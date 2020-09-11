Редкий браунинг и обрез: эксперты рассказали об обнаруженном в тайнике под Вороново оружии

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В тайнике под Вороново обнаружили редкий пистолет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

В конце апреля 2020 года возник конфликт между двумя жителями деревни Пашковичи Вороновского района. Дело закончилось вызовом милиции. Один из мужчин сообщил правоохранителям о тайнике с боеприпасами и оружием в лесу.

На место выехала следственно-оперативная группа, боеприпасы были изъяты правоохранителями, а оружие и около 2 тыс. патронов направлены для проведения баллистических экспертиз в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

"Наибольший интерес с экспертной точки зрения представили собой два объекта. Один из них - 7,65-мм браунинг модели 1910 года. Пистолет оказался пригодным для стрельбы. Подобное оружие в таком состоянии редко встречается в экспертной практике - данный экземпляр отлично сохранился, основные узлы и детали практически не подверглись коррозии. На различных частях пистолета хорошо читаются заводские маркировки, что также редкость", - рассказали в областном управлении ГКСЭ. По словам экспертов, такие пистолеты системы Джона Браунинга большую популярность приобрели в начале XX века. Они по многим показателям превосходили другие существовавшие тогда автоматические пистолеты.

Также среди находок был и охотничий карабин "Сайга-12С". С заводским изделием поработали: ствол карабина был укорочен, возможно, для скрытого ношения.

"Согласно криминалистической классификации данный объект является обрезом и относится к категории ручного стрелкового гладкоствольного огнестрельного оружия, к тому же он находится в пригодном для стрельбы состоянии", - рассказали эксперты. Подобные экземпляры самодельного оружия поступают на экспертизу нечасто.

Большинство из обнаруженных в тайнике патронов были также в пригодном для стрельбы состоянии.-0-