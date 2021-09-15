Региональный конкурс "Дажыначны сноп" проходит в Могилевской области

15 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Региональный конкурс "Дажыначны сноп" стартовал в Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

Участниками конкурса могут стать индивидуальные авторы и творческие коллективы домов или центров ремесел и других клубных учреждений региона. Они должны изготовить сноп из соломы размерами 100х30 см. Важное условие: экспозиционный сноп должен быть изготовлен из зерновых культур, сжатых в этом году. Он может быть украшен различными натуральными аксессуарами: цветами из соломы, драпировкой, зерном, лентами, традиционными элементами рушника и другими материалами. Количество снопов, представляемых авторами или творческими коллективами, не ограничивается.

При оценке работ жюри будет учитывать соответствие дожиночного снопа заявленной теме, эстетичность и качество оформления работы, оригинальность художественного дизайна, прочность и пригодность к разным погодным условиям, сложность работы, ее исполнение и креативный подход авторов.

Для того чтобы поучаствовать в региональном конкурсе, необходимо до 1 октября текущего года подать заявку установленного образца на электронный адрес mogomc@mogomc.by с пометкой в теме "конкурс "Дажыначны сноп".

Итоги конкурса и победителей определят на областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2021", который пройдет в ноябре в Могилеве.-0-