Ремонт Добрушской райбольницы планируют возобновить в 2021 году

21 января, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Для завершения ремонтно-строительных работ в Добрушской центральной районной больнице планируют выделить в 2021 году дополнительные средства, сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей сегодня на встрече с трудовым коллективом Добрушской ЦРБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Модернизацию больницы начали в 2006 году - был разработан проект капитального ремонта основного здания ЦРБ. Уже отремонтированы кровля, терапевтическое отделение, пищеблок. Однако из-за отсутствия финансирования работы приостановили. Своей очереди ждет акушерско-гинекологическое отделение.

Губернатор отметил, что в ЦРБ выполнен колоссальный объем работ. Чтобы завершить их, будут проработаны варианты по выделению дополнительных средств в 2021 году. Однако проект нужно откорректировать, просчитать все нюансы. "Мы подставим плечо системе здравоохранения района. Однако каждую копейку важно использовать рационально", - сказал Геннадий Соловей.

Главный врач ЦРБ Надежда Белоглазова в свою очередь рассказала, что материально-техническая база организаций здравоохранения района постоянно укрепляется. Так, в минувшем году в медучреждениях провели ремонты почти на Br254 тыс. Более чем на Br270 тыс. приобрели медицинское, технологическое оборудование, компьютерную технику, мебель. Например, были закуплены комплекты для мониторирования электрокардиограмм и артериального давления, спирометры, электрокардиографы, аппараты ультразвуковой диагностики.

Геннадий Соловей поднял тему о создании условий для поддержки и закрепления молодых специалистов. По словам главврача, за последние три года процент закрепляемости кадров в Добрушском районе составил 75,3. "При поддержке райисполкома все иногородние врачи - молодые специалисты обеспечены жильем", - добавила она. Решению кадрового вопроса помогает и профориентация, которую проводят в районе. В настоящее время в медицинских вузах образование получают 12 жителей района, 14 - в медицинских колледжах. Большинство из них планируют после обучения вернуться на малую родину.

На встрече медработники поинтересовались отношением руководителя области к здоровому образу жизни. "Очень важно каждому найти время для себя - и в плане занятий спортом, и в плане внимания к своему здоровью", - отметил Геннадий Соловей. А в регионе, по его мнению, для этого созданы хорошие условия. Постоянно на карте области появляются новые спортивные объекты. "В этом году планируем завершить работы в двух бассейнах в Гомеле - по улице Портовой и в Новобелице", - привел пример председатель облисполкома.

Всего в Добрушском районе медицинскую помощь оказывают 34 организации здравоохранения: стационар, поликлиника, отделение консультативной педиатрической помощи в Добруше, филиал в Тереховке, семь амбулаторий общей практики, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, три фельдшерских здравпункта.-0-