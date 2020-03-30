Реконструкцию системы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС намерены завершить до конца года

30 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. РУП "Витебскэнерго" намерено завершить реконструкцию системы теплоснабжения на Лукомльской ГРЭС до конца нынешнего года, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

В соответствии с планом работ на Лукомльской ГРЭС предстоит установить два газомазутных котла паропроизводительностью 50 т/ч каждый и два электрокотла мощностью по 40 МВт. К настоящему времени завершена реконструкция системы отопления главного корпуса, установлен пиковый бойлер энергоблока №4, смонтированы паровые и электрические котлы, дымовая труба, наружные инженерные сети и технологические трубопроводы. Идет монтаж вспомогательного оборудования котельной. Близится к завершению сборка корпуса бака-аккумулятора.

На площадке строительства открытого распределительного устройства смонтированы силовой трансформатор и трансформаторы тока, гибкие связи 110кВ, на завершающем этапе монтаж противоаварийной автоматики, внутристанционной релейной защиты, шкафов защиты и управления. Выполняется модернизация ячеек КРУ-6кВ для питания трансформаторов собственных нужд, ведутся работы по монтажу внутренних и внешних кабельных трасс.

Все строительно-монтажные работы проводят в соответствии с планом. К их выполнению привлечены более 200 специалистов различных подрядных организаций республики.-0-