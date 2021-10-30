Реконструкция набережной Мухавца в Бресте продвигается в сторону крепости

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте строители приступили к очередному этапу реконструкции набережной Мухавца. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

Работы сейчас ведутся между речным портом и ТЭЦ. Там обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, которые выйдут к музею железнодорожной техники. Ориентировочно этот этап реконструкции завершат следующей весной. "Останется самый сложный и ответственный этап - коммуникация с Брестской крепостью. Есть масса сопутствующих моментов, связанных с речным портом, у которого там есть активы, а также сохранением жилых строений. Думаю, в следующем году выйдем на проектное решение и приступим к шестому, заключительному этапу реконструкции набережной", - сказал Александр Рогачук.

Он подчеркнул: главная задача - сделать набережную Мухавца неповторимой с точки зрения архитектурно-проектного решения, насытить ее развлекательными зонами. "На участке от магазина "1000 мелочей" и до ул.Ленина нам это удалось, - считает мэр. - Мероприятие, которое планируем на рождественские праздники, тоже будет проходить в районе набережной. Хотим привязать к ней интересные проекты. Когда вижу тысячи гуляющих там людей, радуюсь, что проект расширения культурного пятна города от ул.Советской к набережной, дальше к крепости и парку культуры и отдыха медленно, но реализуется".

В областном центре 7-9 января планируют провести фестиваль-ярмарку "Берестейские сани". Основным местом проведения выбрана набережная Мухавца. Развернутся выставки-продажи продукции с предприятий города, выставки ремесленников и художников, музейные экспозиции, детские аттракционы, развлекательные спортивные мероприятия. Например, в программе конкурс валенок и дефиле в валенках. Основным мероприятием станет Брестский рождественский парад 8 января. Завершится фестиваль 9 января большим праздничным концертом.-0-