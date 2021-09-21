РЕПОРТАЖ: Если человек не спешит вакцинироваться, вакцина сама идет к нему

Именно такой принцип взяли на вооружение медики, когда решили организовать мобильные прививочные пункты от COVID-19 в торговых центрах Могилева и Бобруйска. Сегодня вакцина максимально доступна и бесплатна, однако до выработки коллективного иммунитета еще далеко: не каждый находит время и желание добежать до учреждения здравоохранения. Люди придумывают страшилки о прививке, ищут отговорки, чтобы ее не делать, и в очередной раз надеются на авось - вдруг болезнь меня не коснется. Медицинские работники категорически не согласны с такой постановкой вопроса и готовы сами работать на выезде, чтобы объяснить - лучше вакцины защиты нет. Корреспонденты БЕЛТА побывали в одном из могилевских торговых центров и лично убедились, что нашли самый простой и доступный способ сделать прививку и уберечь себя тем самым от коронавирусной инфекции.

Переступаешь порог могилевского ТЦ "Е-сити", и взгляд сразу упирается в рекламный щит с надписью: "Вакцинация от COVID-19. Защити себя и близких". На полу - указатели направления движения, а в зоне видимости - еще один щит-ориентир. Разметка приводит к просторному павильону, где проводится вакцинация: не найти его действительно сложно, ведь привлекающие внимание указатели размещены на каждом входе в торговый объект. Да и сам мобильный пункт, организованный Могилевской поликлиникой №6, оформлен красиво и со вкусом - ничуть не хуже, чем в современных медицинских центрах. Здесь вам и вежливый, внимательный персонал, и удобные банкетки, чтобы не стоять в ожидании своей очереди, и даже "комплемент от заведения" - вазочка с конфетами.

Пункт вакцинации открылся полчаса назад, а в фойе уже образовалась очередь. Перед входом тоже несколько групп людей - рассматривают новый павильон, читают надписи, берут информационные бюллетени, интересуются, когда можно сделать прививку и что для этого нужно. Среди тех, кто сегодня пришел за первым компонентом, много жителей близлежащих домов: заглянули в торговый центр за продуктами и заодно решили получить дозу иммунитета. Некоторые приехали целенаправленно за китайской вакциной Vero Cell - нужен прививочный паспорт для выезда за рубеж. Оказалось, что такой мобильный пункт очень популярен: за первые три дня его работы здесь привились более 30 человек.

Денис Беспальчий и его жена Елена давно хотели вакцинироваться, но все не получалось - то не было времени, то нужной вакцины. А когда рядом с домом появился прививочный пункт, пришли сюда всей семьей вместе с годовалым сыном. "Мы ждали именно китайскую вакцину - родственники прививались ею, и все прошло хорошо, без последствий, - рассказал глава семьи. - Сначала думали обратиться в поликлинику, а потом увидели, что можно вакцинироваться прямо тут, в магазине. Вакцинироваться в торговых центрах гораздо удобнее: не контактируешь с таким количеством заболевших людей, как в поликлинике, можешь прийти сделать прививку всей семьей, даже с ребенком".

Виктор Алексейков

"Вакцинация от коронавирусной инфекции все больше и больше набирает популярность среди населения, - отмечает главврач Могилевской поликлиники №6 Виктор Алексейков. - Однако человеку нужно найти время и возможность приехать провакцинироваться, ведь не всегда это может быть удобно. А в торговые центры люди ходят намного чаще, чем в поликлиники и больницы, поэтому реализована идея создания такого мобильного прививочного пункта. Мы оснастили его всем необходимым для оказания медицинских услуг. К благому делу подключилась и администрация гипермаркета: на безвозмездной основе выделили помещение, предоставили мебель и оборудование, оказали содействие во всех организационных вопросах".

В прививочной пункте созданы все условия, соответствующие кабинету приема врача и процедурной. Кроме того, налажена компьютерная связь и подключен интернет, благодаря чему есть доступ к общегородской информационной медицинской системе. Врачи на приеме могут посмотреть электронную медкарту пациента и оценить состояние его здоровья. Медперсонал готов к любой, даже непредвиденной ситуации: например, в пункте есть укомплектованная укладка для оказания срочной неотложной медицинской помощи. В случае необходимости прямо на месте можно сделать и электрокардиограмму.

