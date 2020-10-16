РЕПОРТАЖ: И мчат пустые поезда - третья ветка минского метро готовится к открытию

Красивые кадры уже практически готовых к открытию станций третьей линии минского метро недавно заполнили интернет-пространство. По столице и не только пошли гулять слухи - вот-вот ветку откроют. Но метростроевцы не торопят события и не называют точную дату: слишком велика ответственность перед тысячами пассажиров, которых нужно доставить до пункта назначения без задержек и безопасно. И пока "штадлеры" скользят по "зеленолужским" рельсам пустыми.

На всех участках вдоль третей линии, особенно в пределах четырех готовящихся к открытию станций, кипит работа: наладка, приемка, визиты комиссий. Поэтому специалист по работе с персоналом УП "Минскметрострой" Василий Гембицкий сразу предупреждает: времени на разговоры мало.

"Нам надо полностью все наладить, чтобы было идеально, без каких-то недочетов. После этого Минский метрополитен заберет объект в эксплуатацию", - объясняет он.

На станцию "Ковальская Слобода" мы заглядываем не первый раз. Но теперь на ней разве что прибраться и красную ленточку натянуть остается.

Мастер открытых горных работ участка №11 СМУ №2 Владимир Кузнецов, который на этом объекте трудится с самого начала, подтверждает: практически все уже готово. "Это станция с одним вестибюлем, наподобие "Грушевки", из которого ведут два выхода. И аварийный выход с другой стороны платформы. Конечно, население ждет, когда откроются переходы, но пока и по светофорам можно передвигаться без проблем", - говорит мастер. Совсем скоро вестибюль начнут обживать "Союзпечать", цветочный магазин, аптека, ларек "Минсктранса" и др. - классический набор павильонов подземки.

За стеклянными дверями начинается зона самого метро. Турникеты уже установлены, но пока не настроены. За стеклянной дизайнерской перегородкой в стилистике всей станции спряталась зона досмотра. А напротив - галерея, ведущая к лифту, с двух сторон которой вниз спускаются лестницы.

"Здесь глубина заложения небольшая - 10-14 м, поэтому нет ни эскалаторов, ни траволаторов. Но есть лифты для людей с ограниченной мобильностью: часть перемещает пассажиров с улицы в вестибюль, часть связывает входную зону с платформой", - поясняет Владимир Кузнецов.

"На предыдущих станциях не было тех решений, которые применены здесь. Технические нормы предполагают определенные меры безопасности на случай пожара. Пути отгорожены от вестибюля стеклянными негорючими конструкциями, будет опускаться противодымовая штора. Такого нет ни на одной из ранее построенных станций", - обращает внимание на сочетание безопасности и дизайна мастер.

Интересных задумок здесь много: начиная с тяжелых кованых люстр с неожиданным световым эффектом и заканчивая абстрактными рисунками на стеклянных панно, среди которых затерялись окошки с сюрпризами. Фоном для акцентов служит непривычная для метро палитра всех оттенков серого.

"Когда включается освещение, можно увидеть интересную задумку архитекторов, - интригует Владимир Кузнецов. - Заметили, что светильники над платформой не по центру, а смещены в сторону? Это потому, что из-за игры света, когда включается электричество, кажется, будто с другой стороны висит еще одна такая же люстра".

По обе стороны от нас замерли, сверкая глянцем новизны, штадлеровские вагоны, частично скрытые за стеклянными перегородками по краям платформы. "Пуско-наладочные работы уже завершены, сейчас идет обкатка подвижных составов в режиме работы метро. Ее проходят штадлеровские электрички. Третью линию будут обслуживать только они. В течение дня поезда проезжают от "Ковальской Слободы" до станции "Юбилейная" и в обратном направлении - по обоим путям. То есть проходят еще через станции "Вокзальная" и "Площадь Франтишка Богушевича". Когда поезд приходит на станцию, его двери открываются синхронно со створками на платформе, как в лифтах. Эти новые системы нужно отрегулировать совместно со строителями. Чтобы потом принимать пассажиров без проблем", - уточняет специалист.

Кстати, установленные на платформе защитные двери поставлены из Турции, но все работы по монтажу выполняла бригада метростроевцев под присмотром специалистов турецкой компании.

Обкатка, тестирование синхронизации дверей идет уже почти месяц.

"И уже выполнена проходка до станции "Аэродромная" - в сторону "Курасовщины". Там стоит перегородка, когда придет момент, ее снимут - и поезда смогут идти уже дальше за "Ковальскую Слободу". Но до этого момента нам еще предстоит сделать очень много - это работа не одного года", - замечает Владимир Кузнецов.

