21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный этап семинара для тренеров по баскетболу пройдет 22 марта в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Белорусской федерации баскетбола Анна Маклакова.

"Семинар пройдет в рамках масштабного проекта БФБ и ФИБА Европа "Шаг в будущее", - рассказала Анна Маклакова. - Проведение этого мероприятия в Могилеве приурочено к 100-летию белорусского баскетбола. Участие в мастер-классах примут победитель молодежного чемпионата Европы 1994 года, главный тренер команды "Борисфен" Андрей Кривонос и экс-капитан мужской нацкоманды, а сейчас менеджер женской сборной Александр Кудрявцев".

На семинарах для тренеров и студентов факультета физической культуры и спорта Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова проведут практические и теоретические занятия под руководством сербского специалиста, тренера женской юниорской сборной команды Беларуси (U-18) Златана Прешича.

Ранее три аналогичных региональных семинара прошли в Гомеле, Гродно и Витебске. Планируется, что проект ФИБА Европа и БФБ "Шаг в будущее" охватит все регионы страны. После семинара инициаторы проекта организуют большой заключительный лагерь, куда пригласят наиболее перспективных ребята, которых отберет группа экспертов.

Цель проекта "Шаг в будущее" - повышение квалификации тренерских кадров и преподавателей физической культуры, просмотр самых перспективных спортсменов. При реализации совместного проекта в 2018-2020 годах провели для юных белорусских спортсменов два масштабных фестиваля баскетбольного мастерства. Они включали региональные этапы отборов и финалы. Кроме этого, летом и осенью 2019 года в Воложине и Минске организовали тренировочные лагеря для детей, главными лекторами на которых выступили американские специалисты, представляющие организацию "Баскетбольное посольство". В 2020 году для юных белорусских спортсменов были проведены масштабный республиканский фестиваль, турниры по баскетболу 3х3 на базе отдыха "Привал" и в оздоровительном лагере "Зеленый бор", а также эстафета баскетбольного мастерства "Баскетбол на Каляды" в декабре в Могилеве.-0-