Реконструкция боя и кортеж яхт по Днепру: как отметят День Победы в Гомельской области

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцией боя за взятие Рейхстага и кортежем парусных яхт по Днепру отметят День Победы в Гомельской области. Афиша праздничных мероприятий включает десятки позиций, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Программу 9 мая во всех районах области и Гомеле начнут торжественные шествия "Беларусь помнит". В Гомеле колонна, которая объединит ветеранов, трудящихся, спортсменов и творческую молодежь, стартует от площади Восстания в 10.00. По ее прибытии к "Вечному огню" на площади Труда состоится митинг с возложением венков и цветов к братской могиле. Торжественное открытие праздника - в 11.00 на площадке по улице Ланге.

В этот день практически весь центр Гомеля станет масштабной праздничной площадкой. Тематические выставки и интерактивные зоны разместятся вдоль Киевского спуска, у скульптурной композиции "Лодочник", на набережной реки Сож и летней эстраде дворцово-паркового ансамбля. По традиции у кинотеатра имени Калинина угостят солдатской кашей, пригласят на показ тематического фильма.

В полдень у ГГТУ имени П.О.Сухого откроется обновленный сквер. В центре композиции - самолет Су-24, имитирующий подъем со взлетной полосы. В микрорайоне Любенском предложат современникам разгадать "Стратегию Победы" во время спортивно-патриотической игры, сделать фото у макетов военной техники и реконструкции военных действий.

У Ледового дворца гомельчане смогут стать участниками караоке-батла, спортивно-развлекательных мероприятий и конкурсов. Творческие коллективы района представят программу "Победный май", с праздником поздравят и артисты Гомельской областной филармонии.

В Железнодорожном районе гуляния пройдут на площади Победы, а также на проспекте Космонавтов,70, где разместится сразу несколько тематических экспозиций, выставка районного отдела Департамента охраны МВД, интерактивные зоны для детей и взрослых. На площади микрорайона Костюковка в 14.00 начнется историко-художественная реконструкция боя "Взятие Рейхстага", Вечером готовится файер-шоу, а также ночной показ фильма "Они сражались за Родину…" под открытым небом.

В зоне отдыха "Пруды" Новобелицкого района в 16.00 развернется музыкально-театрализованная реконструкция "Поезд Победы". "Страницы героической войны" предложат полистать учреждения образования на одноименной выставке. В это же время самые маленькие гомельчане смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте. Почувствовать атмосферу военных лет помогут театрализованные площадки "Партизанская поляна", "Военный госпиталь" и др.

Во всех районах пройдут концерты, тематические выставки, будут организованы интерактивные зоны для детей и взрослых, выездная торговля. Красивой точкой праздничного марафона станет "Салют Победы", который раскрасит многоцветием ночное небо в разных точках областного центра в 23.00.

Яркая программа готовится и в других уголках области. Так, в Ветке пройдет районное прикладное силовое многоборье среди молодежи Strongmen, гостям праздника предстоит воспроизвести "Ленту воспоминаний" на ретроплощадке. Квест по памятным местам, интернет-конкурс патриотических фотографий и автопробег "Дорога Памяти" ознаменуют День Победы в Добрушском районе.

В Лоевском районе ветераны ВМФ передадут военнослужащим пограничной комендатуры "Лоев" макет-знамя Краснознаменной, ордена Ушакова 1-й степени Днепровской военной флотилии. Также ожидается парад катеров Гомельской пограничной службы, возложение венков на воду, кортеж парусных яхт по реке Днепр.

В Наровле презентуют "Коллективную открытку ко Дню Победы", в открытом видеопоказе представят "Забытые кадры кинохроники", также пройдет силовой флешмоб "Рекорд Победы".

На центральной площади в Хойниках 8 мая в 22.00 во время акции "Первая минута мира" молодежь из зажженных свечей выложит слово "Победа".

Музыкальные постановки, автопарады, флешмобы - оригинальную программу готовят во всех районах.

В преддверии Дня Победы в Гомельской области особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. Солдат Победы в эти дни поздравляют с праздником, посещают на дому, вручают сувениры и цветы. В разных районах региона проходят акции "Ветеран живет рядом", "Забота", "Спасибо за Победу", "Милосердие" - дополнительная возможность поблагодарить ветеранов, оказать им шефскую помощь. Также наведен порядок в местах воинской славы, организован ряд патриотических мероприятий - Вахты памяти, торжественные собрания и праздничные концерты, тематические выставки.-0-