Реконструкция моста в Полоцке: в апреле демонтируют арку весом более 800 т

25 февраля, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. К середине апреля специалисты рассчитывают завершить трудоемкую часть реконструкции моста через Западную Двину в Полоцке - предстоит снять металлическую арку весом более 800 т. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела технического надзора УКС Полоцка Василий Генец.

По его словам, для этого сделают временный мост. "После демонтажа возведут новую арку, которая внешне будет похожа на старую", - добавил Василий Генец. Сейчас работы на мосту идут с двух сторон, между стройплощадками специалисты перемещаются по Двине на катере.

Первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко рассказал, что на стройке с недавних пор введен круглосуточный режим работы. В ближайшее время рабочие приступят к монтажу новых балок между опорами. Всего их будет девять, каждая весом более 60 т. "Проблем с финансированием нет. Президент согласовал выделение Br21 млн на работы", - отметил первый зампред.

В будущем новый мост расширят на 2 м - до 9 м. Длина его составит 270 м. Кроме полос для движения автомобилей обустроят дорожки для пешеходов и велосипедистов. На одном из выездов с путепровода сделают круговое движение на месте парковки. Предварительно сдать мост в эксплуатацию планируют в ноябре этого года.

Мост по улице Юбилейной через Западную Двину был построен в 1934 году. Капитально его не ремонтировали, только несколько раз проводили поддерживающий ремонт. Движение на мосту закрыли 8 октября 2019 года.-0-

Фото Александра Хитрова