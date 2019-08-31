РЕПОРТАЖ: Чтобы тыква превратилась в "Лексус", или Как оршанские женщины учатся делать бизнес на земле

Почти год в Оршанском районе реализуется пилотный проект по обучению местных землевладелиц основам агробизнеса. Ведь когда есть свой участок, можно не только обеспечить здоровым питанием семью, но и получать дополнительный доход, и даже построить бизнес. К примеру, освоить выращивание экологически чистой продукции, да такой, которую не в каждом огороде встретишь. Мускусной тыквы, к примеру, или спаржи. Посмотреть, удался ли эксперимент, и оценить на вкус тыквенные цукаты и пиццу со спаржевой фасолью свежего урожая отправились в Оршанский район и корреспонденты БЕЛТА.

Проект, который воплощает в жизнь Белорусский детский фонд при поддержке Оршанского райисполкома, имеет длинное название, но сами участницы ласково называют его в свою честь - "Оршанская земледелица". Это первая инициатива именно из Беларуси, которая стала частью программы 5by20, финансируемой фондом The Coca-Cola Foundation. Этот фонд помогает воплощать в жизнь массу социальных проектов по всему миру, а конкретно программа 5by20 призвана за пять лет (до 2020 года) сделать успешными 5 млн женщин.

В число счастливиц вошли и 600 жительниц Оршанского района, который был выбран как достаточно крупный и развивающийся. "Свою аудиторию мы изначально определили так - уязвимые женщины. Приемные и многодетные мамы, женщины, воспитывающие детей-инвалидов, живущие в неполных или малообеспеченных семьях. Для них особенно важно превратить подсобное хозяйство или приусадебный участок в источник дохода. Но главное, чтобы это были активные, готовые попробовать что-то новое, желающие работать на земле и имеющие свой участок", - поясняет координатор проектов Белорусского детского фонда Юлия Капцевич.

"Для нас было важно вовлечь в трудовую активность социально незащищенную категорию. А когда стало получаться, начали расширять этот круг до всех желающих", - подтверждает начальник управления по труду, занятости и социальной защите Оршанского райисполкома Татьяна Захарова.

Сложнее всего было на начальном этапе привлечь внимание женщин к проекту, рассказать о нем. И здесь большая заслуга райисполкома, который помог с широким информированием населения: в сельсоветах, трудовых коллективах, СМИ и т.д. Кроме того, в местном ТЦСОНе был создан ресурсный центр, где проводились занятия, а теперь находится вся методическая и информационная база проекта.

Первая инициативная группа из 40 женщин, которые рискнули выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое, прошла углубленное пятидневное обучение. Они узнали, как и какие культуры растить, чтобы получать доход, познакомились и пообщались с успешными фермерами в образовательных поездках в Брестскую и Гомельскую области. "Мы рассказывали, что такое экологическое земледелие, органические удобрения. Давали уроки финансовой грамотности, чтобы они смогли сформировать свой первый бизнес-план. Обеспечили юридическое сопровождение: как зарегистрировать личное подсобное хозяйство или бизнес, стать самозанятым. Большая часть была посвящена мотивации", - рассказывает Юлия Капцевич.

Эти женщины в итоге стали движущей силой развития проекта в своем районе, менторами, которые объединяли вокруг себя единомышленниц, заражали их своим энтузиазмом, делились полученным опытом, смелостью. Страшно начинать свое дело одному, но бок о бок с соратницами - совсем другое.

Далее последовали 25 однодневных семинаров для всех желающих. И уже до третьего, практического этапа, который предполагает непосредственное выращивание культур, причем с сопровождением кураторов-агрономов, дошли 56 женщин. Что, по словам организаторов, отличный результат. "У этих женщин все получается очень здорово. Полученные знания, мотивация и помощь специалистов совершили маленькое чудо. Кроме того, они получили хорошие селекционные семена, которые гарантируют хорошую всхожесть и урожай", - отмечает Юлия Капцевич.

