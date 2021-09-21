РЕПОРТАЖ: Если человек не спешит вакцинироваться, вакцина сама идет к нему

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 21 сентября 2021
Минск Переменная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:30 Бывшие сотрудники вынесли с предприятия в Барановичах почти 1,3 тыс. л топлива Происшествия
11:30 Мини-завод по производству самогона обнаружен в Пружанском районе Происшествия
11:29 ФОТОФАКТ: Белорусский фонд мира помог открыть в медучреждениях новые палаты для ветеранов войн и труда Общество
11:26 Илья Ивашко вышел во второй раунд теннисного турнира в Нур-Султане Спорт
11:17 ГАИ Минска за день выявила более 160 нарушений ПДД пешеходами Регионы
11:15 Юный мозырянин был участником прошлогодних погромов в райцентре Происшествия
11:14 Минчанка установила на смартфон программу удаленного доступа и потеряла более Br12 тыс. Происшествия
10:59 life:) расширяет 4G-покрытие в Витебской области Регионы
10:47 Убил мать из-за Br10: следователи завершили расследование жестокого убийства в Сенно Происшествия
10:46 В ЕС заявили, что могут пересмотреть отношения с США после их сделки с Австралией В мире
10:36 Развитие в Беларуси дополнительной добровольной пенсионной программы вынесено на совещание у Президента Президент
10:34 Дополнительные меры помощи многодетным при строительстве жилья обсуждаются у Президента Президент
10:33 Суд ЕС обязал Польшу ежедневно выплачивать штраф в размере 500 тыс. евро за добычу угля В мире
10:16 Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина Президент
10:15 Извержение вулкана на Канарах: раскаленная лава вскоре доберется до морского побережья В мире
10:09 РЕПОРТАЖ: Если человек не спешит вакцинироваться, вакцина сама идет к нему Регионы
10:08 В Беларуси за сутки более 90 человек и 32 единицы техники привлекались к поиску потерявшихся в лесах Происшествия
10:01 Либеральная партия премьер-министра Канады выиграла парламентские выборы В мире
10:00 Более 500 предложений будет на электронной ярмарке вакансий в Минске 23 сентября Регионы
09:59 "Единая Россия" получает конституционное большинство в Госдуме В мире
09:55 На двух перекрестках в Минске временно не работают светофоры Регионы
09:50 НББ представила выставку о литературном наследии Нила Гилевича к 90-летию со дня его рождения Культура
09:49 В Судане произошла неудачная попытка госпереворота В мире
09:43 В Минске при пожаре погиб мужчина Происшествия
09:34 Минчанин брал в аренду электросамокаты и сдавал в ломбард Происшествия
09:32 Могилевчанин лишился автомобиля и денег за его продажу Происшествия
09:30 Молодые водители перевезли более 470 тыс. т зерна Общество
09:30 В Витебском районе женщина заблудилась в лесу Происшествия
09:24 Сотни противников вакцинации и карантина протестуют в центре Мельбурна В мире
09:24 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,1 тыс. фур Общество
Все новости
Все новости
Регионы
21 сентября 2021, 10:09

РЕПОРТАЖ: Если человек не спешит вакцинироваться, вакцина сама идет к нему

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ о школе волшебников, или Как дети в Могилеве учатся создавать мультики
РЕПОРТАЖ: Красочные костюмы, диковинные блюда, обряды: фестиваль национальных культур прошел в Минске

Именно такой принцип взяли на вооружение медики, когда решили организовать мобильные прививочные пункты от COVID-19 в торговых центрах Могилева и Бобруйска. Сегодня вакцина максимально доступна и бесплатна, однако до выработки коллективного иммунитета еще далеко: не каждый находит время и желание добежать до учреждения здравоохранения. Люди придумывают страшилки о прививке, ищут отговорки, чтобы ее не делать, и в очередной раз надеются на авось - вдруг болезнь меня не коснется. Медицинские работники категорически не согласны с такой постановкой вопроса и готовы сами работать на выезде, чтобы объяснить - лучше вакцины защиты нет. Корреспонденты БЕЛТА побывали в одном из могилевских торговых центров и лично убедились, что нашли самый простой и доступный способ сделать прививку и уберечь себя тем самым от коронавирусной инфекции.

Переступаешь порог могилевского ТЦ "Е-сити", и взгляд сразу упирается в рекламный щит с надписью: "Вакцинация от COVID-19. Защити себя и близких". На полу - указатели направления движения, а в зоне видимости - еще один щит-ориентир. Разметка приводит к просторному павильону, где проводится вакцинация: не найти его действительно сложно, ведь привлекающие внимание указатели размещены на каждом входе в торговый объект. Да и сам мобильный пункт, организованный Могилевской поликлиникой №6, оформлен красиво и со вкусом - ничуть не хуже, чем в современных медицинских центрах. Здесь вам и вежливый, внимательный персонал, и удобные банкетки, чтобы не стоять в ожидании своей очереди, и даже "комплемент от заведения" - вазочка с конфетами.

