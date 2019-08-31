РЕПОРТАЖ: Чтобы тыква превратилась в "Лексус", или Как оршанские женщины учатся делать бизнес на земле

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 31 августа 2019
Минск Малооблачно +23°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:00 Лукашенко потребовал активно искать новые рынки сбыта сахара Президент
13:53 Ружаны принимают праздник тружеников села Брестской области Регионы
13:52 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Президентом Таджикистана Президент
13:48 Президенту Беларуси подарили лимонное деревце Президент
13:41 Лукашенко: надо нарастить экспорт картофеля, такого вкусного за границей мало Президент
13:31 Напечатать первую страницу Библии Скорины предлагают гостям Дня белорусской письменности в Слониме Культура
13:17 Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье: пилот погиб В мире
13:13 Лукашенко и Мирзиёев отмечают значительную активизацию контактов между странами во всех сферах Президент
13:06 Более 500 курсантов Военной академии приняли присягу Общество
12:55 В Лидском районе произошел торфяной пожар Происшествия
12:53 Переработчики сельхозпродукции при закупке сырья должны ориентироваться на рыночные цены - Лукашенко Президент
12:47 В Бресте ночью столкнулись несколько машин Происшествия
12:28 Всеобщие выборы в Ботсване пройдут в октябре В мире
12:01 Лукашенко подчеркивает важность комплексного подхода к сельхозработам в период уборочной Президент
11:47 Ураган "Дориан" усилился и приближается к побережью Флориды В мире
11:38 Лукашенко совершит рабочую поездку в Смолевичский район Президент
11:38 РЕПОРТАЖ: Чтобы тыква превратилась в "Лексус", или Как оршанские женщины учатся делать бизнес на земле Регионы
11:20 До +30°С ожидается местами по юго-западу Беларуси 1 сентября Общество
11:14 В Индии на химзаводе произошел взрыв: шестеро погибли, 43 человека пострадали В мире
11:13 Книжный магазин открылся в Слониме в День белорусской письменности Регионы
10:58 Около сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за тумана В мире
10:47 Житель Новополоцка приговорен к 15 годам колонии за жестокое убийство матери Происшествия
10:30 Дмитрий Турсунов объявил, что больше не тренирует Арину Соболенко Спорт
10:22 Десять подростков пострадали в результате стрельбы на стадионе в США В мире
10:13 Умер сценарист американских мультфильмов Гордон Брэссак В мире
10:12 Хозяйства Беларуси завершают второй укос трав Экономика
09:51 Белорусские аграрии намолотили почти 6,5 млн т зерна Экономика
09:40 ДОСЬЕ: К 125-летию со дня рождения Александра Грубе Культура
09:11 Футболисты "Городеи" одержали волевую победу над "Дняпро" в стартовом матче 20-го тура чемпионата Беларуси Спорт
09:07 Виктория Азаренко и Эшли Барти вышли в 1/16 финала парного разряда на US Open Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
31 августа 2019, 11:38

РЕПОРТАЖ: Чтобы тыква превратилась в "Лексус", или Как оршанские женщины учатся делать бизнес на земле

Почти год в Оршанском районе реализуется пилотный проект по обучению местных землевладелиц основам агробизнеса. Ведь когда есть свой участок, можно не только обеспечить здоровым питанием семью, но и получать дополнительный доход, и даже построить бизнес. К примеру, освоить выращивание экологически чистой продукции, да такой, которую не в каждом огороде встретишь. Мускусной тыквы, к примеру, или спаржи. Посмотреть, удался ли эксперимент, и оценить на вкус тыквенные цукаты и пиццу со спаржевой фасолью свежего урожая отправились в Оршанский район и корреспонденты БЕЛТА.

Проект, который воплощает в жизнь Белорусский детский фонд при поддержке Оршанского райисполкома, имеет длинное название, но сами участницы ласково называют его в свою честь - "Оршанская земледелица". Это первая инициатива именно из Беларуси, которая стала частью программы 5by20, финансируемой фондом The Coca-Cola Foundation. Этот фонд помогает воплощать в жизнь массу социальных проектов по всему миру, а конкретно программа 5by20 призвана за пять лет (до 2020 года) сделать успешными 5 млн женщин.

