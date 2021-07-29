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29 июля 2021, 14:50

РЕПОРТАЖ: Бизнес с приставкой "агро": музей быта, сон на ульях и фитоматрасах

Сколько зарабатывают владельцы фольварков в ковидные времена и как быстро окупается их бизнес? Рассказываем на примере агроусадьбы из Петриковского района.

Банкетный зал из сарая

Десять лет назад в Петриковском районе решили серьезно заняться развитием агротуризма и подключить к этому местные хозяйства. Руководству поручили продумать, как грамотно организовать комфортный отдых на природе для туристов. На рискованное мероприятие подрядились в КСУП "Копаткевичи". И не пожалели.

"Всегда хотел сделать нечто подобное. В сельской местности нужны центры притяжения, - считает исполнительный директор предприятия Александр Пинчук. - Посмотрели, что в Ивашковичах, которые в шести километрах от Копаткевичей, прямо на окраине деревни рядом с речкой есть несколько нежилых хаток. Мы их выкупили, составили проекты гостевых домиков и занялись ремонтом. Буквально в течение года его закончили, хаты обставили мебелью, поставили бильярд и стол для настольного тенниса".

Нашли как приспособить под агротуризм и оставшиеся от прежних хозяев сельхозпостройки. К примеру, старый сарай превратили в банкетный зал на 70 мест.

"Помещение укрепили, обшили новым деревом стены со всех сторон, на пол уложили плитку, пристроили полноценную кухню, на входе сделали веранду. Рядом со столовой поставили баню. В общем, что-то модернизировали, что-то отстроили с нуля", - вспоминает руководитель.

В процессе возведения агроусадьбы у Александра Иосифовича возникали все новые идеи. Сначала решили сделать на территории музей быта с утварью, которую использовали наши предки. Экспонаты искали по всей округе. Затем построили беседку, где можно отдохнуть на матрасе, набитом сеном. Чуть позже организовали сон на ульях. Для любителей активного отдыха обустроили футбольное и волейбольное поле. Облагородили берег Птичи для купания, а в противопожарный водоем поблизости запустили рыбу, чтобы гости могли рыбачить.

"Перед въездом в агроусадьбу организовали демонстрационный участок со свиньями, коровами, козами, овцами, кроликами, утками и так далее. Многие городские жители всю эту живность только на картинках видели. Этот участок всем интересен, особенно детям. Помню, как один пятилетний малыш гладил теленка, а тот ему руку лизнул: у мальчика столько радости было, не передать словами", - рассказывает инспектор по кадрам КСУП "Копаткевичи" и ответственная за усадьбу Галина Пинчук.

Окупилось за три года

Александр Пинчук подсчитал, что потратил на возведение агроусадьбы около Br30 тыс. Но только потому, что экономил на всем чем только можно. "Домики мы выкупили не за самые большие деньги, ремонтировали их с помощью подручных материалов. В итоге за три года все окупилось", - говорит он.

Фольварк привлекает большое количество туристов не только со всей Беларуси, но и из стран ближнего зарубежья. До коронавирусных времен половину гостей составляли россияне.

"С приходом ковида, конечно, все изменилось. Посещаемость упала, но летом, особенно в выходные и праздничные дни, свободных мест нет. Что касается остального времени, то проводим здесь юбилеи, свадьбы, командированные у нас останавливаются. В общем, пытаемся как-то выкручиваться", - объясняет Галина Пинчук.

Несмотря на пандемию, в прошлом году усадьба неплохо заработала: общая выручка - Br100 тыс., из которых чистой прибыли - Br20 тыс.! Александр Пинчук уверен: этот бизнес может приносить еще больший доход. И со временем он обязательно будет.

"Люди приезжают к нам, чтобы отдохнуть от городского шума, побыть наедине с природой. Для этого им нужно организовать инфраструктуру, придумать развлечения - естественно, это все требует времени. Поначалу справляться одновременно с предприятием и усадьбой было тяжело. Но потихоньку привык, втянулся, теперь уже появился азарт", - заключает Александр Пинчук.

Вадим БАННЫЙ,

газета 7 Дней.-0-

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