Пункт вакцинации открылся полчаса назад, а в фойе уже образовалась очередь. Перед входом тоже несколько групп людей - рассматривают новый павильон, читают надписи, берут информационные бюллетени, интересуются, когда можно сделать прививку и что для этого нужно. Среди тех, кто сегодня пришел за первым компонентом, много жителей близлежащих домов: заглянули в торговый центр за продуктами и заодно решили получить дозу иммунитета. Некоторые приехали целенаправленно за китайской вакциной Vero Cell - нужен прививочный паспорт для выезда за рубеж. Оказалось, что такой мобильный пункт очень популярен: за первые три дня его работы здесь привились более 30 человек.

Денис Беспальчий и его жена Елена давно хотели вакцинироваться, но все не получалось - то не было времени, то нужной вакцины. А когда рядом с домом появился прививочный пункт, пришли сюда всей семьей вместе с годовалым сыном. "Мы ждали именно китайскую вакцину - родственники прививались ею, и все прошло хорошо, без последствий, - рассказал глава семьи. - Сначала думали обратиться в поликлинику, а потом увидели, что можно вакцинироваться прямо тут, в магазине. Вакцинироваться в торговых центрах гораздо удобнее: не контактируешь с таким количеством заболевших людей, как в поликлинике, можешь прийти сделать прививку всей семьей, даже с ребенком".

Виктор Алексейков
Виктор Алексейков

"Вакцинация от коронавирусной инфекции все больше и больше набирает популярность среди населения, - отмечает главврач Могилевской поликлиники №6 Виктор Алексейков. - Однако человеку нужно найти время и возможность приехать провакцинироваться, ведь не всегда это может быть удобно. А в торговые центры люди ходят намного чаще, чем в поликлиники и больницы, поэтому реализована идея создания такого мобильного прививочного пункта. Мы оснастили его всем необходимым для оказания медицинских услуг. К благому делу подключилась и администрация гипермаркета: на безвозмездной основе выделили помещение, предоставили мебель и оборудование, оказали содействие во всех организационных вопросах".

В прививочной пункте созданы все условия, соответствующие кабинету приема врача и процедурной. Кроме того, налажена компьютерная связь и подключен интернет, благодаря чему есть доступ к общегородской информационной медицинской системе. Врачи на приеме могут посмотреть электронную медкарту пациента и оценить состояние его здоровья. Медперсонал готов к любой, даже непредвиденной ситуации: например, в пункте есть укомплектованная укладка для оказания срочной неотложной медицинской помощи. В случае необходимости прямо на месте можно сделать и электрокардиограмму.

Отдельное внимание уделено информационной работе с населением, так как многие люди приходят развеять свои страхи по поводу прививки. Например, в первый день работы привились 16 человек и еще 35 пришли пообщаться с медицинскими работниками по вопросам вакцинации. Медики уверены, что большинство из них потом выберет время и обязательно вакцинируется. "Наши врачи и медсестры относятся с пониманием и ответственностью к своей работе, поэтому стараются создать на прививочном пункте максимально комфортные условия, - уточняет Виктор Алексейков. - Если мы дискредитируем это хорошее дело (специалисты проявят непрофессионализм, например, укол сделают не так), то оттолкнем пациентов и пойдет обратная реакция. Они уже не посоветует своим знакомым привиться, а предупредят, что лучше сюда не ходить. Наша профессиональная и социальная ответственность - достучаться до каждого, побороть сложившийся скептицизм. Мы постоянно видим тяжелые случаи, вызванные коронавирусной инфекцией, наблюдаем рост заболеваемости, однако такие факты может предотвратить только вакцинация".

Время работы прививочного пункта в будние дни - с 13.00 до 19.00 без перерыва. Прививку от коронавирусной инфекции здесь могут сделать только граждане Беларуси, поэтому предъявление документа, удостоверяющего личность, обязательно. По результатам вакцинации всем желающим в поликлинике №6 выдадут прививочный сертификат. А вот иностранных граждан будут прививать непосредственно в самом учреждении здравоохранения.

Алла Ляхович
Алла Ляхович

"Такой же выездной прививочный пункт работает в торговом центре "Атриум" областного центра, отметила заместитель главного врача по медицинской части Могилевской центральной поликлиники Алла Ляхович. - 21 сентября будет запущен мобильный пункт вакцинации в здании железнодорожного вокзала в Могилеве. Таким образом мы надеемся охватить тех, кто едет с дачи или на дачу, и не доходит до учреждения здравоохранения. Также переговоры по созданию прививочных пунктов ведутся с администрацией ТЦ "Парк-Сити" и Центрального универмага. Если такая форма работы будет востребована среди населения, мы организуем аналогичные пункты по всему городу".

