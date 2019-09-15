РЕПОРТАЖ: Экспозиция военной техники, крупнейшая площадка видеоигр и много музыки: в Минске отпраздновали День танкиста

Изучить на выставке военной техники танки Т-34-85 и ИС-2, а затем уже виртуально отправиться в десятки сложнейших боев на легендарных боевых машинах. Бороться за денежные призы и звание лучшего танкиста, общаться с разработчиками любимой игры. Тренировать интеллект в "Мозгобойне", ловкость рук и ног в "Танкотлоне", голос в караоке патриотической песни, меткость в тире. В столичном парке Победы сегодня отпраздновали День танкиста с особым размахом, солдатской кашей, театральными постановками, десятками игр и развлечений, в жарких виртуальных боях и не менее жарких реальных танцах под "Катюшу" и "Вопли Видоплясова". Корреспонденты БЕЛТА убедились, что провести этот день незабываемо могли не только любители военных действий: развлечения нашлись и для танкисток, и для совсем юных гостей.

Десятки тысяч гостей буквально с "порога" фестивальной зоны погружаются в мир танков, бронетранспортеров, минометных комплексов. Здесь расположилась экспозиция военной техники и снаряжения. Ее уже второй год представляет Министерство обороны, которое нацелено показать белорусскую армию в неформальной обстановке, зарядить будущих защитников родины впечатлениями и вдохновить на предстоящие подвиги. Более 250 военнослужащих подготовили десятки интерактивных конкурсов, сотни ценных призов и сувениров.

Полковники, лейтенанты, рядовые и курсанты с радостью рассказывают об экспонатах, почти каждый из которых можно не только потрогать, но и опробовать в действии. "В прошлом году был большой ажиотаж на нашей площадке, посетители не отпускали почти до 23 часов. В этот раз с радостью приняли приглашение поучаствовать в празднике, увеличили число техники, разработали много новых конкурсов, чтобы показать самое лучшее в нашей армии. Рады представить и БТР-80, и лазерный тир", - вводит в курс дела начальник второго отдела управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Федор Ефименко.

Вдоль проспекта Машерова припарковался легендарный ИС-2 с бравым лозунгом "Вперед к Победе!". По соседству знаменитый Т-32-85, на котором аккуратно выведено белой краской "Червонный Л - 145". Интересна история этого масштабного экспоната, которую рассказывают курсанты Военной академии. Именно это учебное учреждение стало "домом" для многих машин, представленных на сегодняшнем празднике. Танки такой модели 1944 года выпуска участвовали в освобождении Минска. Загадочное "Л" подразумевает танковую бригаду полковника Олега Лосика. Именно это подразделение первым вошло в Минск в 1944 году. "Червонный" - экипаж младшего лейтенанта Фроликова. 145 - означает номер танка или пройденный километраж, стрелка указывает направление на Берлин.

Среди легенд периода Великой Отечественной войны расположилась и другая легенда уже современных дней - модернизированный Т-72Б3. Экипаж этого танка в августе завоевал серебро танкового биатлона на международных армейских играх, которые проводились в России. К слову, серебро - это крупнейшая награда в истории Вооруженных сил нашей страны. Средний возраст самого молодого белорусского экипажа, которому удалось обойти в своем мастерстве коллег из Казахстана, Вьетнама и еще более двух десятков стран, - 23 года.

Со своей боевой машиной юных гостей праздника экипаж знакомит через конкурс на знание составляющих танка. "Как называются колеса у танка?" - интересуются военнослужащие. В ответ звучат десятки различных версий: гусеница, шасси. "Катки!", - удивляет своих юных соперников маленькая минчанка. На несколько минут удается отвлечь от увлекательной игры старшего механика танковой роты Константина Гайворонюка. Первый раз военнослужащий сел за рычаги танка в 19 лет, около года назад сержант уволился из армии, а спустя три месяца вернулся снова уже по контракту. "Слишком привык к танку. Это совершенно другая жизнь. Садишься в танк, закрываешь люк, а вокруг тишина - только ты и машина как отдельная Вселенная", - рассказывает свою историю молодой сержант.

