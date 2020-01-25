РЕПОРТАЖ: Ювелир из Бреста создал самое маленькое кольцо в мире

Ювелирному мастеру из Бреста удалось создать самое маленькое обручальное кольцо. Корреспондент БЕЛТА побывал в мастерской, где создано необычное украшение, которое будет впору разве что Дюймовочке.

В витринах мастерской ювелира-дизайнера Вадима Качана искусные изделия из золота и серебра с драгоценными камнями. Среди них запряталось то самое колечко, которое прямо с порога в глаза и не бросится. Отыскать его среди изящных украшений стало долгим делом.

Любовь к мелким деталям у Вадима появилась еще с детства, когда вместе с сестрой из алюминиевой проволоки они изготавливали маленькие ножики, пистолеты, а из бумаги делали книжки размером примерно в 1 кв.см. "Это было увлечение, которое, наверное, отчасти меня к ювелирному делу и привело", - поделился мастер.

Миниатюрное обручальное кольцо у Вадима уже не первое. Около 15 лет назад ему удалось сделать украшение еще меньше, чем выставочный экспонат, однако, к сожалению, оно не сохранилось. "Это была целая история! Я тогда работал в мастерской наемным сотрудником. В начале 2000-х с ребятами на спор решили проверить мастерство. Пари заключалось в том, что кольцо должно было пролезть в ушко швейной иглы среднего размера. В результате я сделал такое. Спор был выигран, а вот кольцо потом потерялось. Но осталась идея сделать украшение с мелким камнем в маленьком масштабе, чтобы под большим увеличением оно выглядело, как обычное обручальное", - вспоминает ювелир.

В декабре прошлого года Вадим Качан воплотил в жизнь свою давнюю идею. На составление четкого плана у ювелира ушло около месяца, а на изготовление - около трех дней. Большой сложностью оказалось найти инструмент для такой мелкой работы. "Все пилочки, которые есть у меня, - грубые. Пришлось из серийных пилок покупать самые тонкие, которые можно только найти. Некоторые инструменты изготовил сам, некоторые - подточил или подпилил", - рассказал он.

И вот получилось оно - кольцо из белого и розового золота около 2 мм в диаметре, весом 0,01 г с бриллиантом в 0,002 карата (это самый маленький из доступных камней серийного производства). Себестоимость материалов оказалась достаточно низкой - не превышает и Br5. Без сомнений, на такую уникальную драгоценность могли бы найтись покупатели, готовые отдать за нее большие деньги, однако по закону на золотом изделии при продаже должно стоять государственное клеймо. "Планов на него никаких пока нет. Оно просто будет стоять у нас на витрине среди других колец. Возможно, оно будет интересно людям. Ведь целью было не просто сделать самое маленькое кольцо, а выполнить его в таких размерах наиболее эстетически приглядным", - признается ювелир.

После публикации информации о драгоценности в сети LinkedIn к Вадиму Качану проявили интерес английские журналисты, которые в своем материале сравнили его работу с кольцом индийского ювелира Ашиша Вермы, занесенным в Книгу рекордов Индии. Заявленные там параметры примерно соответствуют параметрам брестского кольца, а визуально кольцо зарубежного мастера даже массивнее. "В своем заголовке "Самое маленькое кольцо в мире?" британская журналистка Рейчел Тейлор знак вопроса поставила специально, чтобы читатель сам для себя решил, какое изделие - рекордсмен", - пояснил Вадим.

Драгоценность белорусского ювелира, безусловно, претендует на мировые рекорды. Однако, по его утверждению, подавать заявление в Книгу рекордов Гиннесса смысла нет: организаторы отказываются принимать достижения в категории, которой до этого не было зафиксировано. Для города Бреста это очевидный рекорд, который как минимум достоин внимания. "Берестейская книга рекордов" планировалась к созданию еще в 2012 году. Но, к сожалению, поддержки не нашла, а попытка привлечь заинтересованных людей оказалась безуспешной. Единственное место, где можно неофициально зарегистрировать достижения региона, - публичная страница в социальной сети "ВКонтакте".

"Я не собираюсь бить какие-то рекорды и не жду, что кто-то будет бить мои. Мне интересно двигаться куда-то дальше, у меня есть идеи, надеюсь их воплотить", - заключил Вадим Качан.

Вадим ЯКУБЁНОК

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