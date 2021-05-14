Региональный форум ко Дню семьи пройдет в Бобруйске под эгидой Минтруда

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный форум "Белорусская семья: вчера, сегодня, завтра" пройдет 15 мая в Бобруйске под эгидой Министерства труда и социальной защиты и будет приурочен к Международному дню семьи, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Форум соберет разнопоколенных представителей семей Могилевской области: старшее поколение - бабушки и дедушки, среднее поколение - мама и папы и младшее - их дети. Дискуссии по пяти секциям затронут основные вопросы жизни семей с акцентом на представителей разного возраста", - рассказали в Минтруда и соцзащиты.

Основным местом проведения форума станет городской Дворец искусств. Здесь запланированы две секции: "Белорусская семья - вчера, сегодня, завтра" с участием руководства Минтруда и соцзащиты и "Формирование культуры и навыков ответственного родительства", на которой выступит представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Таня Радочай.

Секция "Духовно-нравственные основы семьи, сбережение традиционных семейных ценностей" пройдет на базе социально-просветительского учреждения "Центр поддержки семьи, материнства и детства "Покрова" при участии епископа Бобруйского и Быховского Серафима.

Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан возглавит секцию "Здоровая семья" на базе ОАО "УКХ Бобруйскагромаш", а руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) Людмила Жилевич объединит заинтересованных на тематической дискуссии "Основные аспекты жизнедеятельности пожилого человека в семье" в городской поликлинике №3.

Участники мероприятия по завершении работы секций смогут посетить молодежные площадки на территории Дворца искусств. Здесь состоятся конкурс-парад детских колясок, выставки творческих работ, детских рисунков и книг, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и ярмарка-продажа авторских изделий, мини-лекции с полезными советами для родителей. Будут работать развлекательно-игровые площадки, состоятся показательные выступления спортивных школ, соревнования и многое другое.

Украшением форума станет яркая концертная программа, во время которой пройдет торжественная регистрация нового брака и будут чествовать супружеские пары, прожившие вместе 30 и более лет.-0-