Заглядываем и в блок служебных помещений. Там расположены все системы, которые связаны с электричеством, вентиляцией, насосами, связью. Большой комплекс. В помещение дежурных по станции, откуда ведется все руководство как сейчас, в период обкатки, так и в будущем, многолюдно. Но потом здесь будет находиться всего один человек, без которого обслуживание станции было бы невозможным. Под его ответственностью все работы, которые производятся ночью, после отключения напряжения на сетях. Он же отслеживает ситуацию в режиме онлайн днем. По всей станции установлено множество видеокамер, с которых изображения в режиме онлайн подаются диспетчеру и в здание эксплуатации.

"Как видите, мы уже на низком старте. Заканчивается монтаж систем для запуска Wi-Fi на станции. Ближе к запуску, наконец, можно будет навести лоск и чистоту, но пока что платформа в пыли. Поставим скамейки", - по-хозяйски добавляет наш собеседник.

Следующая остановка - станция метро "Вокзальная". Одна из самых больших, с очень широкой платформой, чтобы вместить весь ожидаемый пассажиропоток, ведь рядом железнодорожный и автовокзал. Эта станция переходная, с нее можно попасть на станцию "Площадь Ленина".

"Направление потоков одностороннее. То есть два перехода: по одному пути попадаем на станцию "Площадь Ленина", по второму - с "Площади Ленина" на "Вокзальную". Переходы оснащены траволаторами, чтобы облегчить движение пешеходов. Длина перехода от станции "Вокзальная" примерно 220 м - и там будут работать четыре траволатора. В обратном направлении переход короче - порядка 170 м, там используются только три траволатора", - рассказывает заместитель главного инженера тоннельного отряда УП "Минскметрострой" Сергей Рудаковский.

Сориентироваться, в какой поток "вливаться" для перехода между станциями, помогут турникеты и цветовые указатели. Если надо пересесть на синюю ветку - следуй за синей полосой. На зеленую - соответственно.

У "Вокзальной" есть и другие особенности. Это первая в Минске станция с наземным вестибюлем - под ним находятся два перегонных тоннеля от "Площади Ленина" до "Института культуры". Как и в случае с "Ковальской Слободой", здесь только один вестибюль с выходом к диспетчерской станции "Дружная".

Завораживает и дизайнерское решение - темные тона, цветовая схема "черный-красный-белый", простые линии, лаконичные колонны, много светодиодной подсветки. И символ станции - четырехметровое Древо дорог.

Сергей Рудаковский тоже замечает: сложное оборудование - двери с автоматической системой - требует больше времени для пусконаладки.

Кажется, эта фраза звучит рефреном на каждой из станций - ведь все они на Зеленолужской линии оборудованы новой системой безопасности, чтобы снизить риск падения людей на рельсы. На "Юбилейной площади" тоже все движение вокруг автоматических дверей.

Из интересного здесь - рекорд столичной подземки (станция уходит на глубину 32 м), а также отсутствие прямого входа (попасть на станцию можно только через переход от "Фрунзенской").

А еще - более воздушный, чем на прочих новеньких станциях, дизайн. Светлые тона, парящие световые круги и стремящиеся ввысь белые колонны.

На "Площадь Франтишка Богушевича" заезжаем сделать только пару фото, чтобы больше не отвлекать метростроевцев от дел. Тем более, когда станции откроются, сюда все равно хлынет не только поток пассажиров, но и просто много любопытствующих - как на экскурсию в музей. Только всего лишь за 70 копеек.

Пока же мы ждем открытия хотя бы участка третьей линии Минского метрополитена, давайте вспомним и попробуем представить, какой она предстанет спустя несколько лет - на всех 16 км с 14 станциями. Линия соединит южный и северный секторы Минска с центральной частью города. Когда будет введен первый участок протяженностью 7,6 км от станции "Корженевского" ("Слуцкий Гостинец") до станции "Юбилейная" ("Юбилейная площадь"), жителям микрорайона Курасовщина будет удобнее добираться в центр города и другие его части. Также высокоскоростной транспортной связью будет обеспечен деловой район "Минск-Мир", расположенный на территории бывшего аэропорта "Минск-1". При этом в центре города сформируется транспортный треугольник с вершинами в пересадочных узлах на станциях "Октябрьская" - "Купаловская", "Площадь Ленина" - "Вокзальная" и "Фрунзенская" - "Юбилейная площадь". В районе вокзала будут все возможные транспортные линии: в шаговой доступности от двух веток метро пересадка на поезда, в том числе пригородные, остановки общественного транспорта и паркинг.

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-