Реконструкторы из Витебска построили дракар и поплывут на нем в Полоцк

25 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский клуб исторической реконструкции и моделирования "Нагльфар" воплотил в жизнь пятилетний проект - энтузиасты построили с исторической достоверностью ладью викингов (дракар) и поплывут на ней до Полоцка. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал один из участников клуба Артем Лещина, или хирдман Бьёрн Скарф (такое его клубное имя и уровень знатности).

Экипаж из шести бравых викингов в историчных костюмах и с провиантом в бочках отправится покорять небольшой отрезок пути "из варяг в греки" по Западной Двине, чтобы поучаствовать в одноименном международном фестивале (ранее он назывался "Рубон") в Полоцке. "По идее, путь в 150 км занимает 2-3 дня, но с учетом того, что мы будем идти только днем и в том числе часть - по суше, планируем добраться за неделю. Первое препятствие - понтонный мост под Бешенковичами, а потом примерно километр около гидроэлектростанции придется нести. Надеемся на помощь друзей из Полоцка", - поделился планами Артем Лещина.

А сегодня у ребят состоялся первый сплав на воду реки своего дракара под названием "Ома", что стало, пожалуй, самым запоминающимся событием для отдыхающих на набережной.

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