Удается узнать и секрет успешного выступления на международных играх. "Три месяца готовились на полигоне в Доманово, было тяжело, но мы знали, для чего работаем, ведь были нацелены на получение награды. Я как механик очень много ездил, товарищи очень много стреляли каждый день без отдыха: день - ночь, день - ночь. Успех принесла наша сплоченность и уверенная командная работа. Все стреляли примерно одинаково, проходили дистанцию примерно на одном уровне. Все было заточено на слаженную работу", - делится Константин.

Неподалеку от линии танков расположили стрелковый тренажер "Сокол", который используется при обучении ведения огня из противотанкового и стрелкового оружия. Уникальность такой установки в том, что можно вне зависимости от поры года и времени суток создать любые условия: вечерние сумерки и полный штиль, знойное лето и слепящее солнце. "Такой стрелковый тренажер отечественной разработки используется во многих стрелковых частях в Беларуси с 2009 года. Военнослужащий изначально получает навыки стрельбы на тренажере, но это не заменяет штатную стрельбу. После этого учения проводятся уже на полигоне. Это позволяет сэкономить боеприпасы", - рассказывает начальник цикла кафедры огневой подготовки, подполковник Кирилл Летко.

В масштабах сегодняшней акции стрелка-гранатометчика с минимальными навыками для ведения огня готовят в течение 10 минут. После обучения при помощи электронного комплекса можно выполнить конкурсные задания. Для того, чтобы выйти в финал и побороться за главный приз, нужно уничтожить шесть танков противника с девяти выстрелов ПГ-7В в сложных метеорологических условиях со сменой позиции.

Новинкой в конкурсной зоне Министерства обороны стали силовые состязания (на подтягивание и отжимание), мини-квесты от связистов. Перед тем, как приступить к командному заданию по передаче речевого сообщения, посетителям предлагают ознакомиться с выставкой. Здесь представлены и полевые телефоны 1942, 1944 годов, и современные профессиональные модели цифровых радиостанций, коммутаторы и зарядные устройства. Есть и такие уникальные радиостанции, с которыми белорусские солдаты прошли Афганистан. При этом легендарное средства связи неоднократно спасало жизнь связистам, выступая в качества защиты от пуль и осколочных ранений.

Начальник 263 базы хранения и утилизации средств связи, расположенной в Осиповичах, Максим Терешенок обращает внимание и на аналоговые средства связи советского производства, которые активно используются и сейчас, поскольку являются надежными и неприхотливыми в эксплуатации. "Связь - это управление. Без связи управление нельзя производить: будь это танк, самолет, даже вооруженный солдат. Без средств связи все на войне словно слепы. Поучаствовав во всех наших конкурсах, можно понять, что такое нелегкий труд связиста. Любое подразделение ценит связистов. В связи всегда было престижно служить, при этом нужно иметь не только хорошие физические данные, но и быть интеллектуально развитым", - объясняет подполковник. Связисты предлагают на скорость собрать телефонную линию, перемотать полевой кабель. В конкурсах участвуют даже девушки.

Большой популярностью пользуется лазерный тир, внимание посетителей привлекает подвижный информационный центр "ИЦ-2006", прибывший из Слонима. Немало посетителей изучают устройство минометного комплекса 2С12Б. Юные посетители под руководством отцов и военнослужащих собирают и разбирают пистолеты и винтовки, пробуют прицелиться.

Одним из самым зрелищных моментов сегодняшнего дня является выступление кинологов.

Настоящие баталии развернулись в зоне караоке, где каждый в музыке предлагает свою версию знаменитых армейских песен.

Не меньше развлечений можно найти и в основной зоне "WG Fest: День танкиста", где расположилась самая большая площадка видеоигр из более 200 игровых станций под открытым небом на родине World of Tanks в Минске - крупнейший в Европе фестиваль интерактивных развлечений, объединивший фанатов игр Wargaming со всего мира. В прошлом году белорусскую столицу посетили около 200 тыс. фанатов из 10 стран, сегодня масштабное мероприятие посетили представители 28 стран, включая такие экзотические, как Бахрейн, Иран, ОАЭ.

