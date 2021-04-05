РЕПОРТАЖ: Инклюзивно и уникально - как в Гомеле расширяют горизонты для людей с неограниченными возможностями

Исполнить хит жестами, освоить азы бизнеса при диагнозе ДЦП или покорить жюри международного конкурса - все больше людей с инвалидностью открывают в себе новые возможности. О том, кто и как в Гомеле помогает людям с ограниченными возможностями здоровья открыть мир по-новому и воспитать инклюзивное общество, рассказал БЕЛТА заведующий Центра инклюзивной культуры Кирилл Курдюмов.

Миссия выполнима

Центру инклюзивной культуры в Гомеле 4 апреля исполнилось 4 года. Необычный набор цифр, но в коллективе не связывают с нумерологией продвижения на своем пути. Это место притяжения творческих, целеустремленных гомельчан разного возраста, среди которых гармонично развиваются и люди с инвалидностью.

Форматы спектаклей, концертов и других мероприятий, которые представляют в центре - уникальны для республики. Центр инклюзивной культуры в таком виде, как в Гомеле, единственный в Беларуси.

Центр был образован в 2017 году как филиал Городского центра культуры. Здесь занимаются воспитанием инклюзивного общества. "Через творчество мы пытаемся показать всем, какие люди есть вокруг нас и как человек с той или иной группой инвалидности может реализовать себя. У нас 23 коллектива с различными направлениями: вокальное, хореографическое, театральное, робототехника, сценарное искусство, декоративно-прикладное и многие другие. Есть и своя киновидеостудия. На базе центра занимаются более 500 детей, которые наравне общаются, репетируют, выходят на сцену и творят с людьми с ограниченными возможностями здоровья. И это очень важно, потому что когда мы делаем номера, слабослышащий может исполнять жестовую песню, а подтанцовка детей такого же возраста дополняет номер. И они наравне общаются, понимают друг друга, общаются без малейшего намека на жалость", - рассказал Кирилл Курдюмов.

Толерантность к людям с ограниченными возможностями здоровья постепенно набирает силу. "Чем больше мы будем показывать, что люди с инвалидностью живут рядом с нами, могут реализовываться и вносят свой вклад в развитие культуры Гомеля, будет лучше для всех. И мероприятия, которые мы проводим, этому способствуют", - убежден руководитель. Команда центра уверена, что миссия выполнима.

Горизонты без ограничений

В центре расширяют рамки привычного восприятия через творчество. Яркий пример - вернисаж, который не раз проводили в Центре инклюзивной культуры. Казалось бы, широко известный формат, но творческая команда добавила свои особенности, превращая его в комплекс культурных событий. Выставка креативных работ профессиональных художников и любителей искусства стала нерядовым мероприятием. Рассматривая картины, гости вернисажа погружались в атмосферу действа. Во время размеренной беседы, словно из ниоткуда, неожиданно возникали артисты, создавая театральные перформансы. А традиционная сцена, на которую привыкли смотреть из зрительного зала, сменила амплуа и превратилась в полноценное место встреч и общения. Здесь гости беседовали, тусовались, рядом выступал ди-джей - все погружались в единую клубную атмосферу. Все свободно общались, без каких-либо стесненных обстоятельств. Была создана во всех отношениях абсолютно безбарьерная обстановка. В течение 4 часов люди общались, получали эмоции и погружались в инклюзию. "Мы не делаем акцент на инвалидности, все в едином формате. Все друг друга дополняют, взаимодействуют", - отметил Кирилл Курдюмов.

Многие гости были по-хорошему шокированы. У некоторых появился новый взгляд на то, чего не замечали ранее. Постепенно у людей появляется интерес к таким мероприятиям.

Уникальность внутри

Воспитанники центра уникальны сами по себе. У каждого свой путь преодоления. Так, звездочкой центра и, возможно, уже международного формата стала девушка Виктория. Ее жизнь разделилась на до и после с приобретенным недугом. Проблема с опорно-двигательным аппаратом возникла после черепно-мозговой травмы. Но девушка нашла себя в новой области. Благодаря преподавателю центра Анне Романовой уже готов яркий костюмированный номер Виктории на международный конкурс по спортивно-бальным танцам в инвалидных колясках.

А театр "Инклюзион" предлагает вниманию зрителей часовые спектакли на двух-трех героев, роли которых исполняют особенные артисты. Такие постановки гарантируют близкий контакт, обмен энергией, более глубокое осмысление жизни и спектакля.

В центре есть исполнители в технике жестовой песни, актеры проникновенных эмоциональных постановок, юмористы, мастера пантомимы, танцоры, художники, керамисты, участники конкурсов творчества и красоты. "Наша главная задача - чтобы люди с инвалидностью могли раскрыть свой потенциал и поверить в свои силы", - отметил Кирилл Курдюмов.

