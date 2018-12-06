Реконструкция ампульного производства завершилась на заводе в Борисове

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация проекта "Реконструкция ампульного производства" завершилась на ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Проект предполагал создание современного, сертифицированного по международным стандартам производства лекарственных средств с заменой линий вакуумного наполнения на шприцевое. Это предусмотрено Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. В настоящее время на предприятии установлено современное высокоэффективное оборудование, в том числе эксклюзивные автоматические инспекционные машины, организовано производство растворов для инъекций в ампулах шприцевого наполнения. Идет промышленный выпуск продукции.

Председатель ГКНТ Александр Шумилин встретился с трудовым коллективом Борисовского завода медицинских препаратов. Обсуждались условия предоставления льгот для выпуска инновационной продукции, вопросы технологического переоснащения и модернизации производства, перспективы развития фармацевтической отрасли в целом, а также проект по реконструкции ампульного производства.

Александр Шумилин посетил также ОАО "Белмедстекло" в Борисове, которое по госпрограмме инновационного развития выполняет проект по организации производства медицинского стекла и изделий из него с внедрением инновационных технологий и лазерной резки стеклотрубки. На предприятии планируют выпускать новую для Беларуси продукцию - ампулы и флаконы для упаковки лекарственных средств, которые превосходят в два раза по уровню водостойкости аналоги, производимые в странах СНГ. Проект находится на начальной стадии реализации. Завершить его планируется в 2020 году.-0-

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