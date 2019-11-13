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13 ноября 2019, 12:48

РЕПОРТАЖ: Дворы без машин и развитая инфраструктура: какими будут новые микрорайоны в Лошице

В Минске практически не осталось свободных территорий для строительства многоэтажек, в то время как жилищный вопрос остается актуальным. В очереди на улучшение жилищных условий в столице более 5,8 тыс. многодетных семей. Для них на 2019 год запланировано строительство 15 домов в разных районах города. Одной из самых перспективных и активно застраиваемых территорий стала Лошица, на карте которой постепенно вырисовываются новые микрорайоны. Всего их будет шесть: какие-то уже практически возведены, какие-то только планируются. Корреспонденты БЕЛТА ознакомились с планами по строительству и особенностями застройки и узнали, когда здесь отпразднуют новоселье многодетные семьи.

О концепции новых микрорайонов и их инфраструктуре

При проектировании новых микрорайонов Лошицы учитывались больные точки старой застройки в центральной части Минска и в некоторых новых столичных микрорайонах. Нехватка парковочных мест, отсутствие зеленых зон и недостаток элементов инфраструктуры - такие проблемы здесь возникать не должны. Так, например, в соответствии с проектом застройки микрорайона Лошица-8 парковочные места сконцентрированы отдельно от жилых домов в многоуровневом паркинге.

В Администрации Ленинского района уверяют, что, несмотря на относительно плотную застройку новых микрорайонов, в каменные джунгли Лошица точно не превратится. Во-первых, благодаря удачному расположению. Здесь неподалеку находится знаменитый, уникальный по своей природе Лошицкий парк, также протекает река Свислочь. Во-вторых, микрорайоны в основном проектируются так, что дома образуют закрытые территории округлой или прямоугольной формы, внутри которых размещаются школы и детские сады, а дворы совсем не напоминают запутанные лабиринты.

"Наш главный принцип, чтобы жилые дома строились одновременно с инфраструктурой и элементами коммуникаций. Без дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, школ и детских садов не может быть комфортной жизни. Поэтому параллельно со строящимися домами возводятся и важные социальные объекты", - указывает на генплан и объясняет ключевые принципы застройки заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Павочка. С некоторыми микрорайонами удается познакомиться только на детальных планах и чертежах, какие-то пока даже не спроектированы, остальные новостройки стараемся запечатлеть.

Сегодня уже практически готовы улично-дорожные сети, окаймляющие застраиваемые территории. Их заказчиком выступает УКС Ленинского района. И это не только дороги, тротуары и пешеходные дорожки, но и коммуникации. "Самый дорогой объект у нас в Лошице - проектируемая улица №1. Это четырехполосная магистраль, которая в перспективе соединит Октябрьский район с Заводским. Прилегающие к этой улице дома будут в монолитном исполнении", - объясняет представитель администрации района.

"Уже в ближайшее время в Лошице откроются новая подстанция скорой медицинской помощи и пожарное депо, что позволит существенно сократить расчетное время прибытия специальных бригад, причем не только для Ленинского, но и других соседних районов", - отмечает собеседник.

Лошица-5: в ожидании сноса

Пока новый микрорайон только в планах. Сейчас здесь расположен частный сектор. "В настоящее время управление капитального строительства Ленинского района приступило к реализации имущественных прав граждан, проживающих на данной территории. Скоро людям будут предложены варианты компенсации в виде жилых помещений либо денежных средств", - говорит Сергей Павочка.

В будущем здесь появятся современные дома переменной этажности - не выше пяти этажей в районе улицы Чижевских с постепенным возвышением. После завершения проектных работ УКС Ленинского района приступит к застройке микрорайона Лошица-5 (1,2,3). Он будет одним из самых крупных по площади среди осваиваемых в Лошице, с двумя детскими садами, школой и поликлиникой. Обустроят здесь и зеленый бульвар.

Лошица-6: последние штрихи

Строительство микрорайона началось в 2014 году. К этому моменту здесь появились три новых дома, а в 2018 году открылся детский сад. Сейчас возводится последний многоподъездный дом-волна. Его планируют сдать в 2020 году - на этом застройка микрорайона завершится.

Лошица-7: этап проектирования

Завершаются работы по проектированию микрорайона, который расположится на прилегающей к Игуменскому тракту территории. В начале 2020 года начнется строительство первых многоэтажек. "Дома, прилегающие к Игуменскому тракту, будут в монолитном исполнении", - объясняет замглавы Ленинского района.

Лошица-8.1 и 8.2: дома для многодетных активно строятся

В обоих микрорайонах предусмотрено строительство 11 домов (площадью около 150 тыс. кв.м) для многодетных семей и других нуждающихся. Все здания будут в панельном исполнении. Единичные многоэтажки будут иметь монолитную вставку, что разнообразит жилую застройку. Пока ведется строительство четырех жилых домов, в ближайшее время начнется возведение еще нескольких. Ключи примерно от 400 новых квартир многодетные семьи получат ориентировочно в середине 2020 года, а строительство всего микрорайона планируют завершить в 2022 году. В будущем здесь появятся детский сад на 230 мест и школа на 1020 посещений.

После подведения итогов конкурса по выбору генподрядчика коммунальная организация "Аква-Минск" приступит к проектированию и строительству бассейна по улице Янки Лучины - в шаговой доступности от жилой территории микрорайонов Лошица-8.1 и 8.2. И это не все объекты, которые планируется разместить на данной территории.

Лошица-9: строительство двух домов, школы, детского сада и поликлиники

На пустыре между улицами Прушинских и Чижевских сейчас ведется строительство двух домов. После завершения проектирования строительная фирма приступит к возведению еще нескольких многоэтажек. Здесь же возводят детский сад (230 мест) и школу (1020 посещений). Оба объекта планируют сдать в 2020 году. Кроме того, район будет дооснащен детской поликлиникой, к строительству которой планируется приступить уже в 2020 году, сразу после завершения проектирования.

Лошица-10: реализация имущественных прав

На территории будущего микрорайона сейчас располагается частный сектор, как и в Лошице-5. Здесь управлением капитального строительства Мингорисполкома ведется реализация имущественных прав, которая, согласно планам, должна завершиться в 2020 году. После того как будет снесен последний дом, предприятие объявит тендер для выбора подрядчика на застройку. В перспективе планируют строительство пяти жилых домов для многодетных семей. Согласно плану застройки, в микрорайоне появится детский сад, а вот школы здесь не будет - учиться юные жители Лошицы-10 будут в соседней Лошице-9 и в перспективной Лошице-5.

Мария ШНА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК и Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-

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