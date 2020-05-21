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21 мая 2020, 16:55

РЕПОРТАЖ: Что можно узнать о человеке по почерку

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Эксперты-почерковеды способны многое рассказать о человеке лишь по образцу рукописного текста. По почерку специалисты могут определить пол и приблизительный возраст человека, его эмоциональное состояние, правша он или левша. Корреспонденты БЕЛТА отправились в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, чтобы познакомиться с работой специалистов, которые знают о почерке все.

В этом году эксперты-почерковеды провели уже более 100 экспертиз - как при расследовании уголовных дел, так и по заявлениям граждан и юридических лиц. Специалисты исследуют тексты завещаний, нотариальные документы, разнообразную рабочую документацию и даже предсмертные записки. Для этого им нужен рукописный текст или подпись человека и наличие сравнительного материала. Эксперты уверены, что почерк так же уникален, как и отпечаток пальца.

"Почерк - не просто набор механический действий. В нем заложено много характерных и индивидуальных черт, присущих определенному человеку. Даже если сравнить почерки всех могилевчан, мы с вами не найдем двух идентичных. Потому что у каждого процесс письма идет по-разному: кто-то пишет быстрее или медленнее, непривычным образом держит ручку или карандаш. Каждый завиток или штришок в подписи - это совокупность уникальных черт человека, выделяющих его среди других", - рассказывает нам старший эксперт управления криминалистических экспертиз и учетов капитан юстиции Сергей Быков.

Специалист отметил, что есть группа похожих почерков. Например, у бухгалтеров или врачей. На их почерк влияют условия работы. Если бухгалтеры пишут текст сжато и удобно для чтения, то врачи идут по пути упрощения письма: поток информации большой, высокая скорость фиксирования. Потому нам так сложно читать записи докторов.

Чтобы определить, принадлежит текст или подпись определенному человеку, эксперты изучают разнообразные рукописные материалы. Это могут быть большие документы или краткие записи. "В практике был случай, когда мы помогали правоохранителям установить личность человека, посылавшего одной семье угрозы с требованиями большой суммы денег. В нашем распоряжении был текст, написанный на двух листах бумаги формата А4, и разорванная на мелкие фрагменты записка, - рассказывает Сергей Быков. - Чтобы разобраться в этом деле, мы ходатайствовали о предоставлении образцов предполагаемых исполнителей, выполненных таким же способом, как в записках, - с подражанием буквам печатной формы. Сопоставляли и сравнивали их с почерком в исследуемых документах. В итоге с помощью экспертов удалось идентифицировать и привлечь к ответственности автора записок с угрозами".

Сергей Быков отметил, что эксперты изучают не только внешние признаки письма, но и двигательные функции человека. По части текста можно определить возраст: молодые люди пишут более уверенно, а на почерк тех, кто постарше, влияют возрастные изменения. Для примера нам показали два текста. И здесь даже не специалист сможет определить текст, написанный человеком в возрасте.

"Несмотря на то, что все мы учились писать по одной системе прописей, на почерк влияют особенности опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Отсюда появляются особенности письма: наклон или особенное написание отдельных букв, выше или ниже строки пишет человек и т.д. У людей в возрасте дела обстоят иначе: постепенно теряются навыки мелкой моторики, сложнее держать ручку, буквы пишутся неуверенно. У некоторых людей проявляется тремор - все это хорошо заметно в рукописных текстах", - рассказывает Сергей Быков.

Зачастую в рамках почерковедческой экспертизы экспертам приходится изучать несколько сотен листов. Такие ситуации случаются, когда необходимо установить достоверность подписи. Это одна из самых частых практик экспертов.

"У нас есть специальные технические средства, которые помогают в работе эксперта-почерковеда. Однако большая часть работы проходит "вручную": все нужно внимательно изучить и установить специфические особенности, - делится подробностями государственный судебный эксперт Екатерина Ткачева. - В этой работе каждая мелочь играет роль: размещение подписи в документе, нажим, с которым она выполнена, наличие в подписи остановок и количество элементов в росчерке (это заключительная, самая быстрая часть подписи). Мы с вами даже не замечаем многого в своей подписи, потому что для нас это привычное действие".

"Из общей массы криминалистических экспертиз только в работе с почерком есть понятие "подражание": когда кто-то старается воспроизвести чужую подпись или текст. Бывает, что человек обладает письменно-двигательным навыком с совершенной системой движений, может воссоздать практически любую подпись. Но, будьте уверены, эксперт распознает, что это подделка. Потому что как бы идеально ни копировал человек чужую подпись, он, сам того не замечая, все равно вносит в нее свои уникальные особенности", - отметила Екатерина Ткачева.

Эксперты-почерковеды зачастую "переживают" целую жизнь с человеком, чей почерк изучают. "Когда есть большое количество материала для изучения, наступает момент, когда эксперт может увидеть изменения в жизни человека. Вот было несколько листов, на которых почерк или подпись ровные и красивые. А через какое-то время они видоизменяются: символы становятся угловатыми или неровными, менее аккуратными. Значит, в момент, когда человек их писал, он испытывал сильное эмоциональное потрясение или переживание. Эти факторы, а также различные заболевания могут влиять на письменно-двигательный навык человека, внося в почерк изменения", - отметил Сергей Быков.

Чтобы установить подлинность подписей, их проверяют под криминалистической лупой, в ультрафиолетовом и инфракрасном излучении. Так, например, можно заметить, есть ли под чернилами карандашный след и т.д. "Изобретательности людей в подделывании чужих подписей порой удивляешься. Иногда встречаются технические подделки подписей. С развитием цифрового мира работать становится сложнее, но от этого только интереснее. Мы постоянно обучаемся, вырабатываем новые подходы. Изучение почерка отдельного человека - не просто экспертиза, а целая научная работа", - делится Екатерина Ткачева.

"Почерковедческие экспертизы - важный элемент решения сложных, порой жизненно важных вопросов. И мы должны четко и грамотно выполнять свою работу, потому что заключение эксперта в определенной степени может оказать влияние на дальнейшую судьбу человека. Нельзя допускать ошибок или неточностей", - отметил Сергей Быков.

Его коллега Екатерина Ткачева добавила, что работа эксперта-почерковеда не утратит своей актуальности. "В нашей работе каждый день приносит что-то новое. Не бывает ничего одинакового. Ведь, несмотря на развитие цифрового мира, люди продолжают много писать. А мы продолжаем помогать устанавливать истину там, где возникают сомнения", - отметила она.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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