В число счастливиц вошли и 600 жительниц Оршанского района, который был выбран как достаточно крупный и развивающийся. "Свою аудиторию мы изначально определили так - уязвимые женщины. Приемные и многодетные мамы, женщины, воспитывающие детей-инвалидов, живущие в неполных или малообеспеченных семьях. Для них особенно важно превратить подсобное хозяйство или приусадебный участок в источник дохода. Но главное, чтобы это были активные, готовые попробовать что-то новое, желающие работать на земле и имеющие свой участок", - поясняет координатор проектов Белорусского детского фонда Юлия Капцевич.

"Для нас было важно вовлечь в трудовую активность социально незащищенную категорию. А когда стало получаться, начали расширять этот круг до всех желающих", - подтверждает начальник управления по труду, занятости и социальной защите Оршанского райисполкома Татьяна Захарова.

Сложнее всего было на начальном этапе привлечь внимание женщин к проекту, рассказать о нем. И здесь большая заслуга райисполкома, который помог с широким информированием населения: в сельсоветах, трудовых коллективах, СМИ и т.д. Кроме того, в местном ТЦСОНе был создан ресурсный центр, где проводились занятия, а теперь находится вся методическая и информационная база проекта.

Первая инициативная группа из 40 женщин, которые рискнули выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое, прошла углубленное пятидневное обучение. Они узнали, как и какие культуры растить, чтобы получать доход, познакомились и пообщались с успешными фермерами в образовательных поездках в Брестскую и Гомельскую области. "Мы рассказывали, что такое экологическое земледелие, органические удобрения. Давали уроки финансовой грамотности, чтобы они смогли сформировать свой первый бизнес-план. Обеспечили юридическое сопровождение: как зарегистрировать личное подсобное хозяйство или бизнес, стать самозанятым. Большая часть была посвящена мотивации", - рассказывает Юлия Капцевич.

Эти женщины в итоге стали движущей силой развития проекта в своем районе, менторами, которые объединяли вокруг себя единомышленниц, заражали их своим энтузиазмом, делились полученным опытом, смелостью. Страшно начинать свое дело одному, но бок о бок с соратницами - совсем другое.

Далее последовали 25 однодневных семинаров для всех желающих. И уже до третьего, практического этапа, который предполагает непосредственное выращивание культур, причем с сопровождением кураторов-агрономов, дошли 56 женщин. Что, по словам организаторов, отличный результат. "У этих женщин все получается очень здорово. Полученные знания, мотивация и помощь специалистов совершили маленькое чудо. Кроме того, они получили хорошие селекционные семена, которые гарантируют хорошую всхожесть и урожай", - отмечает Юлия Капцевич.

В зависимости от вида растений и условий участка 20 участницам предоставили теплицы, остальным - спандбонд. И органические удобрения - чтобы продукция была с приставкой эко-. Среди прочих ресурсы проекта предоставили посетительницам отделения дневного пребывания для пожилых в Бабиничах. Десять местных активных пенсионерок стали волонтерами для молодых людей с инвалидностью, вместе с которыми разделили обязанности по выращиванию овощей в теплице. Такая трудотерапия на приусадебном участке ТЦСОНа (и что еще более важно - общение и чувство коллектива) в радость обеим сторонам, а аграрный опыт потом закрепляется дома на личных грядках. Кураторы проекта помогают учреждению с реализацией выращенной продукции. Впрочем, изрядная ее часть уже законсервирована на холодный сезон.

Кстати, первый год оказался крайне урожайным для всех участников проекта: экологически чистую продукцию стали продавать на ярмарках и рынках. Хозяйкам также предоставили место на эко-маркете "Кошык" в Минске благодаря партнерам проекта - КУП "Молодежная социальная служба" и Центру поддержки предпринимательства "АЛРИиКо" (город Барань), который окружил начинающих бизнес-леди максимальной заботой, предоставил консультации юристов. Более 15 участниц зарегистрировали личное подсобное хозяйство и теперь официально продают урожай, планируют расширять участки.

