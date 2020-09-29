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29 сентября 2020, 12:47

Ремонт дорог и зданий, благоустройство парка - Осиповичи готовятся к "Дажынкам"

29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах идет подготовка к областным "Дажынкам". Сейчас здесь ремонтируют дороги и здания, благоустраивают парк и дворовые территории. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Осиповичского райисполкома Александр Гончаров.

"Во время подготовки к "Дажынкам" мы проводим капитальный ремонт жилфонда. Так, в городе преобразились 12 домов. Эти работы завершатся уже в ближайшее время. Кроме этого, еще в 50 жилых домах провели текущий ремонт, - рассказал Александр Гончаров. - Все учреждения образования тоже привели в порядок. В гимназии закончили капитальный ремонт. Здесь заменили окна и двери, утеплили фасад здания, переделали холл. Всего на это было затрачено около Br1 млн".

По словам Александра Гончарова, ремонтные работы затронули и пять дошкольных учреждений. "Работы в этом направлении будут продолжаться", - отметил он.

В этом году в Осиповичах ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома. Еще идет строительство двух домов. "Это получится порядка 300 квартир. Когда будут сданы эти дома, у нас закончится очередь многодетных семей, которым необходимо улучшение жилищных условий", - отметил Александр Гончаров.

К "Дажынкам" в городе появится новое отделение дневного пребывания Центра социального обслуживания населения. "Это отделение размещается на первом этаже пятиэтажного дома. Здесь провели капитальный ремонт: полностью переоборудовали помещения, заменили инженерные сети и вентиляцию, поставили новые окна и двери, положили плитку", - рассказал заместитель председателя райисполкома.

Сейчас дорожные работы ведутся на двух центральных улицах города: меняют покрытие, приводят в порядок тротуары. "Всего за время ремонта в Осиповичах и Осиповичском районе сделали более 30 км дорог, - рассказал Александр Гончаров. - Привели в порядок тротуары: заменили плитку. Во дворах многоквартирных домов тоже работаем - благоустраиваем территорию. Серьезное внимание уделяется и оформлению безбарьерной среды - делаем плавные спуски, на улицах стала появляться специальная тактильная плитка, которая помогает ориентироваться в городе людям с ослабленным зрением. Такую плитку устанавливают в обновленной поликлинике, в центральном парке, у пешеходных переходов, на выходах из подъездов. Для нас важно, чтобы город был удобным для всех его жителей".

Серьезные преобразования коснулись и центрального парка. Здесь благоустроили водоем: почистили его, сделали откосы из камней, установили два фонтана. Изменилась и территория рядом с прудом - посадили деревья, обустроили газоны. Сейчас продолжается монтаж центральной аллеи - рабочие укладывают плитку, устанавливают малые архитектурные формы. "Все ведущие предприятия нашего города и района не остались в стороне от благоустройства Осипович. Они изготовили тематические малые архитектурные формы: так у нас появились большие глобусы, своя золотая рыбка, декоративные цветники. А сотрудники лесхоза сделали настоящий подарок для маленьких жителей города - установили в парке сказочный городок", - рассказал Александр Гончаров.

Еще одно знаковое место Осипович - Аллея Героев тоже изменилась. Здесь заменили памятники, сделали тематические клумбы, заменили уличное освещение, сделали дорожки. "Мы хотели, чтобы это место осталось центром притяжения для жителей и гостей нашего города. И можно сказать, что у нас получилось сделать современный комплекс, который пришелся по вкусу жителям. Даже в будний день сюда приходят люди", - отметил Александр Гончаров.

Областные "Дажынкi" планируется провести в Осиповичах в ноябре.-0-

Фото Олега Фойницкого

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