27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию системы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС планируется завершить в 2020 году. Сегодня на ГРЭС прошло торжественное мероприятие к 50-летию станции с участием министра энергетики Виктора Каранкевича, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"На Лукомльской ГРЭС реализованы инновационные технические решения, направленные на повышение надежности и экономичности работы станции. С вводом Белорусской АЭС Лукомльская ГРЭС становится одной из главный резервных мощностей республики. Работать в режиме ежеминутного ожидания полной нагрузки - очень серьезная миссия", - отметил Виктор Каранкевич.

Сейчас производственная мощность Лукомльской ГРЭС достигает 2,9 ГВт, что составляет около 30% от установленной мощности белорусской энергосистемы. Основной генерирующий источник страны ежегодно вырабатывает до 9 млрд кВт.ч электроэнергии, или четвертую часть всей потребляемой электроэнергии в стране. Особенностью станции является высокий уровень автоматизации.

Реконструкция системы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС, которая началась в этом году, предусматривает строительство новой котельной с установкой двух газомазутных паровых котлоагрегатов. Для выполнения комплекса мер по режимной интеграции Белорусской АЭС в балансе энергосистемы дополнительно на Лукомльской ГРЭС планируется установка двух водогрейных электродных электрокотлов и бака-аккумулятора.

К 50-летию станции сегодня после реконструкции открыли жилой дом для ее работников. Раньше здание было общежитием, после модернизации это дом с энергоэффективностью высокого класса А, в котором обустроили 85 квартир. Стоимость работ составила Br6,1 млн.

Первый блок Лукомльской ГРЭС был введен 22 декабря 1969 года.-0-