В зависимости от вида растений и условий участка 20 участницам предоставили теплицы, остальным - спандбонд. И органические удобрения - чтобы продукция была с приставкой эко-. Среди прочих ресурсы проекта предоставили посетительницам отделения дневного пребывания для пожилых в Бабиничах. Десять местных активных пенсионерок стали волонтерами для молодых людей с инвалидностью, вместе с которыми разделили обязанности по выращиванию овощей в теплице. Такая трудотерапия на приусадебном участке ТЦСОНа (и что еще более важно - общение и чувство коллектива) в радость обеим сторонам, а аграрный опыт потом закрепляется дома на личных грядках. Кураторы проекта помогают учреждению с реализацией выращенной продукции. Впрочем, изрядная ее часть уже законсервирована на холодный сезон.

Кстати, первый год оказался крайне урожайным для всех участников проекта: экологически чистую продукцию стали продавать на ярмарках и рынках. Хозяйкам также предоставили место на эко-маркете "Кошык" в Минске благодаря партнерам проекта - КУП "Молодежная социальная служба" и Центру поддержки предпринимательства "АЛРИиКо" (город Барань), который окружил начинающих бизнес-леди максимальной заботой, предоставил консультации юристов. Более 15 участниц зарегистрировали личное подсобное хозяйство и теперь официально продают урожай, планируют расширять участки.

Приемная мама и педагог в детском доме Тамара Щербо из поселка Андреевщина была одной из первопроходцев проекта. Она и раньше выращивала среди прочих культур тыкву, по своим секретным рецептам сушила из нее чипсы, готовила настолько разнообразные угощения - от каш и супов до пирожных, что другие хозяйки диву давались. Но все это шло только на стол семье и раздавалось друзьям-знакомым. Поэтому, когда женщине предложили научиться продавать излишки своей продукции и освоить новые сорта, она, не раздумывая, согласилась. "Я по жизни активная: и английский язык учу, математикой с приемной дочкой Олей занимаюсь, и в бассейн хожу, могу на шпагат даже сесть. Как все успеваю? Встаю в шесть утра и ложусь в 23. Постоянно в работе. Все потому что мне нравится то, что я делаю", - признается Тамара.

Она с гордостью показывает урожай этого года - рядом с тыквами, что выращивала и раньше, блестят еще зелеными боками новые - мускатные, не уступают в размерах им и кабачки. А в "яслях" зеленеет пушистая рассада дорогой и полезной для здоровья спаржи, пророщенной из селекционных семян. Прихотливая, но очень перспективная (в том числе в плане дохода) культура у талантливой хозяйки дала отличные всходы, после зимы можно пересаживать в грунт, а через два года собирать урожай.

Первые продажи Тамары состоялись в столице на эко-маркетах "Кошык", которые проходят каждый второй четверг месяца. Особым спросом там пользуются ее фирменные цукаты из тыквы и кабачков.

Сейчас женщина с другими участницами проекта продумывают, как вместе реализовывать продукцию - оптовые продажи для каждой из них откроют новые возможности. Поэтому при поддержке все того же "АЛРИиКо" Тамара с двумя другими жительницами Оршанского района отправится в сентябре в Москву на международную выставку продуктов питания - набираться опыта и обзаводиться полезными контактами.

Неплохо идут дела у домохозяйки Марины Гурбановой. Она продает урожай знакомым и соседям, на эко-ярмарках, а также имеет договоренность с частными кафе Орши и поставляет продукцию в несколько точек придорожного сервиса. "Я довольна своим дополнительным доходом, завела отдельную копилку и вижу результат", - с гордостью отмечает Марина.

В проекте ее привлекла возможность научиться грамотно обрабатывать землю, повысить финансовую грамотность, зарабатывать дополнительный доход и кормить свою семью здоровой пищей. Кстати, два взрослых сына и муж тоже вовлечены в агробизнес - помогают с обработкой соток и сбором урожая. "Но особенно подкупил пример людей, которые трудятся на земле и кооперируются, добиваясь своей цели вместе", - подчеркивает женщина.