В общей игровой зоне танкоманы соревнуются за бонус-коды World of Tanks и World of Tanks Blitz. У главной сцены геймеры наблюдают за матчем Кланового. За соревнованиями 30 игроков в формате "15 на 15" наблюдают супруги Ольга и Антон Иваненко из Москвы. Пара увлекается "Танками" уже несколько лет, причем зачастую супруги играют в разных командах, в разных комнатах, но в одной квартире: мол, так интереснее. Сегодня муж и жена опять по разные стороны: болеют за разные команды. Пока обе команды разыгрывают призовой фонд в размере $40 тыс., у Ольги и Антона свой спор. Тот, кто болеет за команду, которая окажется в победителях, получает путевку на путешествие с другом или подругой на Мальдивы. Судя по всему, ставки тут везде нешуточные.

Недавно закончил игру и вышел из "Премиум ангара", где установлена дополнительная игровая зона World of Tanks на более чем 100 компьютеров, минчанин Евгений Ничекорчик. Парень обожает технику, работает инженером-конструктором на заводе колесных тягачей, который, кстати, специализируется на выпуске некоторых составляющих для боевых машин. В мире "Танков" уже шесть лет: достиг максимального 10 ранга (но это не абсолютный максимум - их десятки разновидностей в игре). Но World of Tanks воспринимает как хобби, как отдых и способ отвлечься. В "Премиум ангаре" парень решил сыграть, чтобы протестировать все возможные модели танков. Интересна была и игра в формате виртуальной реальности: пока такое развлечение доступно только на фестивале.

Сразу же после игры Евгений со своей половинкой отправился изучать все фестивальные площадки. Не смог пройти мимо зоны "Поделись своей историей". Организаторы предложили гостям праздника рассказать историю своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. "Мой прадед Иван Сербун 1923 года рождения, сам из Дрогичина. На войне был сапером. Во время освобождения Польши при разминировании пуля попала в мину. Прадеду оторвало обе руки, но он выжил. С прабабушкой Любой они поженились во время войны, а она ведь постоянно прятала дома партизан", - делится своей историей Женя.

О подвигах наших соотечественников во время Великой Отечественной войны рассказывает фотовыставка "Беларусь помнит. 75 мгновений войны". На архивных снимках запечатлены уникальные моменты фронтовой истории: бои отряда имени Чапаева за убранную рожь (1943 год), жители Горецкого района возвращаются домой (1944 год), немецкие пленные на расчистке руин на Советской улице (1944 год).

Миллионы панорамных снимков гости делают с вышки, расположенной в фестивальной зоне. У главной сцены целыми семьями играют в "Мозгобойню". Один за одним сыплются вопросы на общую эрудицию, про Wargaming и международную политику XX века. После того, как гости вдохновились реальными танками и виртуальными баталиями, организаторы приглашают всех поучаствовать в битве на бластерах в командах пять на пять. Для этого достаточно вооружиться разноцветной пластмассовой техникой и занять определенную позицию в укрытии.

Много поклонников у танкотвистера, петанка, лимбо. Все желающие могут поучаствовать в "Танкотлоне", где нужно преодолеть полосу препятствий на "вездеходной" инвалидной коляске. Стоит отметить, что на фестивале на должном уровне развита безбарьерная среда. Гостей на колясках пропускают на праздник без очереди. Перед главной сценой установлен специальный пандус.

Для любителей активного отдыха работает скейт-парк, где молодежь колесит на скейтах, баланс-бордах, лонгбордах. Проходят забеги на самокатах.

Пока отцы с сыновьями делают селфи с игроками ФК БАТЭ, учатся приемам ведения мяча и другим хитростям на мастер-классах от профессиональных футболистов, женская половина приятно проводит время в бьюти-зоне, расположенной неподалеку.

В парфюмерном баре предлагают приготовить авторские духи. В облаке чарующего аромата витают нотки цитруса, корицы, миндаля. В соседнем павильоне красят, крутят локоны и даже делают маникюр. Чуть больше часа в кресле профессионалов - и готов яркий образ для того, чтобы отправиться на праздничный концерт.

Взрывают танцпол под открытым небом на протяжении дня и вечера группы "Крамбамбуля", "Вопли Видоплясова", "Звери" и The Offspring.

Мария ШНА,

Фото Максима ГУЧЕКА и Андрея ПОКУМЕЙКО,

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