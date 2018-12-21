РЕПОРТАЖ: Что на обед у минских школьников

О пользе сбалансированного горячего питания для здоровья детей говорят и диетологи, и педиатры. Однако школьная еда нравится далеко не всем, некоторые родители жалуются, что их чада отказываются кушать в столовой. Чтобы изучить вкусовые предпочтения школьников, в ноябре в некоторых столичных учреждениях образования предложили новые блюда, которые с 10 декабря включили в единое двухнедельное меню зимнего сезона. Корреспонденты БЕЛТА побывали в средней школе №20 Минска и узнали, что у школьников на обед и какие новинки больше всего пришлись им по душе.

"Школа построена в 2000-х годах, сегодня здесь занимаются 23 класса, в том числе спортивной направленности. Для последних организовано специальное бесплатное питание, - проводит небольшую экскурсию заместитель директора по воспитательной работе Светлана Жмакова. - Дети с удовольствием питаются в школьной столовой. У нас хороший коллектив, который всегда готов к переменам. Наверное, поэтому именно наше учреждение выбрали от Первомайского района для участия в пилотном проекте по изучению вкусовых предпочтений школьников. Ученики одними из первых попробовали новые блюда".

Пока дети на уроках, рассматриваем в просторном холле поделки учеников на новогоднюю тематику. Елочки, снеговики, шары из различных материалов - каждый класс представил для экспозиции по 3-4 работы.

Звенит звонок, и нужно спешить в обеденный зал.

Ученики 5-11 классов дружно садятся за столы, сегодня у них отбивная котлета, перловая каша, салат из свеклы с капустой и морковкой, чай с сахаром и лимоном. Тарелки пустеют быстро. Интересуюсь у ребят, что им больше всего нравится в зимнем меню. "Шаурма! - отвечают хором. - Это такой ролл с кусочками куриного мяса, сыром, овощами в лаваше, "Маленький Цезарь" называется. Любим школьные наггетсы - куриное филе в кукурузных хлопьях".

"Все очень вкусно, не могу выбрать одно любимое блюдо, - добавила ученица 7 класса Полина Малюта. - Каши нравятся, больше всего рис "Мозаика" с овощами, даже дома стала такой готовить. В этом году питание стало разнообразнее, учли наши пожелания".

Из новинок в двухнедельном меню также куриные оладушки "Аппетитные", сырный пудинг из рикотты, запеканка "Петруха", куриный кебаб "Златка" (котлета на шпажке), сеченики из рыбы, котлеты "Рыбка золотая". "К сожалению, дети неохотно едят рыбу, а ведь это очень полезный продукт. Хотели приготовить блюда, которые бы им пришлись по вкусу", - отметила инженер-технолог участка школьного питания Первомайского района комбината школьного питания Минска Елена Мешкова.

Еду для школьников готовят щадящим способом - тушат, варят, запекают. Рационы дифференцированы по возрасту учащихся - 6-10, 11-13 и 14-17 лет. При составлении меню учитывались сезонность, распределение общей калорийности по приемам пищи, рациональное соотношение белков, жиров и углеводов. В этом году блюда стали готовить с меньшим содержанием соли, а в напитки добавляют меньше сахара. Предусмотрено и диетическое питание для тех, кому это необходимо.

Заведующая производством участка Виктория Колесень знакомит с пищеблоком. "За последний год на пищеблоке обновлено технологическое оборудование, отремонтирован обеденный зал", - рассказала она.

Купить свежую выпечку, соки, фрукты, творожки, йогурты во время перерыва можно в буфете. Здесь же есть уголок здорового питания. Внушительная очередь говорит о том, что продукция востребована.

Изменениям в школьном общепите рады и педагоги, ведь чтобы дети хорошо учились, были здоровы, им нужно полноценное горячее питание. Многолетний опыт наблюдений показал, что ученики, которые не едят в школе, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, усталость, плохое настроение и пониженную работоспособность. К тому же, по статистике, болезни желудка среди школьников занимают второе место после заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

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