейших предприятий химической отрасли в Беларуси. Здесь работают более 4 тыс. человек. 75% продукции предприятия идет за пределы страны. Люди благодарят, что (в условиях пандемии. - Прим. БЕЛТА) предприятие сохранено, - сказал Владимир Андрейченко. - Для нас, законодателей, очень важно иметь информацию с мест, чтобы использовать ее затем в законотворческой работе".-0-

Фото Сергея Холодилина