Онлайн и офлайн

Время и эпидемиологическая обстановка расставляет свои приоритеты в культурной жизни региона и страны. И в центре сделали разделение на офлайн и онлайн секторы.

В 2020 году без промедлений сориентировались и значительно продвинулись на интернет-площадках: в YouTube, Instagram и др. Здесь всегда свежая информация о новых проектах, мероприятиях, интенсивах, мастер-классах и постановках. Те, кто что-то пропустил, может частично наверстать упущенное в сети, где опубликованы скетчи, видеоотчеты, бекстейджи. Кроме того, онлайн приглашали подписчиков на утренние зарядки и другие активности.

При этом успешно проходят офлайн-мероприятия. По словам руководителя, зал на 450 мест позволяет соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию.

Новые возможности для посетителей центра и горожан открыл коворкинг-центр "Инклюзив-хаб". Это пространство для продвижения образовательного контента. Здесь проходят вебинары, семинары, интенсивы с иностранными партнерами. Инициативные люди с инвалидностью участвуют в социальных и бизнес-проектах. Благодаря круглым столам, семинарам с иностранными специалистами удалось перенять современные методики работы, привлечь внимание к проблемам взаимодействия людей с инвалидностью. Эти проекты продолжались и онлайн.

Также руководитель команды Funny Nose Марина Ермакова проводит уроки толерантности для учащихся 1-4 классов. Специалисты в костюме анимированных персонажей в игровой форме показывают, как общаться с такими людьми.

Как видят мир люди с ограниченными возможностями здоровья, показал со сцены инклюзивный проект "Присутствие". Такие постановки наполнены глубинными смыслами, которые открывают для зрителя самого себя с нового ракурса. К слову, особенность актеров, художников и других творцов зритель-новичок замечает только первые 5 минут общения, а уже через 15 минут общается и воспринимает их без оглядок и акцентов.

Инклюзивная афиша

Афиша центра всегда насыщенна и разнообразна. Мозговой штурм команды направлен на поиск новых форматов и форм, рассчитанных на здоровых людей, в которых могут проявить свои возможности участники с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и с ДЦП.

Анонсы новых мероприятий всегда сопровождают ожидания уже известных широкой аудитории. Много эмоций дарит участникам популярный формат со своей историей - международный фестиваль сатиры и юмора "Белая ворона". Он несколько лет собирал любителей творчества, культуры и туристической романтики. В его программе - конкурсы, палаточный лагерь, беседы у костра, вечерние концерты, спортивные мероприятия.

Образовательные контенты - отдельное направление. Один из таких проектов - "УвереннаЯ", который имел большой резонанс и был важен с точки зрения социальных преобразований. С девушками работали психологи, хореографы. Также людей с инвалидностью взяли под свое крыло предприниматели, опекали и обучали девушек бизнес-форматам. Благодаря менторам они приобрели новые квалификации, трудоустроились.

А некоторые девушки с нарушением слуха - участницы проекта "Образование без преград" - получили навыки визажа, парикмахерского искусства и др. Некоторые даже смогли изменить свою жизнь.

При этом также используется грантовая система. Благодаря комплексным проектам, у людей появляется чувство уверенности в себе, в своих силах и возможностях. Постепенно снимаются и препятствия в создании безбарьерной среды. Время показывает, что люди чувствуют эти изменения. "Ребята, которые занимаются кино- и видеосъемками в нашем центре, снимают мини-фильмы и мини-сериалы. Мы показываем, как человек проходит путь от идеи до ее реализации, получает новые знания и квалификации. Социальные ролики транслируем на широкую аудиторию. И все больше людей приобщаются к центру, получают возможность адаптироваться и раскрывать свой потенциал. Важно даже то, чтобы однажды кто-то мог сам себе задать вопрос: "А не попробовать ли мне себя в чем-то новом?" Ведь нет границ и ограничений - есть большие возможности для каждого", - поделился руководитель центра.

Потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья достаточно широк. Секрет их успеха и мастерства высокого уровня - в умении сконцентрироваться на действительно важных для них моментах. Как рассказал руководитель центра, многие из нас в суете большого города распыляются на мелочи, а люди с инвалидностью фокусируются на конкретных вещах и дают результат.

Команда лидеров

Кирилл Курдюмов подчеркнул, что за это время в центре создана крепкая команда преподавателей. Это специалисты с большой буквы, но в первую очередь - люди, для которых их деятельность имеет особый смысл. Они наполнены светом, которым делятся с другими, берут на себя ответственность за своих подопечных.

Так, в Центре инклюзивной культуры добавляют красок в жизненную палитру людей с особенностями психофизического развития. А это отражается и на восприятии их другими. "Число посетителей центра возрастает, а значит - есть потребность в нашем творчестве", - заключил Кирилл Курдюмов.

БЕЛТА,

Фото Центра инклюзивной культуры.-0-