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26 апреля 2020, 09:27

РЕПОРТАЖ: Большая любовь - малой родине

Уютный, современный агрогородок Завойть Наровлянского района в эти апрельские дни полон традиционных весенних хлопот и забот. Помимо ежедневных трудовых, бытовых дел добавляются и работы на земле. "Потрудись весной - сытым будешь зимой", - повторяют проверенную веками народную мудрость сельчане. С укладом жизни агрогородка знакомились корреспонденты БЕЛТА.

Завойть - центральная усадьба Наровлянского сельсовета. Сегодня здесь живут чуть более 180 человек. 29 детей, 54 пенсионера, остальные - люди трудоспособного возраста. На семи улицах 82 двора. Отделение почтовой связи, магазин, сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт - для комфортного быта крестьян есть все необходимое. Работает и частный бизнес - пекарня, учредителями которой являются представители Армении. Лаваши, булочки с разнообразными начинками, хачапури из Завойти пришлись по вкусу не только жителям района, но и в Лельчицах, Ельске, Мозыре и других городах.

В агрогородок весна 1986 года принесла опасную чернобыльскую тучу. Беда вынудила многих жителей переехать в другие города и села. Но многие не смогли оставить малую родину и продолжили жить, работать, творить, растить детей в отчих домах.

Сейчас о тех тревожных временах, последствиях катастрофы напоминает гранитная композиция в память об отселенных деревнях Наровлянского сельсовета.

Новой точкой роста Завойти стал 2005 год. "Стартовала реализация Государственной программы возрождения и развития села. Деревня была первой в Наровлянском районе, получившей статус агрогородка", - рассказывает председатель Наровлянского сельского Совета депутатов Марина Альховик. С новым статусом пришло масштабное обновление. Начали ремонтировать улицы, Дом культуры, ФАП, приехали молодые специалисты. Появилась Новая улица с комфортными домиками, фасады которых сегодня украшают белорусские орнаменты, васильки.

Импульс "Зари"

Еще один важный этап развития агрогородка связан с реорганизацией местного СПК "Чырвоны баец", присоединением земель, производственных мощностей аграрного комплекса к мозырскому совхозу-комбинату "Заря" и созданием отделения №4.

Процесс начался в конце 2014 года с присоединения молочно-товарной фермы на 600 дойных коров в Физинках. "Производство молока на то время составляло всего лишь 2,5 т на корову. За эти годы мы подняли показатели, и уже по прошлому году удой на одну корову по наровлянскому отделению №4 превысил 8,6 т", - говорит директор сельхозпредприятия Олег Слинько.

Совхоз-комбинат арендует и земли в Наровлянском районе - почти 4,8 тыс. га. "На этих площадях в прошлом году собрали более 17,9 тыс. т зерновых при урожайности свыше 59 ц/га", - отмечает руководитель. Позапрошлогодний результат по валовому сбору улучшили на 20%. Планы, структура посевов определены и на нынешний год.

Так, на полях близ Завойти сеют кукурузу - на зерно и на силос. Весенний график у аграриев довольно напряженный. В полях они с 8 утра до 20 вечера. На трети площадей с работой уже справились.

"Применяем семена "белами". У такой кукурузы и зерна в початке больше, и пищевая ценность выше", - объясняет агроном Алексей Бабак.

Со знаком плюс работает и свинокомплекс в Завойти. Его возвели в 2016 году. Мощность - 12 тыс. голов.

"Выращиваем свиней двух пород: крупной белой и ландрас. Для кормления животных установлена специальная автоматизированная австрийская линия. На данный момент кормами, качественными и питательными, комплекс обеспечен на 120%. Все они собственного производства", - подчеркивает заведующий свинотоварной фермой Юрий Ковальчук.

Благодаря собственному теплоисточнику в сараях тепло и комфортно круглый год. В жаркую погоду температуру регулирует система микроклимата. Есть охладители, увлажнители. "Весь коллектив, а это 33 человека, четко понимает и выполняет поставленные задачи. На комплексе строго соблюдаются санитарные, эпидемиологическим, технологические требования. Ведь будет культура производства, будет и результат", - убежден заведующий.

Результат озвучивает Олег Слинько: "Средний вес реализации свиней на ферме 120-130 кг. В целом в Завойти мы получаем 1,5-1,6 тыс. т свинины за год".

Вся продукция с ферм, полей проходит строгий контроль, в том числе радиологический. А народный контроль качества - в фирменных магазинах предприятия, очередь за свежим товаром в которые выстраивается ежедневно и в областном, и в районных центрах задолго до открытия.

К слову, свинокомплекс в деревне был и во времена "Чырвонага байца", однако он не отвечал требованиям времени. Было принято решение на его площадях построить новую современную ферму - молочно-товарную. Проект разработали в 2018-м, к возведению приступили в 2019-м.

Первую очередь МТФ ввели в конце прошлого года. И в феврале здесь обосновались первые "постояльцы".

"На данный момент на ферме около 350 голов скота. Мы закупили племенных нетелей. С 25 марта начались отелы. Первых появившихся на ферме телят уже перевели в сараи. В профилактории подрастают еще 25 телят. А это значит, постепенно закручивается вся производственная цепочка", - отмечает руководитель сельхозпредприятия.