Особые слова благодарности она адресует консультантам-агрономам и другим специалистам, которые поделились с участницами проекта секретами и ноу-хау - удобрениями, практикой использования вермикультуры. "Я даже научилась снимать два и три урожая за сезон, высаживая культуры поэтапно. А огурцов вообще скоро четвертый урожай. Раньше даже не знала, что так можно. Хоть и занимаюсь огородничеством давно, участие в проекте дало прирост урожая в 50% и более. Планирую расширить свой земельный участок. За зиму хочу подпитаться новыми знаниями, найти новые рынки сбыта. Глубже изучить переработку, консервацию - это возможность продавать товар в межсезонье. Со временем подумываю зарегистрировать ИП", - делится планами начинающая бизнесвумен.

Многодетная мама и учитель белорусского языка Ольга Егорова - горожанка и была далека от аграрных дел. Но появился участок земли на 25 соток недалеко от Бабиничей, который стали всей семьей обрабатывать. "Пришла в проект за знаниями и практическим опытом. Благодаря им посадила сортовой картофель и получила превосходный урожай. Успешно в три этапа высадила и собрала урожай спаржевой фасоли. Продаю друзьям, на ярмарках и оптовым базам - полученный доход использую, чтобы собрать своих детей в школу, и на свои нужды", - говорит Ольга.

Вместе с мамой средняя дочка Ольги реализует свое небольшое дело - собирает и высушивает вишневые косточки, которыми наполняет согревающие льняные подушечки для детей. Девочка строит планы на будущее о собственном магазине хендмейда. Мама тем временем уже ведет подсчет доходов - с первого урожая, собранного и реализованного по проекту, она за лето получила дополнительно месячную зарплату.

График на основной работе позволяет Нине Подолинской много времени уделять своей даче в деревне Зайцево и, участвуя в проекте, наращивать дополнительный заработок на картошке и спаржевой фасоли. "Картошкой я занималась всегда. Это такой продукт, спрос на который не исчезает. В проекте мне предложили попробовать новые сорта - и ранней, и поздней. Выделила для них 8 соток. Посадила, грубо говоря, 100 кг, а выкопала чуть больше тонны. Урожай невероятный. Особенно сорт "Королева Анна" - клубни один в один, чистенькие, гладкие. Пока почти все хранится в погребе, ждет отгрузки - у меня много заказов в Орше. Но и на эко-ярмарки я уже ездила - продавалась картошка на ура, - делится Нина. - Я рада, что пришла в проект. Очень хотелось расширять рынки сбыта, а не только продавать по соседям".

В успехе Нины и других местных землевладелиц есть заслуга агронома Натальи Мартинкевич. Примечательно, что сама она попала в проект как рядовая участница - пришла на однодневный семинар. Слово за слово - и организаторы выяснили, что нашли настоящий клад. Участок каждой подопечной она объехала лично, посмотрела, взяла пробы, проанализировала. Каждой дала рекомендации. Много информации - по посадкам, подкормке - давала на семинарах. И сейчас в специально созданном чате в интернете агроном-помощник всегда на связи - советует и консультирует, ставит диагнозы и дает назначения, если у кого-то растения заболели. В нем же и сами женщины делятся своим опытом и успехами. "У нас очень хорошие участницы, позитивные, неповторимые. Получается интересное общение", - отмечает Наталья.

На самом деле, именно эта общность, которая сформировалась в районе, - одно из важных достижений проекта. Женщины не только советуются друг с другом в делах огородных, но и помогают решать другие вопросы. Растет чувство уверенности друг в друге и в себе.

