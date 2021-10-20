Ремонт школы и поликлиники и памятник медикам: Кухарев провел в Заводском районе прием граждан

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек записались на выездной прием граждан председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым в администрации Заводского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Минчанин Николай просил войти в положение и помочь принять дом, который он построил самовольно - вместо старого, доставшегося от отца-фронтовика по наследству. На дом нет техпаспорта. Решением суда в 2008 году было разрешено зарегистрировать самовольное строение. Но регистрации препятствуют замечания - строение попало в зону сноса. В остальном дом соответствует градостроительным требованиям. Другого жилья у мужчины нет. "У меня онкология: сегодня я жив, завтра нет. Не хочется детям оставлять такой груз", - сказал заявитель.

Его тревоги сняли уже в ходе приема. Как объяснил глава администрации района Сергей Масляк, они считают возможным разрешить регистрацию. Для этого необходимо только переделать справку-обоснование. Владимир Кухарев согласился. "Будет подготовлен проект решения Мингорисполкома, указаны замечания, которые мы отработаем совместно с комитетом архитектуры и градостроительства для принятия дома в эксплуатацию", - сказал Сергей Масляк.

Учредитель ЗАО "ИнвестБаланс", который просил о продлении срока аренды участка для строительства кафе у дома №26 по ул.Шишкина, ответа, на который рассчитывал, не получил. Строительство на месте ранее законсервированного объекта (который стоит еще с 2015 года) затянулось, возникли вопросы корректировки проектной документации. В итоге сроки вышли, и сейчас подготовлено решение об изъятии участка. То есть будет повторно проводиться аукцион. Если заявитель хочет продолжать строительство, ему надо будет заново участвовать.

"Если вы считаете действия органов власти некорректными, можете обратиться в суд, - сказал Владимир Кухарев. - А если рассчитываете, что будет продолжено право аренды и выделен участок, это незаконно. Закон для всех одинаков".

В целом на прием записались граждане, которых волнуют вопросы не только личные, но и общественного значения. Так, представитель общественности микрорайона Шабаны высказал обеспокоенность приостановкой в 2017 году эксплуатации здания СШ №210. Младшие дети распределены в СШ №200, старшие - в СШ №186. Конечно, классы там сейчас переполнены. "Решено делать капремонт школы с модернизацией. Хотим знать, когда начнутся работы и когда школу введут, есть ли средства для работ", - поинтересовался заявитель. Сергей Масляк пояснил: проектно-сметная документация отправлена на доработку, к концу месяца (30 октября) должно быть заключение экспертизы. Тогда будут понятны необходимые на ремонт суммы и последует процедура выбора подрядчика.

"Нормативный срок капремонта - 10 месяцев. Поэтому к 1 сентября 2022 года школа будет работать", - заключил Владимир Кухарев.

Второй важный социальный объект - 36-я городская поликлиника. Люди хотели уточнить сроки окончания капремонта. По словам мэра, весь нормативный срок - 13 месяцев, то есть полный ввод - к 1 января 2023. Но работы разделены на четыре очереди. На первую средства выделены в размере Br1 млн (на этот год), и дополнительно будет освоено Br783 тыс. в первом квартале следующего, чтобы к апрелю первую очередь ввести. Ремонтом занимается серьезная организация, администрация района проводит на объекте еженедельные планерки.

Жительница пр.Партизанского подняла вопрос сроков ремонта школьного стадиона гимназии №14, а также поинтересовалась, будет ли облагораживаться парк 50-летия Октября.

Владимир Кухарев предложил убрать из проекта все элементы, которые школьному стадиону не нужны, например трибуны, чтобы ускорить процесс работы по объекту. Что касается парка, то он будет благоустраиваться. "Есть и проект капремонта стадиона "Трактор", эту территорию в следующем году приведем в надлежащее состояние. Там будет несколько футбольных стадионов, внутри здания раздевалки, объекты питания", - поделился планами глава столицы.

Асфальтирование дороги к Лесному кладбищу интересовало еще одного жителя микрорайона Шабаны. Движение там интенсивное. Но после дождя дорога приходит в ужасное состояние, а в сухую погоду, наоборот, все в пыли. Владимир Кухарев пояснил, что первая пусковая очередь по кладбищу завершена, идет проектирование второго участка. При строительстве будет задействовано большое количество грузовой техники, сейчас делать твердое покрытие дороги нет смысла. Потом уже, конечно, асфальт появится. Также пока не предполагается строительство развязки по этому направлению, нет финансирования.

Не первый раз уже обращается к органам власти жительница ул.Алтайская. Участок в 530 м от ул.Байкальской до ул.Нестерова не имеет обустроенных тротуаров, бордюров, ливневой канализации. Нет и пешеходного перехода на всем его протяжении. Владимир Кухарев по переходу заверил, что меры будут приняты. А вот с тротуарами сложнее - нужно нестандартное решение, т.к. улица узкая. На "Горремавтодор" администрация района выходила, но из-за отсутствия финансирования вопрос завис. Самый проблемный вопрос - ливневка и хозфекальная канализация. Пока глава города поручил заняться предпроектной подготовкой.

Наконец, прозвучало на приеме предложение установить памятный знак медицинским работникам на территории 10-й городской клинической больницы. Заявительница там и сама лечилась, и ее родственники, знакомые. Она под впечатлением от того, как работники учреждения, рискуя собственным здоровьем, трудясь на износ, спасают людей. "Они герои нашего времени", - сказала женщина. Она считает, что если памятник слишком дорого, то хотя бы какой-то знак можно установить на больнице. Чтобы медики видели, приходя на работу, что их труд ценится. Только, как считает Владимир Кухарев, такой памятник справедливее сделать общегородской, потому что это оценка работы всех медицинских коллективов в непростое пандемийное время. При этом Сергей Масляк доложил об уже проведенной подготовке: готов текст подписи для благодарственной таблички, БРСМ предложил разместить баннеры на входных группах разных медучреждений, Белорусский союз художников заявил о готовности поучаствовать в создании памятника, собраны предложения из учреждений здравоохранения о концепции.-0-