Реконструкция военных событий пройдет в Гомеле накануне юбилея освобождения города

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Военно-историческая реконструкция "Освобождение Гомеля: ноябрь 1943-го", посвященная 75-й годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков, пройдет 25 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.
В плане мероприятия - реконструкция двух исторических эпизодов Великой Отечественной войны. Первый - в период партизанской войны (октябрь-ноябрь 1943 года), второй - непосредственно освобождение Гомеля Красной Армией (10-25 ноября 1943 года). "Реконструкция событий, произошедших 75 лет назад, пройдет в историческом месте - на берегу реки Сож, по направлению ее форсирования и наступления 96-й и 217-й стрелковых дивизий Красной Армии, в результате которых 26 ноября 1943 года был освобожден Гомель", - рассказали в управлении.
В реконструкции боевой операции будет задействовано более десятка уникальных образцов техники и вооружения, автомобили и мотоциклы, пушки, телеги и многое другое. Действующие машины, элементы униформы военных лет предоставят Гомельский областной музей военной славы и частные коллекционеры региона.
В этом году ставшие традиционными в Гомеле и области реконструкции военных событий приобретут масштабы международного фестиваля. Участие подтвердили представители более десяти военно-исторических клубов из Беларуси (Гомель, Минск, Брест, Гродно, Могилев, Рогачев, Калинковичи) и России (Брянск, Санкт-Петербург и др.).
По словам организаторов, это будет одно из самых крупных мероприятий такого плана в регионе. Действия развернутся на берегу реки Сож в районе остановки общественного транспорта "Пляж Роповский" (5-й микрорайон) в 13.00. Неподалеку разместятся два стилизованных военно-исторических палаточных лагеря.
Военно-историческая реконструкция организуется при поддержке Гомельского городского исполнительного комитета и Белорусского военно-исторического объединения "Честь мундира".-0-
Фото Белорусского военно-исторического объединения "Честь мундира"
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