Приемная мама и педагог в детском доме Тамара Щербо из поселка Андреевщина была одной из первопроходцев проекта. Она и раньше выращивала среди прочих культур тыкву, по своим секретным рецептам сушила из нее чипсы, готовила настолько разнообразные угощения - от каш и супов до пирожных, что другие хозяйки диву давались. Но все это шло только на стол семье и раздавалось друзьям-знакомым. Поэтому, когда женщине предложили научиться продавать излишки своей продукции и освоить новые сорта, она, не раздумывая, согласилась. "Я по жизни активная: и английский язык учу, математикой с приемной дочкой Олей занимаюсь, и в бассейн хожу, могу на шпагат даже сесть. Как все успеваю? Встаю в шесть утра и ложусь в 23. Постоянно в работе. Все потому что мне нравится то, что я делаю", - признается Тамара.

Она с гордостью показывает урожай этого года - рядом с тыквами, что выращивала и раньше, блестят еще зелеными боками новые - мускатные, не уступают в размерах им и кабачки. А в "яслях" зеленеет пушистая рассада дорогой и полезной для здоровья спаржи, пророщенной из селекционных семян. Прихотливая, но очень перспективная (в том числе в плане дохода) культура у талантливой хозяйки дала отличные всходы, после зимы можно пересаживать в грунт, а через два года собирать урожай.

Первые продажи Тамары состоялись в столице на эко-маркетах "Кошык", которые проходят каждый второй четверг месяца. Особым спросом там пользуются ее фирменные цукаты из тыквы и кабачков.

Сейчас женщина с другими участницами проекта продумывают, как вместе реализовывать продукцию - оптовые продажи для каждой из них откроют новые возможности. Поэтому при поддержке все того же "АЛРИиКо" Тамара с двумя другими жительницами Оршанского района отправится в сентябре в Москву на международную выставку продуктов питания - набираться опыта и обзаводиться полезными контактами.

Неплохо идут дела у домохозяйки Марины Гурбановой. Она продает урожай знакомым и соседям, на эко-ярмарках, а также имеет договоренность с частными кафе Орши и поставляет продукцию в несколько точек придорожного сервиса. "Я довольна своим дополнительным доходом, завела отдельную копилку и вижу результат", - с гордостью отмечает Марина.

В проекте ее привлекла возможность научиться грамотно обрабатывать землю, повысить финансовую грамотность, зарабатывать дополнительный доход и кормить свою семью здоровой пищей. Кстати, два взрослых сына и муж тоже вовлечены в агробизнес - помогают с обработкой соток и сбором урожая. "Но особенно подкупил пример людей, которые трудятся на земле и кооперируются, добиваясь своей цели вместе", - подчеркивает женщина.

Особые слова благодарности она адресует консультантам-агрономам и другим специалистам, которые поделились с участницами проекта секретами и ноу-хау - удобрениями, практикой использования вермикультуры. "Я даже научилась снимать два и три урожая за сезон, высаживая культуры поэтапно. А огурцов вообще скоро четвертый урожай. Раньше даже не знала, что так можно. Хоть и занимаюсь огородничеством давно, участие в проекте дало прирост урожая в 50% и более. Планирую расширить свой земельный участок. За зиму хочу подпитаться новыми знаниями, найти новые рынки сбыта. Глубже изучить переработку, консервацию - это возможность продавать товар в межсезонье. Со временем подумываю зарегистрировать ИП", - делится планами начинающая бизнесвумен.

Многодетная мама и учитель белорусского языка Ольга Егорова - горожанка и была далека от аграрных дел. Но появился участок земли на 25 соток недалеко от Бабиничей, который стали всей семьей обрабатывать. "Пришла в проект за знаниями и практическим опытом. Благодаря им посадила сортовой картофель и получила превосходный урожай. Успешно в три этапа высадила и собрала урожай спаржевой фасоли. Продаю друзьям, на ярмарках и оптовым базам - полученный доход использую, чтобы собрать своих детей в школу, и на свои нужды", - говорит Ольга.

Вместе с мамой средняя дочка Ольги реализует свое небольшое дело - собирает и высушивает вишневые косточки, которыми наполняет согревающие льняные подушечки для детей. Девочка строит планы на будущее о собственном магазине хендмейда. Мама тем временем уже ведет подсчет доходов - с первого урожая, собранного и реализованного по проекту, она за лето получила дополнительно месячную зарплату.

