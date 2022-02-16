Ремонт дороги, поддержка фермеров: Крупко провел прямую линию и прием граждан в Рогачеве

16 февраля, Рогачев /Корр. БЕЛТА/. Вопросы ЖКХ, ремонта дорог, поддержки фермерских хозяйств и комплексов преобладали во время прямой линии и приема граждан у председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко в Рогачевском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым на прямую линию дозвонился житель агрогородка Урицкое Гомельского района Виктор и рассказал: периодически возникают конфликты с ведущими асоциальный образ жизни соседями. Пытались решить проблему с участковым инспектором. Как уточнил обратившийся, многие жильцы пятиэтажки также обеспокоены ситуацией, но не решаются об этом сообщить. Председатель облисполкома заверил: "Мы вас услышали. Всесторонне разберемся. Запросим все материалы".

Гомельчанка Надежда пытается, по ее словам, реанимировать свою квартиру после аварии в инженерной системе дома. После подтопления требуют восстановления потолок, стены, пол. "Мне не нужно лишнего. Хочу вернуть, как было", - обозначила женщина. При этом она отказывается от независимой экспертизы. "Рассмотрим ваш вопрос. В ближайшее время к вам придет комиссия, все изучит", - подчеркнул председатель облисполкома.

Василий Дроздов из Жлобина просит сделать асфальтное покрытие дороги от деревни Хатовня до дома-интерната в деревне Пахарь. Протяженность участка - 1,3 км. В учреждении проживают 314 человек, работают около 200. Минимум раз в неделю мужчина посещает учреждение. Востребовано это направление не только у посетителей и работников учреждения.

На ремонт этого участка, по предварительным расчетам "Гомельоблдорстроя", потребуется около Br490 тыс. "Изучим все возможные варианты, изыщем резервы. Если не получится в этом году, в 2023-м сделаем этот участок", - подчеркнул губернатор. Пока будет решаться вопрос, заявитель попросил, чтобы этот участок почаще обрабатывал грейдер. Аналогичное поручение направлено руководителю специализированного предприятия.

Глава фермерского хозяйства "Близнецкий двор" Дмитрий Баханцов из Рогачева поинтересовался надбавками за проданное молоко. "Для всех, кто работает в области, участвует в программе поддержки агробизнеса, действуют единые правила. Всем гарантирована поддержка для развития пропорционально площади земли", - сказал председатель облисполкома.

Глава хозяйства просил выделить дополнительные земли под заготовку кормов. У него около полутысячи голов КРС. "Земля должна работать на корма, на продукцию. Тем более если человек готов работать и имеет для этого все возможности. Подойдите к решению вопроса по-государственному", - подчеркнул Иван Крупко, обращаясь к специалистам. В райисполкоме уточнили, что в фонде порядка 15 участков, которые готовы предоставить в пользование. Губернатор отметил, что найдет время посетить хозяйство.

Также сегодня прозвучали вопросы о здравоохранении, трудоустройстве.

Председатель Рогачевского райисполкома Виталий Сушко рассказал губернатору о нововведении в работе с обращениями граждан. В районе запустили в мессенджере группу "Рогачев официальный. Народный контроль", в которую можно отправлять обращения круглые сутки. Среди участников группы - руководители профильных служб, которые оперативно подключаются к решению проблем. Иван Крупко заинтересовался, но предупредил: эта группа не должна дублировать уже имеющиеся ресурсы по работе с обращениями, в том числе и службу 115. "Усиливать - да, но не дублировать. Любые варианты и методы хороши, если устраивают людей. Это поможет дать объективную оценку работе власти", - резюмировал он.

Все вопросы взяты на контроль, поручено продумать варианты решения.-0-