Согласно статистике, в Могилеве первым компонентом уже вакцинированы без малого 22% от всего населения, а это более 80 тыс. человек. Ежедневно первым компонентом прививаются примерно 2-2,5 тыс. горожан и столько же - вторым. Этот показатель в областном центре немного выше среднереспубликанского уровня, но все равно работа по вакцинации должна быть активизирована. Необходимо обезопаситься от COVID-19 до начала подъема сезонной заболеваемости, сформировать коллективный иммунитет, при котором следует привить не менее 60% населения. Медики уверены: чем больше людей сейчас вакцинируются, тем выше вероятность того, что новая волна коронавирусной инфекции не даст резкого скачка и серьезных осложнений.

"В связи с ростом сезонных вирусных заболеваний и увеличением количества выявленных случаев коронавирусной инфекции на первое место по-прежнему выходит профилактика, а наиболее эффективной ее формой остается вакцинация, - отметил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов. - К сожалению, несмотря на доступность и бесплатность вакцины, желающих привиться не много. Причем каждый придумывает для себя различные предлоги: одни говорят, что вакцина влияет на геном человека, другие уверены, что она воздействует на репродуктивную функцию организма, а третьи боятся, что их чипируют. Однако не стоит забывать, что в свое время вакцинация помогла человечеству победить оспу. И сегодня прививка является единственным эффективным вариантом, который поможет предотвратить молниеносное распространение коронавирусной инфекции".

По словам Александра Старовойтова, вирус постоянно мутирует и становится агрессивнее: состояние пациентов утяжеляется в максимально короткие сроки, увеличивается количество форм, при которых у больного появляется кислородная зависимость. COVID-19 еще не приобрел своей сезонности и периодичности, а после летних каникул получился "перекрест" вирусов из различных точек мира. В такой ситуации многое зависит от социальной позиции и ответственности каждого. Предотвратить течение вируса и поставить ему барьер можно только совместными усилиями. Для этого медики и расширяют возможности вакцинации: выезжают на предприятия и в организации, организуют мобильные прививочные пункты в торговых центрах. В ближайшее время будут также организованы пункты вакцинации против COVID-19 на базе университетов и колледжей.

"Сегодня мы наблюдаем повышение сезонной вирусной инфекции, - заключил начальник главного управления. - С появлением температуры, кашля и насморка многие начинают паниковать и говорить, что это COVID-19. На самом деле это не так, ведь коронавирусная инфекция не заместила все остальные вирусы, которые циркулируют на территории нашей страны. Однако это не снимает с нас ответственности: при любой вирусной инфекции необходимо соблюдать элементарные правила гигиены - носить маски, дезинфицировать руки, избегать больших скоплений людей, принимать лекарственные средства и временно дистанцироваться от здоровых людей. Всегда нужно помнить, что заболевание легче предотвратить, чем лечить".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь вакцинация репортаж
Новости рубрики Регионы
Фото из архива ГАИ Минска за день выявила более 160 нарушений ПДД пешеходами
life:) расширяет 4G-покрытие в Витебской области
Фото из архива Более 500 предложений будет на электронной ярмарке вакансий в Минске 23 сентября
Фото из архива На двух перекрестках в Минске временно не работают светофоры
Фото из архива Филиал кафедры архитектуры БрГТУ открывают в Брестской крепости
Фото из архива Акция "Детский автобус" стартовала в Гомельской области
Главное
Во время совещания Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью
РЕПОРТАЖ: Если человек не спешит вакцинироваться, вакцина сама идет к нему
Пробовать обязательно! В Гродно гостей собрал самый вкусный праздник - Открытый фестиваль сыра
Топ-новости
Развитие в Беларуси дополнительной добровольной пенсионной программы вынесено на совещание у Президента
Соболенко впервые в карьере квалифицировалась на итоговый турнир WTA
Минэнерго прокомментировало информацию об импорте Беларусью российской электроэнергии
В Беларуси за сутки более 90 человек и 32 единицы техники привлекались к поиску потерявшихся в лесах
Карпенко: студенческий спорт важен для формирования спортивного резерва
Холодная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,1 тыс. фур
Пиневич: койки под COVID-19 открываются превентивно
Медики рассказали о состоянии детей погибшей на белорусско-польской границе мигрантки
В Беларуси в январе-августе построили более 29 тыс. квартир
Петришенко обсудил с министром ЕЭК совместный ответ стран ЕАЭС на санкции
Беларусь до конца года планирует принять две повторных миссии МАГАТЭ
ГАИ: наезд на пешеходов остается самым распространенным видом ДТП
Денисенко: дружба лидеров Беларуси и Таджикистана хорошая основа для всестороннего сотрудничества
Червяков: развитие территорий и отраслей должно быть синхронизировано
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.