Реконструкцию пункта пропуска "Брузги" завершат к II Европейским играм

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе планируется полностью завершить к началу проведения в Беларуси II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В настоящее время проектная пропускная способность пункта пропуска составляет 5 тыс. авто. После модернизации она увеличится еще на 900 грузовых автомобилей в сутки.

Одно из основных изменений - увеличение количества полос для движения как на выезд из страны, так и на въезд. Для грузового транспорта предусмотрена установка современного весогабаритного оборудования. После прохождения весогабаритного контроля транспортное средство сможет пройти таможенный и пограничный контроль на одном из семи каналов на въезд и шести - на выезд. Это позволит значительно сократить время пребывания автомобилей в пункте пропуска и увеличить его пропускную способность по грузовому направлению более чем в два раза. В пункте пропуска также будет внедрена автоматизированная система распознавания и регистрации номерных знаков транспортных средств.

Реконструкция пункта пропуска реализуется по проекту "Модернизация транзитного коридора". Объем финансирования составляет более $4 млн за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития.-0-