Отдельное внимание уделено информационной работе с населением, так как многие люди приходят развеять свои страхи по поводу прививки. Например, в первый день работы привились 16 человек и еще 35 пришли пообщаться с медицинскими работниками по вопросам вакцинации. Медики уверены, что большинство из них потом выберет время и обязательно вакцинируется. "Наши врачи и медсестры относятся с пониманием и ответственностью к своей работе, поэтому стараются создать на прививочном пункте максимально комфортные условия, - уточняет Виктор Алексейков. - Если мы дискредитируем это хорошее дело (специалисты проявят непрофессионализм, например, укол сделают не так), то оттолкнем пациентов и пойдет обратная реакция. Они уже не посоветует своим знакомым привиться, а предупредят, что лучше сюда не ходить. Наша профессиональная и социальная ответственность - достучаться до каждого, побороть сложившийся скептицизм. Мы постоянно видим тяжелые случаи, вызванные коронавирусной инфекцией, наблюдаем рост заболеваемости, однако такие факты может предотвратить только вакцинация".

Время работы прививочного пункта в будние дни - с 13.00 до 19.00 без перерыва. Прививку от коронавирусной инфекции здесь могут сделать только граждане Беларуси, поэтому предъявление документа, удостоверяющего личность, обязательно. По результатам вакцинации всем желающим в поликлинике №6 выдадут прививочный сертификат. А вот иностранных граждан будут прививать непосредственно в самом учреждении здравоохранения.

Алла Ляхович

"Такой же выездной прививочный пункт работает в торговом центре "Атриум" областного центра, отметила заместитель главного врача по медицинской части Могилевской центральной поликлиники Алла Ляхович. - 21 сентября будет запущен мобильный пункт вакцинации в здании железнодорожного вокзала в Могилеве. Таким образом мы надеемся охватить тех, кто едет с дачи или на дачу, и не доходит до учреждения здравоохранения. Также переговоры по созданию прививочных пунктов ведутся с администрацией ТЦ "Парк-Сити" и Центрального универмага. Если такая форма работы будет востребована среди населения, мы организуем аналогичные пункты по всему городу".

Согласно статистике, в Могилеве первым компонентом уже вакцинированы без малого 22% от всего населения, а это более 80 тыс. человек. Ежедневно первым компонентом прививаются примерно 2-2,5 тыс. горожан и столько же - вторым. Этот показатель в областном центре немного выше среднереспубликанского уровня, но все равно работа по вакцинации должна быть активизирована. Необходимо обезопаситься от COVID-19 до начала подъема сезонной заболеваемости, сформировать коллективный иммунитет, при котором следует привить не менее 60% населения. Медики уверены: чем больше людей сейчас вакцинируются, тем выше вероятность того, что новая волна коронавирусной инфекции не даст резкого скачка и серьезных осложнений.

"В связи с ростом сезонных вирусных заболеваний и увеличением количества выявленных случаев коронавирусной инфекции на первое место по-прежнему выходит профилактика, а наиболее эффективной ее формой остается вакцинация, - отметил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов. - К сожалению, несмотря на доступность и бесплатность вакцины, желающих привиться не много. Причем каждый придумывает для себя различные предлоги: одни говорят, что вакцина влияет на геном человека, другие уверены, что она воздействует на репродуктивную функцию организма, а третьи боятся, что их чипируют. Однако не стоит забывать, что в свое время вакцинация помогла человечеству победить оспу. И сегодня прививка является единственным эффективным вариантом, который поможет предотвратить молниеносное распространение коронавирусной инфекции".

По словам Александра Старовойтова, вирус постоянно мутирует и становится агрессивнее: состояние пациентов утяжеляется в максимально короткие сроки, увеличивается количество форм, при которых у больного появляется кислородная зависимость. COVID-19 еще не приобрел своей сезонности и периодичности, а после летних каникул получился "перекрест" вирусов из различных точек мира. В такой ситуации многое зависит от социальной позиции и ответственности каждого. Предотвратить течение вируса и поставить ему барьер можно только совместными усилиями. Для этого медики и расширяют возможности вакцинации: выезжают на предприятия и в организации, организуют мобильные прививочные пункты в торговых центрах. В ближайшее время будут также организованы пункты вакцинации против COVID-19 на базе университетов и колледжей.

"Сегодня мы наблюдаем повышение сезонной вирусной инфекции, - заключил начальник главного управления. - С появлением температуры, кашля и насморка многие начинают паниковать и говорить, что это COVID-19. На самом деле это не так, ведь коронавирусная инфекция не заместила все остальные вирусы, которые циркулируют на территории нашей страны. Однако это не снимает с нас ответственности: при любой вирусной инфекции необходимо соблюдать элементарные правила гигиены - носить маски, дезинфицировать руки, избегать больших скоплений людей, принимать лекарственные средства и временно дистанцироваться от здоровых людей. Всегда нужно помнить, что заболевание легче предотвратить, чем лечить".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-