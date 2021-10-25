Регулярный авиарейс свяжет Гомель и Москву

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Регулярный авиарейс Москва - Гомель - Москва запустят с ноября, сообщил сегодня на брифинге начальник Гомельского филиала госпредприятия "Белаэронавигация" Владимир Череухин, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый рейс российской авиакомпании "Северный ветер" из московского Шереметьево в Гомель запланирован на 10 ноября. Через полтора часа он будет уже в городе над Сожем.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, средам и субботам.

Для полетов в Гомель компания планирует задействовать Boеing 737-800, в котором 189 посадочных мест, уточнил представитель авиакомпании "Северный ветер", директор ОАО "ТрансАвиа" Олег Желток.

Продажа билетов объявлена как нас сайте авиакомпании, так и через туристических операторов. Предлагается три тарифа: без багажа с ручной кладью, с багажом и бизнес-тариф. На регистрации пассажир должен будет предъявить ПЦР-тест. В компании рекомендуют при планировании поездки внимательно ознакомиться с условиями въезда в страну назначения. Олег Желток добавил, что пассажиры уже проявляют интерес к рейсу, в основном граждане России.

По словам Владимира Череухина, открытие нового регулярного рейса нацелено на развитие региона.

"После встречи президентов Беларуси и России было определено, что должно восстанавливаться движение между двумя странами. В компании рассмотрели варианты", - рассказал Олег Желток. Гомель - второй по населению город Беларуси, поэтому он был определен для полетов. Представитель авиакомпании подчеркнул, что между Беларусью и Россией развиваются партнерские связи, идут промышленные, финансовые потоки, и открытие регулярного авиарейса будет способствовать дальнейшему развитию в этом направлении.

Начальник Гомельского филиала госпредприятия "Белаэронавигация" обратил внимание, что расположение аэропорта очень удобное - в 3 км от черты Гомеля и в 12 км от его центра. "Технические возможности аэропорта, производственная мощность позволяют обслуживать до 500 пассажиров в час. То есть в час мы можем обслуживать два рейса", - сказал он. Перрон для воздушных судов рассчитан на 6 стоянок. По типам судов аэропорт может без ограничений принимать и обслуживать Boeing 737-800 и классом ниже, Airbus-321 и классом ниже, воздушные суда с максимальным взлетным весом до 191 т, вертолеты всех типов.

"В 2010 году мы провели масштабную реконструкцию взлетно-посадочной полосы, перрона, поменяли светосистему. Сейчас аэропорт работает по первой категории, что позволяет совершать взлет - посадку при худших погодных условиях", - подчеркнул руководитель.

Он также добавил, что в последнее время развитие получила чартерная программа. Основные направления - Турция и Египет. "В летний период количество рейсов доходило до 15 в месяц. Сейчас сезон ушел, число рейсов сократилось", - пояснил Владимир Череухин. Что касается регулярных рейсов, то прорабатывается открытие сообщения с Калининградом, сейчас изучается спрос.-0-