График на основной работе позволяет Нине Подолинской много времени уделять своей даче в деревне Зайцево и, участвуя в проекте, наращивать дополнительный заработок на картошке и спаржевой фасоли. "Картошкой я занималась всегда. Это такой продукт, спрос на который не исчезает. В проекте мне предложили попробовать новые сорта - и ранней, и поздней. Выделила для них 8 соток. Посадила, грубо говоря, 100 кг, а выкопала чуть больше тонны. Урожай невероятный. Особенно сорт "Королева Анна" - клубни один в один, чистенькие, гладкие. Пока почти все хранится в погребе, ждет отгрузки - у меня много заказов в Орше. Но и на эко-ярмарки я уже ездила - продавалась картошка на ура, - делится Нина. - Я рада, что пришла в проект. Очень хотелось расширять рынки сбыта, а не только продавать по соседям".

В успехе Нины и других местных землевладелиц есть заслуга агронома Натальи Мартинкевич. Примечательно, что сама она попала в проект как рядовая участница - пришла на однодневный семинар. Слово за слово - и организаторы выяснили, что нашли настоящий клад. Участок каждой подопечной она объехала лично, посмотрела, взяла пробы, проанализировала. Каждой дала рекомендации. Много информации - по посадкам, подкормке - давала на семинарах. И сейчас в специально созданном чате в интернете агроном-помощник всегда на связи - советует и консультирует, ставит диагнозы и дает назначения, если у кого-то растения заболели. В нем же и сами женщины делятся своим опытом и успехами. "У нас очень хорошие участницы, позитивные, неповторимые. Получается интересное общение", - отмечает Наталья.

На самом деле, именно эта общность, которая сформировалась в районе, - одно из важных достижений проекта. Женщины не только советуются друг с другом в делах огородных, но и помогают решать другие вопросы. Растет чувство уверенности друг в друге и в себе.

"Участие в проекте дало больше смелости и веры в себя. Я не боюсь экспериментировать, знаю, что найду сбыт, хочу расширяться, тем более что после декретного отпуска возвращаться мне некуда", - признается многодетная мама Мария Васильева. До замужества эта городская девушка и представить не могла, что основательно свяжет свою жизнь с землей. У мужа оказался домик в деревне, рядом еще несколько участков родни - разве можно не использовать такое богатство. "Уже 15 лет я на земле. Но до сих пор выращивали только для себя. Интересно было попробовать. Да и спаржевую фасоль никогда не сажала, даже не знала, с какой стороны к ней подойти. Урожай порадовал, часть продала, часть заморозила для детей - им нравится", - продолжает рассказ Мария. Выращенная ею картошка уже нашла покупателя - заказ скоро отправится в Санкт-Петербург. И в дальнейшем женщина рассчитывает продавать оптом - у нее трое детей, нет времени стоять на рынке. А вообще, мечта Марии - индюшиная ферма на тысячу голов. В прошлом году начала разводить этих птиц - купила 10 индюков. Сейчас расширилась, у нее 32 бройлерных цыпленка и 17 кур.

После знакомства с такой амбициозной многодетной мамой кажется, ничто уже не удивит. Вот только тренер по плаванию из Орши, разведенная мама четверых детей и начинающая бизнесвумен Елена Бабенок вновь заставляет пересмотреть подходы к планированию времени. Хозяйка встречает нас у дома, только закончив отделку одного из его фасадов, - за исключением самой коробки дома почти все здесь сделано ее руками. "По программе улучшения жилищных условий предлагали квартиру, но я подумала: а не построить ли мне дом. Взяла земельный участок. Детям лучше на земле, можно приучать к труду, да и свежий воздух, тишина и покой. Но надо было и дальше развиваться. Так я занялась земледелием и пришла в проект", - вспоминает Елена.

"На семейном совете обсудили и решили, что надо попробовать выращивать тыкву. Хотя тогда я понятия не имела, как это делать. Почему тыкву? Это неприхотливая культура, не требует много времени. А еще очень полезная. Получается очень вкусная каша из риса, тыквы и меда. Целебное тыквенное масло - и в кулинарии, и в косметологии. Мои дети обожают соки и пюре из тыквы с другими овощами и фруктами, чипсы и цукаты", - перечисляет хозяйка.