"Участие в проекте дало больше смелости и веры в себя. Я не боюсь экспериментировать, знаю, что найду сбыт, хочу расширяться, тем более что после декретного отпуска возвращаться мне некуда", - признается многодетная мама Мария Васильева. До замужества эта городская девушка и представить не могла, что основательно свяжет свою жизнь с землей. У мужа оказался домик в деревне, рядом еще несколько участков родни - разве можно не использовать такое богатство. "Уже 15 лет я на земле. Но до сих пор выращивали только для себя. Интересно было попробовать. Да и спаржевую фасоль никогда не сажала, даже не знала, с какой стороны к ней подойти. Урожай порадовал, часть продала, часть заморозила для детей - им нравится", - продолжает рассказ Мария. Выращенная ею картошка уже нашла покупателя - заказ скоро отправится в Санкт-Петербург. И в дальнейшем женщина рассчитывает продавать оптом - у нее трое детей, нет времени стоять на рынке. А вообще, мечта Марии - индюшиная ферма на тысячу голов. В прошлом году начала разводить этих птиц - купила 10 индюков. Сейчас расширилась, у нее 32 бройлерных цыпленка и 17 кур.

После знакомства с такой амбициозной многодетной мамой кажется, ничто уже не удивит. Вот только тренер по плаванию из Орши, разведенная мама четверых детей и начинающая бизнесвумен Елена Бабенок вновь заставляет пересмотреть подходы к планированию времени. Хозяйка встречает нас у дома, только закончив отделку одного из его фасадов, - за исключением самой коробки дома почти все здесь сделано ее руками. "По программе улучшения жилищных условий предлагали квартиру, но я подумала: а не построить ли мне дом. Взяла земельный участок. Детям лучше на земле, можно приучать к труду, да и свежий воздух, тишина и покой. Но надо было и дальше развиваться. Так я занялась земледелием и пришла в проект", - вспоминает Елена.

"На семейном совете обсудили и решили, что надо попробовать выращивать тыкву. Хотя тогда я понятия не имела, как это делать. Почему тыкву? Это неприхотливая культура, не требует много времени. А еще очень полезная. Получается очень вкусная каша из риса, тыквы и меда. Целебное тыквенное масло - и в кулинарии, и в косметологии. Мои дети обожают соки и пюре из тыквы с другими овощами и фруктами, чипсы и цукаты", - перечисляет хозяйка.

Дети тоже приобщились к земледелию. Например, за спаржей ухаживает младший сынишка - ему в три с половиной года доверили полив. А 11-летняя Кира сама попросила научиться зарабатывать деньги, - и мама выделила ей участок, где дочка вырастила свой первый в жизни урожай тыквы.

Его, как и остальные плоды, семье еще предстоит вывезти на эко-маркет. А если не получится все сбыть и переработать, Елена с детьми уже продумала стратегию: вырезать фонари на продажу к Хэллоуину.

"Благодаря проекту я многое переосмыслила. Раньше смущалась продавать излишки продукции. Укроп, например, даже выкидывала. Но после семинара в Минске по финансовой грамотности подумала, что это неправильный подход. В этом году уже и укроп предлагала на работе и по знакомым, потом ягоды. Кстати, у нас кроме земляники на огороде растет интересный куст - гибрид клубники и ежевики. Многие покупают такое диво. И знаете что? Если в сказке про Золушку тыква превращалась в карету, то моя тыква рано или поздно превратится в "Лексус", - уверенно заявляет нацеленная на успех землевладелица.

"Проект стал мощным стимулом открывать свое дело в сельской местности. Однако такого успеха не было бы без решительности женщин, которые, несмотря на семейные и другие обстоятельства, поверили в свои силы и сумели пройти все этапы. Их опыт интересен сам по себе и способен вдохновить других", - подводит некий итог заместитель гендиректора по связям с общественностью унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" Марина Боровко.

Впрочем, до завершения проекта есть несколько месяцев. До 31 октября продукцию из Оршанского района и не только можно приобрести на эко-маркетах в Минске. У самих агро-леди впереди еще знакомство с новыми культурами - скоро им привезут семена чеснока и усы клубники для разведения. Параллельно организаторы прорабатывают идею масштабирования проекта на всю Витебскую область. "Если получится выиграть грант на продление проекта в следующем году, то его экспертным костяком обязательно станут агрономы. Акцент будет и на сбыт продукции, организацию локальных эко-маркетов. Для чего нам, конечно, понадобится более активное сотрудничество с местными органами власти", - заключает Марина Боровко.

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Сергея ШЕЛЕГА,

БЕЛТА.-0-