РЕПОРТАЖ: Как могилевские школьники в армию сходили

Чем наполнен быт солдат, сколько весит бронежилет, как надевать тренировочный водолазный костюм и какова на вкус армейская каша узнали могилевские старшеклассники. Вместе с ними проходить квест "Один день в армии" отправились и корреспонденты БЕЛТА.

Проходил квест на базе воинской части 72471, где размещается 188-я гвардейская инженерная бригада. Там готовят саперов, водителей-механиков специальной инженерной техники, понтонеров и водолазов.

"Мы стараемся показать старшеклассникам - будущим солдатам - какая армия изнутри, из чего состоят солдатские будни, чему здесь учим молодых людей. Мы хотим, чтобы молодые люди убедились, что в армии не так страшно, как это кажется на первый взгляд. Об этом можно тысячу раз сказать, но всегда лучше посмотреть самому. В этот раз участниками нашего квеста стали 20 учеников 9-11-х классов из четырех школ города. Для них подготовили не только задания, но и презентации разнообразной техники и снаряжения", - рассказал командир 188-й гвардейской инженерной бригады полковник Валерий Журавлев.

Валерий Журавлев

Испытания для мальчишек начались в казарме.

"Здесь солдаты отдыхают, приводят в порядок свою форму. Потом мы научим правильно заправлять кровати и подшивать воротнички. После этого у всех будет возможность примерить форму, собрать и разобрать автомат, - провел небольшой инструктаж и.о. заместителя командира по идеологической работе - начальника идеологической работы гвардии старший лейтенант Кирилл Воронов.

Разбившись на 4 группы, старшеклассники приступили к выполнению заданий. Заправить правильно кровать в армии - это целое искусство. Поправить, сложить, вытянуть, разгладить. Теперь ребята сами могут давать мастер-классы. А вот подшивать воротнички оказалось не так-то просто. Первые стежки были неуверенными и не всегда ровными. Но солдаты срочной службы пришли однодневным новобранцам на помощь. В итоге все остались довольны работой.

Переоблачившись в солдатскую форму, школьники начали собирать и разбирать автоматы. Примерили переносные радиостанции, с которыми работают связисты. Вся представленная техника - белорусского производства. Даже попытались поговорить друг с другом из разных углов казармы. Кроме этого, каждый смог примерить каску и бронежилет, вес которого, кстати, 10 кг.

"Если учесть, что этот бронежилет может спасти жизнь - 10 кг не так уж много. Такие бронежилеты носят наши солдаты на учениях. Это универсальное средство защиты. Вот здесь размещаются пластины, которые спасают жизни от осколков гранат и пуль калибра 7,62 мм, - рассказывает и показывает Кирилл Воронов.

Ученик 9-го класса средней школы №23 Вадим Грудинов в таком квесте участвует впервые. "До этого я никогда не видел, как устроена жизнь солдата изнутри, что из себя представляет армия. Только слушал от старших, что-то читал в интернете. Оказывается, это интересно. Столько всего нового нам показали и дали попробовать. Страшно ли мне в будущем идти служить? Скорее, нет", - поделился впечатлениями он.

После этого ровный строй школьников отправился посмотреть, как проходят подготовку и с чем работают водолазы.

Воинская часть 72471 - единственное место в Беларуси, где есть школа по подготовке водолазов для всех силовых структур страны. Презентация снаряжения, возможность подышать воздухом из баллона и сделать пару селфи в настоящем водолазном скафандре - для ребят подготовили много интересного.

"Перед вами костюм для водолазов образца 1960-х годов. Он до сих пор нами используется, - показывает огромный оранжевый костюм старший инструктор-водолаз прапорщик Алексей Ковалев. - Наши водолазы работают с современным оборудованием, однако этот костюм - самый безопасный для первых шагов на дне. Его вес - 80 кг. Каждый груз весит по 16 кг. После того как он будет полностью надет на человека, внутрь начнет поступать воздух. Он будет распределяться внутри всего костюма. Потому, если водолаз перестанет по каким-то причинам стравливать воздух в атмосферу, костюм надуется и вытолкнет его на поверхность.

Первым примерить водолазный костюм вызвался Андрей Войтицкий, ученик 11-го класса средней школы №22. Надевали на него костюм сразу три человека (оказалось, без помощников его нельзя ни снять, ни надеть). Когда закрутили все болты, костюм на Андрее начал надуваться.

"Как только он надулся, сразу появилась скованность в движениях. Кажется, что ты стал таким огромным. Стоять в нем вроде не тяжело, но вот ходить - это уже другой вопрос, - смеется парень. - Мне кажется, часа два в нем под водой можно провести. Там он не будет казаться таким тяжелым. Но вот желание стать водолазом у меня пока что-то не появилось".

"В таком костюме под водой можно провести больше времени. В нем водолазы учатся ходить, стропить, пилить в воде металл и дерево. Занимаются также поиском предметов. Но он тяжелый, долго водолаз в нем работать не сможет. Для проведения в воде инженерных и спасательных работ есть более легкое и современное оборудование", - отметил Алексей Ковалев.

А дальше была демонстрация установки тяжелого механизированного моста.

"При помощи специальных машин можно наладить переправу за 40 минут. Их используют при стихийных бедствиях, чтобы обойти суходолы и препятствия, небольшие водные преграды", - рассказал командир 188-й гвардейской инженерной бригады полковник Валерий Журавлев.

Позже школьники посмотрели, как и чем работают саперы, попробовали отыскать в поле мину. Никита Зверков из 11-го класса средней школы №21 впервые почувствовал себя настоящим сапером. "Моя главная ошибка - я слишком торопился. Нужно было все делать медленнее, чтобы правильнее определить квадрат, где находится мина. Вообще все было очень занимательно. Я впервые попал на такую экскурсию, где все можно пробовать. Больше всего понравилось собирать и разбирать автомат, радиотехника тоже вызвала большой интерес. Если мне после школы придется идти в армию - пойду служить. Бегать от них я точно не буду", - поделился молодой человек.

Последним пунктом квеста стал обед. Настоящая солдатская каша и горячий чай - отличное завершение дня. После этого ребята подробно изучили меню, задали много вопросов.

"В нашей части нет закрытых дверей, мы всегда рады гостям. За 2019 год нашими посетителями стали более 800 молодых людей из Могилева и области, - рассказал командир. - Всего прошло более 70 мероприятий по патриотическому воспитанию. Молодежи мы стараемся показать быт и деятельность военнослужащего, с чем придется столкнуться будущему солдату, какие работы он будет выполнять, если придет служить. Наши методы работы носят практический характер. Все то, что узнали молодые люди здесь, пригодится им в жизни".

Формирование адекватного восприятия армии и службы в ней, патриотическое воспитание - цели, которые ставили перед собой организаторы. И с которыми успешно справились. Подтверждение тому - неподдельный интерес, с которым старшеклассники проходили по маршруту квеста.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-