Завершаются работы и на второй очереди комплекса. В основном это цеха по производству молока. Для доения предусмотрен молочный зал. Оборудование - установки по типу "елочка" - поставляет "Гомельагрокомплект". Оно позволит единовременно доить 32 коровы.

Всего же на новой ферме будет 550 дойных коров и около 500 голов молодняка: телята, телочки для ремонта стада. Полностью укомплектовать МТФ намерены к концу года.

Постепенно со вводом мощностей фермы появляются и новые высокооплачиваемые рабочие места.

Для животноводов построены современные бытовые помещения, с постирочной, душевыми, гардеробами для спецодежды, комнатой отдыха и уютной кухней.

Как было раньше и как есть теперь - рассказать из личного опыта может жительница агрогородка Мария Вагина. Она стала одной из первых, кто пришел работать на новый молочно-товарный комплекс.

Знаний и опыта у оператора машинного доения достаточно: все тонкости общения с буренками она постигает уже более 20 лет. Когда девушке было 17, приходила на ферму помогать матери. "Прибегу, пообщаюсь с теленком, обниму его, покормлю. Маме помогу коров доить. Тогда в колхозе "Чырвоны баец" это было по-старому, бочками. В 50 лет мама как многодетная ушла на пенсию, а я заняла ее место", - вспоминает Мария.

По ее словам, за последние годы все изменилось в лучшую сторону. "Деревня расцвела, она яркая и красивая. На работе комфортные условия, достойная зарплата, соцпакет. Современные технологии на ферме - все автоматизировано, следим за процессами через табло. Так что живем по-новому", - улыбается собеседница.

Неизменным все эти годы у Марии остается чувство любви к пятнистым подопечным. "Коровы, телята все чувствуют и понимают. Они, будто дети, хотят ласки, заботы, внимания. Как ты к ним - так и они к тебе", - говорит специалист. Определенные опасения, переживания были у оператора по поводу привыкания буренок к новой прописке: не будет ли у них тревоги, стресса. "Мы максимально окружили их заботой, у них хороший уход, комфортные условия, сытные корма. Поэтому и процесс адаптации прошел спокойно, безболезненно", - делится Мария.

В совхозе-комбинате трудятся и муж, старший сын, племянник собеседницы. В аграрной сфере видят себя в будущем и младшие дети. Средняя дочка уже учится на агронома, а сын-семиклассник мечтает о профессии ветврача - тоже хочет работать в "Заре".

"Жизнь отделения тесно связана и переплетена с жизнью агрогородка. Совхоз-комбинат постоянно взаимодействует с местной властью. Мы принимаем активное участие в благоустройстве, помогаем в оснащении детских площадок. В стороне никогда не остаемся", - добавляет Олег Слинько.

"Так и люди, где родились и вскормлены, к тому месту великую ласку имеют"

Общаясь с жителями Завойти, не единожды вспоминались слова из предисловия Франциска Скорины к книге "Юдифь": "...Тако же и люди, игде зродилися и ускормлены суть по Бозе, к тому месту великую ласку имають".

Анне Васильевне Ермоленко девяносто первый год. Родилась здесь, трудилась на полях в местном хозяйстве. Сейчас за тем, как живет и развивается Завойть, старожил наблюдает через деревянное окошко своей хаты: сил уже нет, чтобы куда-то ходить. Но о деревне - только добрые слова. "Даже когда случился Чернобыль, уезжать отсюда и мысли не было. А как же бросить? Хату эту сами становили. Каждое деревце, каждый кустик вырос на глазах. Тут неподалеку росли яблоня, шелковица, детки прибегали за спелыми яблоками, сладкими ягодками", - в воспоминаниях сельчанки безграничная любовь к родным местам. Помогают бабушке по хозяйству сын и внук - они живут неподалеку.

25-летний Дмитрий Кривенький родом хоть из Минской области, но с двух лет рос в Завойти - приехал с мамой на ее малую родину. У парня есть семья, но о другой прописке и не думает. "В деревне жить проще, свободнее, веселее", - аргументирует он.

В 2018 году в Завойти заложили аллею "Малой родине - большая любовь". Более 200 берез, рябин высадили представители депутатского корпуса всех уровней, местные жители, к инициативе присоединился и уроженец Завойти - бывший министр транспорта и коммуникаций, а ныне мэр Минска Анатолий Сивак. Сейчас аллею поддерживают в порядке, добавляют новые растения, другие ландшафтные элементы.

Несчетное число признаний в любви к родному краю звучат и во время престольного праздника агрогородка - яблочного Спаса. В этот день у местного ДК пестрят выставки декоративно-прикладного творчества, для детей готовят игры и забавы, на сцене разворачивается театрализованное представление, концертная программа. И повсюду - угощения: наливные яблочки нового урожая. На празднике чествуют старожилов, людей, которые показывают яркий пример в благоустройстве, молодых мамочек и говорят о том, что и впредь ежедневной работой, добрыми делами сельчане будут писать летопись своей малой родины, отдавая ей всю любовь сердец.

Тамара СУБОТКО,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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