Региональным СМИ нужно активнее проецировать республиканскую повестку на свои территории - Езерский

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Региональным СМИ Гомельской области необходимо активнее проецировать республиканскую повестку на свои территории. Акцент на этом сделал сегодня начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский на итоговой коллегии главного управления, передает корреспондент БЕЛТА.

Денис Езерский обратил внимание: в быстро меняющемся мире меняется и роль медиа. Он процитировал слова Президента о том, что сегодня все более востребованной становится качественная журналистика с авторской позицией, достоверными фактами, глубокой аналитикой.

"Необходимо активнее проецировать республиканскую повестку на свой регион, поддерживать и популяризировать мнения активистов, настоящих патриотов своего края, которые, как показали события прошлого года, есть в каждом районе", - поставил задачу перед средствами массовой информации области Денис Езерский.

По его информации, у государственных печатных СМИ региона суммарное количество подписчиков в соцсетях выросло за год в 1,3 раза и достигло 488 тыс. Представленность госСМИ в соцсетях и мессенджерах увеличилась на четверть.

"Основным направлением работы государственных средств массовой информации в 2021 году должно стать воспитание у читателя чувства сопричастности к решению государственных вопросов", - сказал начальник главного управления. Он отметил, что большой популярностью пользуются цикловые программы, которые размещаются в сетях, формируя тем самым у подписчика эффект созависимости.

Немаловажной Денис Езерский назвал и работу редакций с молодежью. В качестве примеров он привел опыт "Авангарда" (Буда-Кошелевский район) и "Светлагорскіх навiн", которые предоставляют трибуну для юнкоров. "Эта работа с перспективным резервом кадров. И даже если в будущем эти ребята не поступят на журфак, мы получаем целую когорту патриотов Отечества и малой родины, знающих, что такое журналистская этика и как должны делаться новости", - убежден начальник главного управления.

На коллегии сегодня обсудили итоги работы и учреждений культуры региона, идеологической вертикали, общественных объединений, полиграфических организаций. Определили и перспективы, приоритеты на 2021 год. "В Год народного единства мы должны обратиться к ценностям, сплачивающим общество в единый монолит. И первая - любовь к Отечеству - должна стать духовной основой, тем фундаментом, который дает силы уверенно двигаться вперед", - сказал Денис Езерский.

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов подчеркнул, что постоянного внимания требует и работа с людьми, которая должна всегда быть живым процессом. На контроле остается укрепление кадрового потенциала, формирование высокопрофессионального актива.

"Каждый день ставит перед нами новые задачи, которые требуют самого пристального внимания и личного участия каждого из нас. Мы обладаем всем арсеналом форм и методов для успешной работы с учетом требований времени и тех целей, которые стоят перед нами. Неразрешимых вопросов нет ", - заключил Владимир Привалов.-0-