Дети тоже приобщились к земледелию. Например, за спаржей ухаживает младший сынишка - ему в три с половиной года доверили полив. А 11-летняя Кира сама попросила научиться зарабатывать деньги, - и мама выделила ей участок, где дочка вырастила свой первый в жизни урожай тыквы.

Его, как и остальные плоды, семье еще предстоит вывезти на эко-маркет. А если не получится все сбыть и переработать, Елена с детьми уже продумала стратегию: вырезать фонари на продажу к Хэллоуину.

"Благодаря проекту я многое переосмыслила. Раньше смущалась продавать излишки продукции. Укроп, например, даже выкидывала. Но после семинара в Минске по финансовой грамотности подумала, что это неправильный подход. В этом году уже и укроп предлагала на работе и по знакомым, потом ягоды. Кстати, у нас кроме земляники на огороде растет интересный куст - гибрид клубники и ежевики. Многие покупают такое диво. И знаете что? Если в сказке про Золушку тыква превращалась в карету, то моя тыква рано или поздно превратится в "Лексус", - уверенно заявляет нацеленная на успех землевладелица.

"Проект стал мощным стимулом открывать свое дело в сельской местности. Однако такого успеха не было бы без решительности женщин, которые, несмотря на семейные и другие обстоятельства, поверили в свои силы и сумели пройти все этапы. Их опыт интересен сам по себе и способен вдохновить других", - подводит некий итог заместитель гендиректора по связям с общественностью унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" Марина Боровко.

Впрочем, до завершения проекта есть несколько месяцев. До 31 октября продукцию из Оршанского района и не только можно приобрести на эко-маркетах в Минске. У самих агро-леди впереди еще знакомство с новыми культурами - скоро им привезут семена чеснока и усы клубники для разведения. Параллельно организаторы прорабатывают идею масштабирования проекта на всю Витебскую область. "Если получится выиграть грант на продление проекта в следующем году, то его экспертным костяком обязательно станут агрономы. Акцент будет и на сбыт продукции, организацию локальных эко-маркетов. Для чего нам, конечно, понадобится более активное сотрудничество с местными органами власти", - заключает Марина Боровко.

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Сергея ШЕЛЕГА,

БЕЛТА.-0-

Теги
бизнес женщины Орша репортаж сельское хозяйство
Новости рубрики Регионы
Ружаны принимают праздник тружеников села Брестской области
Председатель Слонимского райисполкома Александр Хомич, министр информации Александр Карлюкевич, директор ОАО "Белкнига" Александр Вашкевич Книжный магазин открылся в Слониме в День белорусской письменности
Фото из архива Краснокнижный колокольчик обнаружили в Беловежской пуще
Студенты гомельских вузов во время детективного квеста поборются за три квадрокоптера
Фото "ОК БРСМ Гомель" Рюкзаки с канцтоварами от БРСМ получат более 220 детей Гомельской области
Витебская область завершила уборку колосовых
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко подчеркивает важность комплексного подхода к сельхозработам в период уборочной
Белорусские аграрии намолотили почти 6,5 млн т зерна
Требования к расписанию и режиму учебных занятий в школах оптимизировали в Беларуси
"Белнефтехим" о перспективах НПЗ, экспорте и ситуации с некачественной нефтью
Топ-новости
Переработчики сельхозпродукции при закупке сырья должны ориентироваться на рыночные цены - Лукашенко
Лукашенко: великая миссия Дня письменности - объединять белорусов мира
Гороскоп на сентябрь 2019 года
Дмитрий Турсунов объявил, что больше не тренирует Арину Соболенко
Книжный магазин открылся в Слониме в День белорусской письменности
Афиша выходного дня: День белорусской письменности, праздник культуры Армении и "Пущанские забавы"
РЕПОРТАЖ: Чтобы тыква превратилась в "Лексус", или Как оршанские женщины учатся делать бизнес на земле
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье: пилот погиб
Лучшие фото БЕЛТА в августе
Макей встретился с новым послом Великобритании в Беларуси
Хоккеисты "Юности" в овертайме вырвали победу у "Лозанны" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов
Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января вырастет до Br375
Правительство готовит меры по обеспечению эффективной работы сахарной отрасли
Часть потерь из-за некачественной нефти компенсирована, вопрос по Мозырскому НПЗ остается открытым
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br2,94 млрд
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.