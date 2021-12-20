Редкую северную морскую утку заметили в Бресте

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Редкая для Беларуси птица семейства утиных появилась на зимовке в Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий лабораторией Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Черного турпана заметили среди водоплавающих птиц у каменной пристани набережной Мухавца. Этот дальний мигрант прилетел в Брест за тысячи километров. Черный турпан гнездится в приполярной зоне (в Скандинавии, на севере России) и обычно зимует на Северном и Балтийском морях.

"Это самка турпана, которая живет у нас уже больше недели. Кормится она особым видом ракушек, которыми выстлано дно Мухавца в той части реки, - рассказал Виктор Демянчик. - Интересно, что 200 лет назад турпаны гнездились в пинском Полесье. Сейчас они находятся в списке исчезнувших на гнездовании видов птиц Беларуси. Но появилась робкая надежда, что черный турпан может к нам вернуться".

Вблизи новой пристани также прижился еще один экзотический экземпляр - индоутка. Известно, что домашний птичник в частном секторе Бреста она покинула 15 сентября. Первое время птица металась среди многоэтажек микрорайона Киевка. Затем перелетела в центр города и целый день бродила у остановки МОПРа. Наконец индоутка нашла себе уютное место на набережной и прижилась среди крякв и лебедей.

"Дикая природная среда оказалась комфортной для домашней птицы. Она похорошела, расцвела, оперенье заиграло красками. В руки птица не дается, хотя людей не боится. На этой природной птичьей выставке одичавшая индоутка - топовый "экземпляр" в последние недели. Горожане могут наблюдать, чем закончится история обратного ухода домашнего представителя пернатых в дикую природу", - заметил ученый. Он добавил, что о подобных случаях в стране ему неизвестно.

Места традиционной подкормки и зимовки водоплавающих птиц в Бресте интересны не только в природоохранном, но и социальном отношении, идеально подходят для контакта людей с живой природой. Эти два объекта включены в перечень природно-экологических достопримечательностей, впервые утвержденный в сентябре этого года особым решением Брестского горисполкома. Всего в документе выделено 370 объектов, представляющих экологическую ценность и одновременно оздоровляющих городскую среду и улучшающих качество жизни людей. Среди них деревья, редчайшие кустарники, небольшие аллеи и родники, валуны, естественные природные берега.

"Учтены также интересные композиции в частном секторе. Например, есть небольшой брестский дворик, в котором около ста видов деревьев и кустарников. Любой ботанический сад может позавидовать такому: на трех сотках представлена огромная дендрологическая коллекция. Фактически получается эдем внутри городской застройки", - сказал Виктор Демянчик.

Он подчеркнул: перечень природно-экологических достопримечательностей стал результатом кропотливой работы сотрудников института по инвентаризации экологических ценностей областного центра. Решение горисполкома "Об определении перечня мероприятий по сохранению основных природно-экологических достопримечательностей городской среды Бреста" рассчитано на 2021-2024 годы.-0-

Фото Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси