Ректор МГУ им.Кулешова: сегодня белорусы сами создают свою историю и открыто говорят об этом

15 сентября, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Сегодня мы, белорусы, открыто говорим о том, что сами создаем свою историю. Такое мнение во время республиканского круглого стола на тему "День народного единства как символ консолидации белорусского общества" высказал корреспонденту БЕЛТА ректор Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова Денис Дук.

"К событиям 1939 года мы подошли с развитой экономикой и даже с будущей столицей БССР, потому что к этому времени были планы ее переноса из Минска в Могилев, - отметил Денис Дук. - У нас развивалось образование - были школы и институты. А там, за периметром границы, этого не было. А жили такие же белорусы, как и здесь, в центральном регионе. И вот освободительный поход Красной армии начался 17 сентября именно с востока. Если говорить метафорически, освобождение белорусского народа продолжается и сегодня. В том плане, что мы себя наконец стали позиционировать как нация и не стесняемся говорить о том, что сами создаем свою историю".

Также ректор могилевского вуза подчеркнул, что в 1939 году белорусы смогли объединиться как народ: были созданы равные условия для развития белорусского этноса, а позже - белорусской нации. Для этого был заложен крепкий фундамент. События того времени, их значимость нашли отражение в городской топонимике, посвященной 17 сентября. "Во всех западных регионах Беларуси практически в каждом городе есть площадь или улица, посвященная этой дате, - подчеркнул он. - Теперь и у нас, в центре Могилева, будет открыта площадь Народного единства. И люди ценят то, что наша страна стала единой".

В свою очередь председатель областной организации "Белая Русь" и военный комиссар Могилевской области Александр Горошкин подчеркнул, что каждый уважающий себя гражданин должен знать историю своего государства. "Такие даты, как 17 сентября, судьбоносные для нашей страны, - сказал он. - Именно с этой даты мы появились территориально как государство. Мы объединили две части одного народа, которые были разделены, - Западную и Восточную Беларусь. Насколько этот праздник станет важным для Беларуси, как 9 Мая или День Независимости, будет зависеть от того, чем мы его наполним. Да, прошло уже более 80 лет и в силу различных причин мы не отмечали эту дату, но сама история говорит о том, что ее нужно помнить. Особенно важно это для молодежи, ведь без прошлого нет будущего. Уверен, праздник займет в истории белорусского государства достойное место".-0-