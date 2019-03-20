Реконструкцию "красной больницы" в Полоцке планируют начать в сентябре

20 марта, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Здания бывшего больничного городка, которые находятся за Софийским собором на территории Верхнего замка, в сентябре этого года начнут реконструировать. В будущем в одном из них - "красной больнице" - собираются разметить Полоцкое кадетское училище, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры Полоцкого райисполкома Елена Астапова.

Вопрос о судьбе "красной больницы" поступил во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту" от жителя Полоцка. Мужчину волновала судьба строения начало ХХ века в историческом центре города. В 2012 году здания учреждений здравоохранения переехали с территории рядом с Софийским собором в другую часть города. На их месте собирались разместить объекты туристической инфраструктуры. Для этого был разработан проект, но инвестора так и не нашли, а необходимых средств в районном бюджете нет.

"Неоднократно показывали проект инвесторам, иностранным делегациям, но никто интереса не проявил, - рассказала Елена Астапова. - Территория за Софийским собором очень важна для нас, она включена в Комплексную программу развития Полоцка, это исторические земли. Учитывая, что в городе в 1835-1920 годах работал Полоцкий кадетский корпус, а в здании так называемой красной больницы раньше было общежитие для педагогов корпуса, решили объект восстановить и разместить в нем Полоцкое кадетское училище. Сейчас разрабатывается необходимая документация, первые работу планируют начать в сентябре этого года".

Предполагается, что в части построек на территории Верхнего замка на площади 3 га разместятся учебный корпус, центр военной подготовки, общежитие, строевой плац, спортивная площадка для баскетбола, волейбола, тенниса, мини-футбола и воркаута, а также пищеблок и хозяйственные постройки. Будет благоустроена и территория бывшего больничного городка. Работы планируют завершить в 2021 году.

Еще один из вопросов, поступивших во время акции "Ваш вопрос Президенту", касался разрушающегося бывшего Дома офицеров, который соседствует с райисполкомом. Огромное здание в стиле классицизма построено в 1939 году. После войны его удалось восстановить. В начале 2000-х дом планировали передать от военных на баланс Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника и по указу Президента реконструировать под музей истории города. С 2012 года было изменено функциональное назначение - здание собирались преобразовать в культурно-деловой центр с концертным залом на 703 места (в нем хорошая акустика и оркестровая яма). Специалисты изготовили проектно-сметную документацию, но денег для реализации проекта не нашлось. Для выполнения всех работ надо не менее Br7 млн.

Сейчас бывший Дом офицеров продолжает пустовать и разрушаться (особую озабоченность вызывает кровля над зрительным залом). В 2011 году из него выселили три отделения Полоцкой детской школы искусств и распределили по нескольким учреждениям образования.

"Здание очень важное, но, к сожалению, сделать что-то своими силами город не в состоянии - слишком большие деньги нужны для реконструкции. Мы даже не можем провести его консервацию, потому что бывший Дом офицеров не является строительным объектом (из-за отсутствия финансовых средств к строительным работам не приступали). Для его сохранения в осенне-зимний период здание содержится в режиме протапливания, круглогодично охраняется. Внешне выглядит не очень презентабельно, но внутри многое сохранилось", - отметила Елена Астапова.

По ее словам, прорабатывается вопрос передачи Дома офицеров Полоцкому госуниверситету.

Акция "Ваш вопрос Президенту" информагентства БЕЛТА прошла накануне "Большого разговора" 27-28 февраля. За два дня в редакцию поступило около 2 тыс. вопросов со всей страны по волнующим жителей темам и проблемам.-0-

Фото автора и отдела культуры Полоцкого райисполкома